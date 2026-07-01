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Línea 2 del Metro de Lima: precio y uso de nueva tarjeta
La ATU inició la venta de la tarjeta de la Línea 2 del Metro de Lima a S/ 7.50. Desde el miércoles 8, será obligatorio presentarla para entrar y salir de las estaciones, aunque el viaje se mantiene gratuito por ahora. (Video: América TV)
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