El titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, consideró que la tasa de inflación anual de setiembre puede ser similar o menor al de agosto.

“La inflación a agosto está en 2,3%. Esperamos que en septiembre esté en un nivel similar o por debajo. Probablemente suba algo en los próximos meses, pero esperamos terminar el año en 2,3% este año”, señaló durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Costo de un mayor control

Durante la sesión parlamentaria, Velarde consideró que el organismo autónomo pudo haber tenido un mayor control de la alta inflación que afrontó el país entre 2022 y 2023, que llegó a un máximo de 8,81% en junio de 2022. Sin embargo, esto habría generado un costo mayor en la población, agregó.

En ese sentido, explicó que la alta de 8,81% se pudo haber reducido en aquella ocasión a 7,5%, pero esto habría generado un sufrimiento mayor.

“El Banco Central podría haber bajado la inflación, pero a un costo muy grande, y [lo habría] bajado muy poco. En vez de 8,8% que fue el máximo [en junio de 2022) a 7,5% por recesión de la economía. Si subo la tasa intensamente [con la economía en recesión], la inflación va a ser más baja, pero el sufrimiento hubiera sido bastante mayor”, expresó.

Velarde señaló, ante los parlamentario de la comisión, que el único instrumento del BCR es la tasa de interés, siendo su tarea tener un control de la inflación proveniente de factores domésticos.

Impuesto

Durante su presentación, Velarde señaló que el impuesto a la renta para las empresas en el Perú es mayor que el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En cambio, señaló que el impuesto a las personas es bajo en la recaudación.

“Lo bajo en el Perú es el impuesto a las personas. En Europa o Estados Unidos, el impuesto a las personas recauda más que el impuesto a las empresas. Acá recauda muy poco, tal vez hubiera sido un poco más alto o hay mucha evasión”. expresó.

Tasa de interés

Por otro lado, en las consultas parlamentarias se hizo referencia a las declaraciones del ministro de Economía, José Arista, de mayo y julio sobre el nivel alto de la tasa de interés y el pedido para que el BCR baje estas tasas. Ante ello, Velarde expresó su discrepancia con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Discrepo con el ministro de Economía, no ha reparado en que la mayor parte de la inversión todavía se hace con crédito en dólares. Setenta y tantos por ciento del crédito de grandes empresas y corporativas está en dólares y no en soles. Lo que más pesa ahí es la tasa en dólares, más que la de soles, pero no me voy a poner a discutir con el ministro de Economía”, declaró.

“Si usted nombra a gente que le va a hacer caso al gobierno totalmente, va a tener hiperinflación. Más bien, se vuelve importante la prohibición de prestar directamente al gobierno, que es lo que hay ahora y que ha permitido tener la inflación más baja en la región”, añadió en otro momento de la Comisión de Presupuesto.

Respecto al crecimiento económico potencial del país, Velarde apuntó a que una tasa de 2,6% potencial es sumamente baja. Precisó que reducir la tasa de interés no contribuye a tener un nivel más alto del producto bruto interno (PBI) potencial.

“El potencial es muy bajo. Si fuera 6% y estamos creciendo a 3% de repente sí hay que dar estímulo fiscal y monetarios, pero estamos creciendo más que el potencial. El problema es que el potencial ha bajado mucho. [...] Es menos de la mitad de lo que existe hace 10 años en cuanto a capacidad de crecimiento”, apuntó.

Para resolver esta situación, el presidente del directorio del BCR señaló que se deben de tomar medidas de simplificación y regulación, así como dar una mayor confianza en la inversión y establecer marcos regulatorios para algunos sectores.