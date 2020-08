La ciudad de Rosario se ubica dentro de la provincia de Santa Fe, pero ambas localidades son cuestiones muy distintas para los argentinos. “Nosotros somos rosarinos, como Messi, no santafesinos”, nos dice de entrada Carlos Ramaciotti, quien vive su tercera experiencia en un banquillo del fútbol peruano a sus 63 años. Como futbolista, ‘Rama’ se formó y debutó en Newell’s Old Boys de Rosario y colgó los chimpunes a los 26 años. Un año después, ya estaba dirigiendo. Y tras su paso por León de Huánuco y Sport Huancayo, este año volvió al Perú para entrenar a Cusco FC.

Hace unos días, el equipo cusqueño hizo noticia por la llegada de Ray Sandoval, quien salió por cuestiones de indisciplina de Sporting Cristal. En menos de 48 horas, los del sur cerraron su regreso -jugó en 2015 a préstamo, cuando se llamaba Real Garcilaso- y fueron víctimas de una burbuja gigante de cuestionamientos y críticas. Ramacciotti habló con El Comercio e hizo una importanta aclaración: para él, la disciplina no es ningún juego. Y reveló su peculiar método con Sandoval y todo su plantel.

Futbolista Ray Sandoval es arrestado por manejar en presunto estado de ebriedad

-¿Le molestó todo lo que se dijo por la llegada de Sandoval?

Molestar no, pero me gustaría que se hable de otras cosas. Nosotros, por ejemplo, no hemos parado un solo día pese a la pandemia. Y sabemos cómo manejar estos temas. Desde la cuarentena, obligamos a los futbolistas a que nos manden fotos de qué comen, qué hacen y hasta a qué hora se acuestan. No los podemos ver, así que tenemos que recibir pruebas.

-¿Todos le cumplen?

Es que yo no soy flexible. Y eso va para Sandoval y para todos los futbolistas del plantel. Los llamo a las 11 de la noche para saber si ya están durmiendo. Y si me dicen que están con su señora o pareja, les pido que les pasen el teléfono para saber si eso es cierto. A mí no me la van a hacer. Al día siguiente, yo me doy cuenta si pasaron mala noche o no. Si llegan con los ojos brillosos o no. Si fumaron o tomaron, eso se siente. Yo soy viejo y me doy cuenta.

Ray Sandoval venía recuperándose de una lesión | Foto: Violeta Ayasta/GEC

-Pero alguna vez le habrán mentido...

Sí, claro. En Perú, felizmente, no. Al menos que yo sepa. Pero en Ecuador (dirigió a Deportivo Cuencia y El Nacional) y Bolivia (estuvo en Blooming y Oriente Petrolero), sí. Algunos futbolistas llegaban con los ojos brillosos, y eso era porque no durmieron bien. Mandé al doctor para que los revise de pies a cabeza. Se joden ellos, no yo.

-¿Y siente que sus jugadores le tienen miedo?

Miedo no. No es para que me tengan miedo. El hombre es bueno, si hace las cosas bien va a rendir. Yo le doy oportunidades a todos, y con Sandoval no va a ser la excepción. Yo tuve a Manco en León, y era un caso parecido. Todos tienen derecho a equivocarse, al final el que pierde el derecho a la libertad condicional es el jugador.

-¿Qué le dijo a Sandoval?

Hice lo que tenía que hacer, apoyarlo más que nunca. No lo vi bien, y era normal por todo lo que había pasado. Reconoció su error y me prometió que no se iba a equivocar más. Que iba a hacer todo bien a partir de ahora. Y confío en él.

-Además de Sandoval, llegó Mimbela. ¿Son dos futbolistas que pueden marcar la diferencia en su equipo?

Se van a tener que ganar un puesto en el equipo. Eso para empezar. La primera vez que vi a Mimbela fue en la Libertadores Sub 20 que ganó con Universitario. Después lo vi en Comercio, tuvo un buen año. Y creo que va a rendir con nosotros.

Mosquera se pronunció sobre el incidente de Ray Sandoval

-Cusco FC comenzó mal el torneo. Tiene mucho trabajo...

Sí, y en eso estamos. Hemos cambiado todo, desde la parte física y técnica. De lo que vi del equipo antes de mi llegada, era que marcaba goles, incluso de visita, pero siempre le hacían un gol más. Y eso cuesta puntos. Esto va a ser largo, es un proceso.

-Pero con los refuerzos, ¿su equipo está para pelear una Copa?

A ver, yo soy sincero. Sandoval y Mimbela son dos jugadores que vienen a sumar, pero no van a jugar por el nombre y el apellido. Tienen que ponerse 10 puntos para ayudar al equipo. Y vamos a ver cómo reaccionan también los jugadores en la cancha luego de esta para prolongada.

-Debido a la pandemia, ¿estuvo en riesgo en algún momento su continuidad?

Nunca. La familia en Argentina se preocupa, y eso es entendible. Tuve que adecuarme a muchas cosas, sobre todo con la alimentación. Bajé 12 kilos, y no porque me lo haya propuesto. Pero tengo mucha ilusión con este campeonato.

-¿Y qué va a ser lo más difícil de la Liga 1?

Jugar todo en Lima, pues hemos perdido nuestra localía. La altura es muy importante, y acá no la vamos a tener. Vamos a jugar todos los partidos de visitantes, y eso cambia nuestro plan. Pero soy muy optimista.

VIDEO RELACIONADO

PSG vs. Bayern: los mejores llegaron a la final de la Champions League