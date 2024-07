Ese aumento de recursos, sin embargo, contrasta con la eficacia de las inversiones realizadas. Si bien a la fecha el GORE Ayacucho ha ejecutado el 49% de sus fondos para obras según el MEF, el 23% del número de proyectos presupuestados para este año tiene una ejecución de 0%. Esto se refleja en el proyecto más importante de la región: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana”.

La obra, que costará S/367 millones en total, está a cargo del gobierno regional y será una de las sedes de los XX Juegos Bolivarianos del 2025, a realizarse en diciembre de ese año. De los S/100 millones asignados en el 2024 para esta obra no se ha desembolsado ni un sol.





Inicialmente este proyecto figuraba en la partida anual con un presupuesto de apertura de S/18 millones, pero mediante el Decreto de Urgencia 006-2024, publicado el 23 de marzo, el Ejecutivo oficializó una transferencia de S/100 millones adicionales para financiarlo con cargo a la reserva de contingencia. El 3 de mayo, la Contraloría de la República inició un operativo en las sedes del MEF y del gobierno regional, señalando que dicha medida estaba focalizada en encontrar “los sustentos técnicos que respaldan las transferencias de partidas presupuestales” del documento.









Confirman aumento

Hans Cavero, asesor de gobernación regional del gobierno regional de Ayacucho, detalló a El Comercio que el 20 de junio su institución sustentó ante el MEF un pedido formal de S/989 millones como presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para financiar proyectos en el 2025. Esta cifra es casi similar a los S/1.000 millones exigidos por Oscorima al Ejecutivo durante una audiencia pública realizada en el 27 de mayo en la provincia de Lucanas. “En el 2025 nuestro presupuesto tiene que superar los mil millones de soles, de lo contrario yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo, porque no hay otra forma de lograr salir de la situación de pobreza”, dijo en ese momento el gobernador.

Cavero argumentó que el monto pedido será destinado, principalmente, a la continuación de los proyectos que ya vienen ejecutándose, a los cuales se incluirá el estadio Cuna de la Libertad.

“Son más o menos 50 proyectos en ejecución para continuidad y solo hay tres nuevos: dos del sector educación (uno en Sucre y otro en Huamanga) y otro vinculado a un hospital en Huancasangos. El dinero para el estadio está dentro de los S/989 millones, pero no los S/267 millones [que faltan financiar], sino que estamos pidiendo como parte de la asignación presupuestaria S/50 millones y se está previendo una demanda de S/50 millones más [fuera del presupuesto regular del 2025].”, explicó.

¿Por qué no se inician obras en el estadio? Según el funcionario, este lunes el Instituto Peruano del Deporte (IPD) debía remitir al gobierno regional la renovación del convenio para el mejoramiento del estadio para su firma, lo cual deberá ser ratificado por el ente deportivo antes de proceder a una nueva convocatoria para su adjudicación. “La convocatoria a la licitación no se puede hacer si primero no tienes el convenio suscrito, el complejo deportivo es propiedad del IPD. Hemos programado que la obra inicie en el último trimestre de este año, se van a ejecutar esos 100 millones que el MEF transfirió. No obstante, pueden haber contingencias en el proceso de selección o ejecución que sean ajenas al gobierno regional” añadió.

Fuentes del IPD señalaron a este Diario que están a la espera de la aprobación del documento por parte de Consejo regional para continuar con el trámite “Ese es el proceso, todo depende del gobierno regional”, respondieron.

En comunicación con El Comercio, la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que los proyectos del Gobierno Regional de Ayacucho “no se trata de iniciativas que la PCM tenga asignadas en el presupuesto nacional”. Este diario consultó al MEF sobre la viabilidad presupuestal del pedido, pero no tuvo respuesta.





















Sin sustento

Para Mónica Muñoz-Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), no existiría una explicación técnica para que el MEF acepte el pedido casi S/1.000 millones del GORE Ayacucho. Esto, porque dicha cantidad excede ampliamente su capacidad de ejecución de años anteriores. Resaltó, asimismo, que el 2024 fue el año con más recursos iniciales para dicha institución.

“Ha habido una política general del MEF de que todos los GORES tengan un poco más, pero sí destaca el caso de Ayacucho, porque es el año en el que, de lejos, tiene más recursos “pintados” en el presupuesto inicial comparado contra histórico. Normalmente no le das más plata de lo que pudo ejecutar el período anterior sabiendo que en el año le vas a transferir más recursos. Pero ya está ahí la programación, tiene que ver con que habrá Juegos Bolivarianos, la plata con la que empezó Ayacucho ya supera su capacidad de ejecución histórica y seguirle transfiriendo necesita bastante evaluación técnica, opinó.

El exministro de Economía Alfredo Thorne destacó que las transferencias a las regiones y municipios deben ir orientadas, principalmente, al cierre de brechas sociales y a proyectos que cuenten con expedientes técnicos listos, para que los recursos no retornen al Gobierno Central.

“La reasignación presupuestal se ha convertido como un botín, la presidenta [Boluarte] reasigna recursos alrededor de las regiones en función de sus necesidades políticas. Esto no era así cuando estuvimos en el MEF, hicimos un compromiso en que se entregaban los recursos en marzo y les dábamos hasta tres años para que los ejecuten”, explicó.

Para Thorne, el Ejecutivo debería contemplar mecanismos de inversión más eficientes para la remodelación del estadio Cuna de la Libertad americana. “No tiene mucho sentido que un gobernador esté haciendo un estadio. Que el MEF directamente los ayude para que se ejecute o que busque otra figura como el acuerdo Gobierno a Gobierno como se hizo en los juegos Panamericanos”, anotó.