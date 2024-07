Señor Fernández, ¿en el marco de qué acciones se realizó esta denuncia contra la Línea 2?

El domingo a primeras horas de la mañana, representantes de la Línea 2 del Metro de Lima, acompañados por funcionarios de diversas instituciones públicas, han consumado una interferencia de vías sin autorización de la Municipalidad de Lima (MML), lo cual a todas luces configura un ilícito penal previsto en el artículo 283 del Código Penal, por un entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Y esto se ha agravado en la medida en que se ha expuesto a funcionarios municipales, inspectores, a riesgos por ser una incursión abrupta del personal de la Línea 2 del Metro, pudiendo haber causado lesiones a los inspectores. Esto también se ve agravado por la ruptura del pavimento que constituye un área pública de dominio de la MML sin contar con autorización.

Los funcionarios de la MML acudieron en atención al principio de autoridad para requerirles de una forma amistosa que retiren sus elementos que obstaculizan el tránsito de vehículos interfiriendo una vía metropolitana. Estas personas han continuado, han efectuado una incursión indebida y de una forma abrupta. Han pretendido prender maquinaria para perforar la pista, lo cual hoy ya se hizo. La MML tuvo que retirarse para cuidar la vida y salud de su personal, pero eso no quiere decir que hemos renunciado a las competencias y el procurador de la MML ha activado una denuncia penal contra los responsables y la Línea 2 del Metro y todos los que han avalado este ilícito penal.

Entendemos que lo que reclama la MML es que no se presentaron a tiempo los requerimientos para la ejecución de la obra: plan de semaforización y señalización. Según la MML, se presentaron tarde, recién el 4 y 5 de julio. Pero la Línea 2 responde que esto sí se presentó con tiempo, en febrero del 2024, y lo que se presentó recientemente solo fue una carta reiterativa a lo que ya se había presentado.

Como ustedes saben, el 17 de julio hubo una reunión entre el alcalde (Rafael Lopez Aliaga) y el ministro de Transportes (Raúl Pérez Reyes), donde acordaron de una manera amistosa apoyar la construcción de la Línea 2 del Metro con el compromiso de que cumplan lo que dice la parte normativa. Tenemos un texto único ordenado donde hay requisitos. Y que esta empresa se comprometa a entregar la vía 13 meses tras el cerramiento de la Av. Garcilaso de la Vega y que el cierre del Paseo Colón tenga una duración de 25 meses. Iban a firmar un compromiso. A la fecha no han firmado ningún compromiso. ¿Qué antecedente tenemos? La Av. Arica que está cerrada hace dos años y donde no hay ninguna construcción. También la Carretera Central, donde la interferencia ha sido de 9 años. Necesitamos que haya un compromiso formal. No podemos creer en palabras.

¿Pero entonces, es correcto que ustedes ya tenían la información de este plan de desvíos antes?

El plan de desvíos ha sido presentado un día hábil antes, el viernes 5. La intervención ha sido el domingo 7. No ha habido ni si quiera un día de evaluación.

Entonces, ¿la concesionaria miente cuando dice que este plan de desvíos, señalización y semaforización lo presentó antes?

El plan de desvíos ha sido hecho en conjunto con la MML. Lo que falta es la implementación de ese plan. Por ejemplo, faltan las vías de escape en caso haya un siniestro en el MALI, la Sunat, los bomberos, la Clínica Internacional. Falta coordinar semáforos. Todo eso para salvaguardar la vida y seguridad de los ciudadanos. No ha habido ningún tipo de pruebas de calibración de semáforos, incluso pretenden hacer de la Av. Bolivia una vía de doble sentido.

Esas medidas, esa implementación, ¿no dependen de la MML? ¿No ha habido un retraso ahí?

En julio hubo una reunión entre el alcalde y el MTC. Como empresa privada, deben cumplir todos los requisitos que dice la ordenanza 1680, que son requisitos técnicos. E íbamos a entregarles la autorización. Han hecho una situación de hecho el día 7 de julio donde han infringido la ley. Los funcionarios también estamos supervisados por el órgano de control y tenemos que hacer cumplir nuestras competencias.

Entonces, la Línea 2 sí presentó el plan en febrero, pero lo que usted dice es que no se ha implementado...

Lo que yo digo es que la Línea 2, efectivamente, ha presentado un expediente que ha venido siendo observado y se ha venido subsanando. La última subsanación fue el viernes 5 de julio. No han dado ni siquiera un día hábil para poder revisar en campo ese expediente. Sin embargo, el 7 de julio han infringido la norma.

Otro argumento de la concesionaria es que el plan de desvíos fue hecho por la propia MML y que la Línea 2 se allanaba a ese plan de desvíos. Porque evidentemente la Línea 2 no ejecuta un plan de desvíos, solo presenta un plan o se allana al que hace la MML. Entonces, estas observaciones que la MML realiza, en la práctica, son observaciones al propio plan de ustedes, ¿es correcto?

El plan de desvíos fue hecho en conjunto. Lo que estamos diciendo es que falta la implementación. El plan es algo escrito. La implementación es adecuarlo a la realidad. Es muy posible que ese plan tenga variaciones al momento de la calibración (semafórica) y en los flujos de vehículos. El plan puede estar por escrito pero eso debe implementarse a la realidad.

Por eso es que la MML ha pedido una marcha blanca...

Por eso hemos pedido una marcha blanca.

¿Esa implementación depende principalmente de la MML, entonces?

El concesionario, por ejemplo, ha puesto semáforos, pero no están calibrados. Hay uno que han puesto en jirón Tarma con la Av. Garcilaso, que es inversión de ellos. Ellos también han puesto señalética, pero todo eso es su plan que tiene que ejecutarse de acuerdo a las horas punta, a la calibración de vehículos. Hay diferentes densidades de tráfico en las distintas horas del día.

¿Por que se ha tomado tanto tiempo, entonces, desde febrero hasta hoy, en subsanar ciertos puntos? ¿Ha habido retrasos en la MML?

Esta obra estaba prevista para un cerramiento total de dos años y medio. Y es con la intervención del alcalde que justamente no se va a cerrar Garcilaso de la Vega totalmente y solo se cerrará 13 meses. El plan inicial era cerrar todo sin fecha. Hemos tenido una posición de defensa del vecino. No queremos que pase lo que pasó en la Carretera Central donde la gente ha quebrado o en la Av. Arica donde la gente está quebrando todos sus negocios.

La presidenta de Ositrán calificó de vergonzosa esta disputa entre la MML y la Línea 2...

Ositrán tiene la función de que se desarrolle correctamente el plan de concesión. Esa es su función. Todo privado debe cumplir con las normas.

¿Cómo responden ustedes a lo que dice una misma entidad pública?

A mí me parece más bien vergonzoso que hayan funcionarios públicos que hayan estado ese día, que hayan utilizado recursos públicos avalando una figura delictiva, a una empresa privada que no ha cumplido con los requisitos.

¿Entonces, sí ha habido un choque en el sector público? Tenemos a un MTC y un Ositrán alineados a que esta obra continúe...

Es increíble. ¿Cómo puede haber un funcionario público que avale esta situación irregular? Lo único que pedimos es que cumplan los requisitos que establece la ley. Es competencia de la MML en la ley orgánica otorgar la interferencia de vías metropolitanas. Si bien es cierto, hay una ley de endeudamiento del año pasado y que entró en vigencia el 1 de enero, que exonera de todo tipo de permisos a este tipo de obras, el 24 de diciembre sacamos una ordenanza, la 2590, donde hemos dicho que en la jurisdicción de la MML prevalece la Ley Orgánica de Municipalidades. Y el tribunal lo ha dicho también: ante una ley ordinaria y una ordenanza, ninguna es superior a otra. Lo que prima es la competencia. Y la competencia para interferir vías metropolitanas es de la MML.

A eso iba: uno de los argumentos de la Línea 2 es que este proyecto está exonerado de obtener autorizaciones municipales porque está considerado una prioridad en el Plan de Infraestructura para la Competitividad. Entonces, aquí se chocan dos leyes: la Ley Orgánica de Municipalidades y una ley ordinaria que exonera de todo permiso a este tipo de obras.

¿Qué ha dicho el tribunal? Que ninguna se deroga, que las dos se mantienen. Las dos tienen el mismo peso. El tribunal qué dijo en varias sentencias: que aquí lo que prima es la competencia. Y el competente es la MML. Porque las competencias son irreversibles. Todos saben que cualquier intervención en vía metropolitana requiere una autorización de la MML.

Un decreto de la MML no puede pasar por encima de una ley nacional...

No es decreto. Es ordenanza.

Una ordenanza, incluso. Si hay una ley nacional, eso prima.

Entre una ley ordinaria y una ordenanza, no es que haya superioridad jerárquica. Aquí prima el criterio de competencia.

¿O sea una ordenanza puede competir contra una ley? Ustedes lo están interpretando así...

Hay precedentes del tribunal. Incluso el concesionario ayer ha presentado un escrito que dice lo que afirma el tribunal: que las dos normas están vigentes. Y el tribunal ha dicho que prima la competencia y la competencia es de la MML.

Ahí hay muchas dudas porque en realidad lo normal es no darle el mismo peso a una ordenanza que a una ley nacional.

Yo le digo que el tribunal tiene varias sentencias y lo que dice es que prima la competencia. Es más, según la ley orgánica de municipalidades, la ordenanza tiene rango de ley. Y el tribunal ya interpretó. Ya hay precedentes. Por eso hemos actuado.

La MML colocó ayer este cartel, en el que sostiene que la Línea 2 ha cerrado sin autorización la vía donde se construirá la Estación Central (Foto: Britanie Arroyo)

Quisiera retroceder a las acciones legales. Nos comentaba que han presentado videos. Las acciones legales han sido presentadas contra la concesionaria, pero también entonces va a involucrar a funcionarios públicos.

Efectivamente, la procuraduría, un ente autónomo, ha presentado la denuncia penal contra la línea 2 del metro y los responsables que están debidamente identificados con los videos.

¿Esta denuncia penal contra la línea 2 del metro podría paralizar las obras?

Es un ilícito penal, así lo ha dicho el procurador. Ante un hecho delictivo no se puede pactar. No se puede retroceder, el delito ya se cometió. El Ministerio Público interviene de oficio. Ya no es un tema de la MML. Toda la responsabilidad de cualquier accidente debe ser asumido por la MML. Es más, han intervenido zona declarada patrimonio. Según el plan de desvíos, ellos tenían que proteger zona del patrimonio. Tenemos parques que son patrimonio, el MALI, las casas patrimoniales.

¿En esta denuncia penal también conminan a la Línea 2 a detener las obras? O solo es la denuncia penal per se.

El delito se ha consumado, se ha agravado y continúa. Han empezado además otros cerramientos. Han roto asfalto y entiendo que van a sacar una serie de árboles de especies que deberían tener una autorización especial. Nosotros no vamos a tolerar que continúen violando una ley, un artículo del código penal. Lo que pedimos es que respeten a la autoridad y cumplan todo lo que dice la ley. Cualquier empresa hace intervenciones en la vía pública: energía, agua. Es más, hemos tenido ahí una intervención de una empresa de agua.

Pero queremos saber si las obras se detendrán...

Corresponderá al Ministerio Público y a otras instituciones que ya están involucradas el disponer que se detenga esta situación.

O sea, sí se está buscando que se detengan las obras...

Estamos buscando que esta empresa cumpla con todo lo que ha prometido. Que cumpla con un compromiso de que va a demorar 13 meses.

Todos estos retrasos, ¿cuánto tiempo más podrían dilatar la construcción de esta obra?

¿Ustedes han visto cómo ha quedado la Carretera Central? ¿Han pasado ahora? Uno no se mata de milagro. Han pasado 10 años y aún no acaba. En la Carretera Central han habido cientos de accidentes. Nos tienen que garantizar que no va a pasar lo mismo que en la Carretera Central.

¿La MML va a asumir alguna responsabilidad cuando se retrasen las obras? Esa es la preocupación de muchas personas.

La responsabilidad es de quien comete la conducta infractora. No es al revés. La MML está haciendo todas las acciones para hacer respetar nuestro principio de autoridad.

¿Van a tener más reuniones con la Línea 2? Lo que ve la gente es un conflicto...

Lo que ve la gente es que una empresa viene causando y haciendo lo que le da la gana sin permiso.

Pero también ven un conflicto en el mismo Estado. Ositrán por un lado...

Ositrán no ha dicho nada de que el concesionario ha demorado 10 años (en la Carretera Central)...

Yo creo que sí han declarado ahí, pero sobre todo, ahora el cuestionamiento va al actual tema que retrasa las obras.

El antecedente ustedes ya lo conocen.

¿Qué tendría que hacer la concesionaria para que se retire la denuncia?

No se puede retirar la denuncia. Ya el Ministerio Público asume competencias. Puede haber cualquier tipo de accidente.

Si es que se sincronizan los semáforos instalados por la concesionaria, si es que se coloca la señalización que falta y se protege el patrimonio, ¿la MML autorizaría la obra?

La MML no se opone a la Línea 2, más bien propiciamos el sistema de transporte público. Ustedes mismos han visto cómo la MML, con sus recursos y refuerzos, ha ampliado las estaciones del Metropolitano. Lo que no apoyamos es que una empresa haga lo que le da la gana.

Hay un punto que es el método constructivo en la zona.

Ellos son competentes en el método de construcción. Para eso está Ositrán que tiene que supervisar. Lo que pide la MML es que se respete al vecino y tener la autorización para la interferencia de vías.

¿Han conversado con el MTC para limar asperezas?

Ante la consumación de un delito ya no se puede retroceder. Si no lo hacemos, estamos en omisión de funciones.

Me llama la atención que usted ya califica como delito cuando recién empezaría la investigación.

Por eso, entiendo que el procurador, un funcionario que evalúa la conducta, ha hecho la denuncia pertinente. Estoy aquí comunicando que ya se denunció. Yo no he denunciado.

¿Cuándo podría estar lista esa obra?

Yo no me tengo por qué meter. Nuestra competencia está circunscrita a autorizar la interferencia de una vía metropolitana.

Pero con una medida legal de por medio se puede retrasar más las obras...

La MML va a apoyar en todo a la Línea 2 del metro. Es una situación penosa lo que ha pasado el día 7 de julio y eso constituye una figura que está en el código penal. Ya corresponde a las autoridades determinar qué acciones toman.