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Línea 2 del Metro de Lima: precio y uso de nueva tarjeta

La ATU inició la venta de la tarjeta de la Línea 2 del Metro de Lima a S/ 7.50. Desde el miércoles 8, será obligatorio presentarla para entrar y salir de las estaciones, aunque el viaje se mantiene gratuito por ahora. (Video: América TV)

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