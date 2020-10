La polémica que generó Julio Bascuñán tras el encuentro entre las selecciones de Perú y Brasil continúa generando reacciones. En esta ocasión, el ex árbitro argentino Javier Castrilli afirmó que la acción entre Neymar y Carlos Zambrano debió ser, por lo menos, revisada en el VAR.

En diálogo con UCI Deportes, Javier Castrilli expresó su sentir sobre el duelo entre las selecciones de Perú y Brasil: “Lo que puedo decir es que a través de las imágenes, no alcanzo a ver la infracción de Carlos Zambrano a Neymar. No existe correspondencia en lo que dice con lo que se observa. Él ve un punto de contacto en donde él cree afirmar que existe una infracción que no está. No alcanza a percibir que exista un foul”.

Luego se refirió a las conversaciones que develó Conmebol sobre el VAR: “La primera intención que generan las imágenes antes de la difusión de los audios y videos del VAR era que Bascuñán no había accedido a observar las imágenes por el monitor, pero luego se muestran estas imágenes y te das cuenta lo que realmente sucedió. El error estuvo ahí”.

Como se recuerda, la selección peruana cayó por 4-2 frente a la de Brasil por la segunda jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. En la próxima fecha doble, en noviembre, la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Chile (visita) y Argentina (local).

Tras ello, el ex juez se refirió a la sanción que pedirá la FPF: “Como posibilidad de solicitud, obviamente que siempre los resultados causan polémica. Así que la Federación Peruana de Fútbol debe defender los intereses, lo que sea mejor para la selección, no pueden permitir que pasen estas cosas”.

