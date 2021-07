La Copa América 2021 terminó hace más de una semana, pero aún se sigue hablando de la selección peruana: los descubrimientos de nuevos elementos (llámese Jhilmar Lora, Marcos López o Raziel García) y la consolidación de otros (Gianluca Lapadula como el ‘9’, por ejemplo). En todos estos días el debate se centró en las conclusiones positivas que dejó el torneo para Ricardo Gareca de cara a los partidos de este año por Eliminatorias mundialistas. La Conmebol hizo oficial los encuentros de septiembre (2 ante Uruguay en Lima y 8 frente a Brasil en Sao Paulo), aunque es posible que se jueguen cuatro fechas más.

Pero el efecto selección también aún se siente en los que nos representaron de la mejor manera en Brasil. Este fin de semana, varios de los que disputaron la Copa jugaron en sus respectivos clubes. Entre ellos, los que destacaron fueron Santiago Ormeño, Raziel García y Yoshimar Yotún.

El entrenador de la Selección Peruana dio detalles de las opciones que maneja luego de que el delantero ítalo-peruano no pueda estar en el encuentro ante Uruguay.

Raziel, el hombre del momento

A Raziel García (Lima, 1994) le bastó 82 minutos en la Copa América para demostrar que puede ser muy útil para la bicolor. Si ante Colombia y Venezuela mostró capacidad para asociarse con Cueva, Yotún y Carrillo como si hubiera jugado con ellos toda la vida, frente a Brasil en semifinales brilló con luz propia. Ingresó en el segundo tiempo sin miedo de enfrentar a los cracks que elegía en el play station, pisó el balón como si estuviera en su barrio, tocó, hizo paredes y remató al arco. Repartió -como se suele decir ahora- harto chocolate.

“En la selección el más sencillo me parece André Carrillo. Christian Cueva es un ‘pirañita’, lo conozco desde menores de la San Martín. Ha sido como reencontrarme con mis compañeros de promoción . Se hace fácil estar en el ‘chocolate’ con tanto crack”, contó el volante que intercambió camisetas con Neymar.

Con 27 años, luego de sufrir ciberacoso y pensar en dejar el fútbol, el volante vivió su primera experiencia con la selección mayor y lo hizo de la mejor manera posible. Aprovechó sus minutos en campo y su buen rendimiento lo trasladó al arranque de la fase 2 de la Liga 1.

El último domingo, Cienciano goleó 4-1 a Sport Boys. Los focos se fueron con el delantero argentino Danilo Carando, que marcó un triplete. Sin embargo, muchos se quedaron con la actuación de García: dos asistencias y algunos lujos necesarios -de esos que suman- en ataque .

“Uno de mis objetivos es migrar”, señaló después del partido. Si sigue con ese nivel, no solo será tomando en cuenta más seguido por Ricardo Gareca, también le llegará la oportunidad de partir al fútbol extranjero.

Ormeño: debut y gol; Yotún: campeón

“Yo creo que no previó que podía ser convocado a la Copa América. Lo agarró en una situación en la cual terminó el campeonato mexicano y no continuó con una preparación. Por eso, no pudo estar en su mejor nivel”, señaló Ricardo Gareca sobre Santiago Ormeño (Ciudad de México, 1994). El delantero mexico-peruano disputó 77 minutos en el torneo continental y marcó su debut oficial con la bicolor. No anotó, pero mostró que no solo es un nueve de área, también ayuda cuando sale.

Luego de su participación en el certamen sudamericano, Ormeño se integró al León, su nuevo club, y de entrada tuvo su primer examen que lo aprobó con buena calificación. El último domingo, ‘Ormedeus’ ingresó a los 77′ y cinco minutos después marcó su primer gol. El atacante, de volea, anotó el descuento de su equipo, aunque no pudo evitar la caída (2-1) ante Cruz Azul de Yoshimar Yotún y dirigido por Juan Reynoso por el título Campeón de Campeones 2021.

Ese encuentro también tuvo a otro peruano que jugó la Copa América. Yoshimar Yotún, elegido en el XI ideal del torneo, se fue expulsado a los 80 minutos, pero de todos modos se proclamó campeón con el cuadro cementero. Es el segundo trofeo del volante en México.

Para completar el fin de semana satisfactorio para la selección, Luis Iberico -otro que jugó su primera Copa América- marcó un tanto en la victoria de Melgar (3-0) sobre Sport Huancayo por la Liga 1. Ricardo Gareca es el más feliz con esta noticia.

Yoshimar Yotún sumó su segundo título en México.

