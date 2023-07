Angel Rentería, 32 años, Físico y analista de laboratorio. CREDITO: ALESSANDRO CURRARINO “Una madrugada me desperté y escupí sangre en el caño. Horas después me internaron por dengue” Ángel está seguro de que él y su padre contrajeron el virus cuando remodelaban el baño de su casa, en Comas, en mayo pasado. “Las cañerías estaban expuestas y había muchos zancudos y mosquitos. Definitivamente, ahí fue”, rememora. Días después, ambos sintieron dolor de garganta, por lo que pensaron que sufrían de COVID–19. Sin embargo, una prueba lo descartó. Los siguientes síntomas fueron fiebre, dolores intensos en el cuerpo y sarpullido. Rentería y su padre se hicieron un examen para confirmar algo que ya intuían: se habían contagiado de dengue. Dos días después, Ángel despertó por la madrugada y escupió sangre en el caño. “Era hemorragia en las encías. Tuve que enjuagarme cinco veces para que el agua saliese limpia”, recuerda. Horas más tarde, fue ingresado de emergencia en el hospital Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, donde permaneció internado seis días. “Felizmente, lo de mi padre fue menos grave, no fue necesario internarlo”, narra.

Vitorio Chávez, 65 años, Ingeniero agrónomo. CREDITO: JORGE CERDÁN “En mi último control, el médico me dijo que si mis plaquetas seguían bajando, tendrían que hacerme transfusión de sangre o me iba a morir”. Vitorio Chávez afirma que por su trabajo, en proyectos de campo en la selva, se ha contagiado al menos tres veces del virus. “Las dos primeras veces fueron como un resfrío, pero la última sí fue muy fuerte”, señala. En el 2015, tras volver desde Madre de Dios a su casa en La Molina, Chávez tuvo altas fiebres y fue diagnosticado con la enfermedad. No fue internado, pero recibió atención ambulatoria por más de dos semanas. Los síntomas fueron manifestándose de a pocos: primero pérdida de apetito, luego dolores en el cuerpo y sarpullido. “Fui a controles por 15 días. En el último, mis plaquetas habían caído a 75 mil. El médico me dijo que si seguían bajado, tendrían que hacerme transfusión de sangre o me iba a morir”, rememora. Después, Chávez se mantuvo en reposo. “Me di cuenta que estaba mejor cuando me volvió el apetito”, indica.

Andy Ramos, 35 años, Psicólogo. CREDITO: ALESSANDRO CURRARINO “Me he contagiado de dengue y también de COVID-19. Sinceramente, vivir con dengue es una experiencia muchísimo peor”. En abril del 2021, cuando el COVID–19 aún era la principal preocupación de los peruanos, Andy Ramos viajó a Tarapoto, en la región San Martín, para visitar a sus padres. Cinco días después cayó enfermo: se había infectado de dengue. “Por los síntomas, creí que era COVID–19, pero me hicieron dos pruebas, la rápida y el hisopado, y ambas salieron negativas”, narra. De vuelta en Lima, Ramos fue sintiéndose mejor. Pero enseguida empezaron los problemas. “Entonces comía muchas grasas y un día comencé a vomitar. También tuve dolores intensos”, asevera. Andy no fue internado, pero perdió 12 kg de peso en menos de un mes. “Empecé a recuperarme al mes, más o menos. Pero por las defensas bajas producto de la enfermedad, posteriormente tuve problemas en la piel”, refiere.