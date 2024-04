La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones el dictamen que persigue que se amplíe la vigencia del retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2024.

Son 14 los proyectos presentados a la fecha, de los cuales diez proponen que el plazo sea hasta el 31 de diciembre de este año, tres hasta el 2025 y uno hasta el 31 de diciembre del 2026.

El dictamen recoge los proyectos 7010/2023-CR, 7130/2023CR, 7152/2023-CR, 7358/2023-CR, 7400/2023-CR, y 7468/2023-CR; sin embargo, antes del debate, se agregó el 6495/2023-CR presentado por el congresista Jorge Coayta (Perú Bicentenario) y la congresista María del Carmen Alva (No agrupados) solicitó que se incluya su proyecto 7571/2023-CR, pero quedó pendiente de enviar una solicitud por escrito.

Como explicó Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), la CTS es una compensación creada para que, cuando las personas del sector formal pierdan su trabajo por cualquier motivo, tengan una manera de sustentar sus ingresos durante el tiempo que tarden en volver a tener trabajo.

“Están generando expectativas a las personas y ese dinero ni si quiera irá a una actividad productiva que le genere ingresos, sino para consumir”, anotó.

Para Delgado, no hay justificación para que se apruebe una norma de este tipo y más bien deja desprotegidas a las personas que decidan retirar sus fondos, ante una posible situación de desempleo.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | ¿Qué está influyendo para que el precio del oro y del petróleo se encuentren al alza?

John Sarmiento, gerente de Servicios Financieros de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), sostuvo que se está legislando sobre un segmento formal y de dependientes, que son menos, comparados con los informales.

“Creo que todos estos ejercicios e iniciativas son medidas populistas que, lamentablemente, afectan al crecimiento del sistema de cajas municipales ya que ese monto retirado termina siendo la palanca que necesitamos para afianzar el crédito”, afirmó.

Asimismo, agregó que no se han brindado los fundamentos que ayuden a entender que terminan siendo un apoyo para la reactivación económica. “Es una medida para algunos, no para todos, que va a poner plata en el mercado, pero eso no ayuda a la reactivación, indudablemente”, observó.

Impactos

Según el informe de Evolución del Sistema Financiero de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a diciembre del 2023, los depósitos de ahorro y CTS se redujeron 7% y 17,5% respectivamente. Esto, en el marco de la vigencia de la Ley 31480 que autorizaba a los trabajadores a disponer del 100% de sus depósitos CTS hasta el 31 de diciembre del 2023.

Sarmiento anotó que el sistema de cajas municipales cuenta con más de 8 millones de clientes en productos pasivos, de los cuales 5,5 millones son ahorros, 2,3 millones son de plazo fijo y 422 mil clientes son por CTS, dijo.

A enero del 2024, las cajas municipales tienen el 73,3% de participación de los depósitos de CTS y, de los S/ 30.944 millones en los depósitos, S/ 1.880 millones son de CTS, anotaron desde Fepcmac.

Según Sarmiento, la cantidad de personas que ha retirado su CTS ha ido decreciendo y para este nuevo retiro ya se descontaría el impacto del retiro que hubo hasta el 31 de diciembre del 2023.

“De diciembre del 2023 y en enero del 2024, pasó de S/ 1.926 millones a S/ 1.880 millones, esa es la contracción que hubo, pero el impacto en otros años fue mayor”, agregó.

Por su parte, Delgado explicó que el que las personas retiren la totalidad de sus CTS dificultará que las microfinancieras puedan calzar sus operaciones a mayores plazos. “Un crédito hipotecario a 15 años debe tener depósitos permanentes y vigentes. No puedo colocar una operación a 15 años si no tengo fondeo a esos plazos, igual a tres años, cuatro años, dos años”, dijo.

Así, argumentó que se estaría restringiendo la liquidez de los plazos para poder dar facilidades a las personas que quieran tomar un crédito de consumo, vehicular, entre otros.