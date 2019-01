Waldir Sáenz pide renuncia de Ahmed tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 20

Waldir Sáenz no fue ajeno a la participación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 y culpó de manera directa a Daniel Ahmed por la temprana eliminación, luego de ganar un solo partido, frente a Uruguay en el debut, y caer frente a Paraguay, Ecuador y Argentina.

El exjugador de Alianza Lima indicó que Daniel Ahmed no hizo méritos para estar al frente del combinado Sub 20 y debe dar un paso al costado.

"De verdad, que no entiendo nada. ¿Ahmed qué hizo para tener esa selección en sus manos? Acá en Perú hay un técnico joven, que viene desde España, que fue entrenador en la reserva de un equipo de allá (UD Salamanca). Y ese señor es Pablo Zegarra, quien ahora está dirigiendo al Piratas en el norte. Entonces, no comprendo por qué Ahmed está en la selección y no Zegarra. Siempre nos quedamos con los de afuera, cuando en nuestro país hay mucho talento. Ahmed estuvo dos años con este equipo y parece que no ha hecho nada", expresó Waldir Sáenz en entrevista con radio Ovación.

"(Ahmed) tiene que dar una explicación al país, urgentemente. El señor tiene que irse, junto a todos los que están trabajando con él. Sería el colmo que lo premien con otra selección", agregó.

En otro momento, Waldir lamentó que se haya apartado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al entrenador nacional Juan José Oré, quien logró clasificar al Mundial Sub 17 de Corea del Sur, en el año 2007.

"Me sorprendió porque prefirieron a un entrenador que no ganó nada como Ahmed, que a uno que nos llevó a un mundial y a una olimpiada. Lo más triste de este país es que valoremos a los de afuera y no a los nuestros", sentenció.

Sáenz, máximo goleador histórico de Alianza Lima, aseguró que tiene un diplomado en Gerencia Técnica y espera tener la oportunidad de laborar como dirigente en algún club local.