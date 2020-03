En las últimas semanas se ha escuchado hablar y visto hablar mucho de estadísticas y proyecciones de escenarios de cobertura sanitaria ante el coronavirus y se ha hecho evidente la necesidad de expertos —y no solo opinólogos intuitivos— en el manejo, interpretación y análisis de la data.

Victor Murray, profesor principal de Ingeniería Electrónica de UTEC e investigador asociado a Harvard University, nos comenta en esta entrevista sus percepciones sobre lo que nos trae la digitalización y las necesidades de mano de obra que esta conlleva.

¿El uso de la inteligencia artificial (IA) y la robótica en las empresas es algo del futuro o del presente?

La inteligencia artificial (IA) estará en todas las empresas en los próximos años. La robótica ya existe desde hace muchos años, por ejemplo, en las fábricas. En Perú hay varios ‘brazos robóticos’. La IA ya está con nosotros, y la usamos todos los días con nuestros teléfonos al usar Waze o incluso al ‘googlear’ algo, pues la plataforma nos recomienda cosas basado en nuestro historial. Igual la robótica, en los próximos años muchas familias tendrán en sus casas robots para construir cosas: las impresoras 3D. En el plano de hardware, la robótica estará en casi todos los negocios, incluso en nuestra interacción en supermercados, por ejemplo.

¿Qué beneficios y retos genera?

Los beneficios son ilimitados. El uso correcto de la IA y la robótica implica la opción de mejorar la calidad de vida de todos, y dejar que ‘las máquinas’ hagan lo de todos los días, mientras que las personas nos dediquemos a nuevas cosas no exploradas. El principal reto está en la mentalidad: no hay que tenerle miedo a esto, es algo que nos va a beneficiar. En paralelo, está el reto de la privacidad de datos, pues llevadas de forma ilegal puede ser perjudiciales. Luego, tenemos el reto de los conocimientos: tenemos que estar preparados para dominarla. Por ejemplo, aún al día de hoy hay muchas personas que prefieren tramitar cosas en los bancos en persona porque no confían en una app.

¿Estas tecnología considera que ya están siendo de ayuda en todo lo ligado a la crisis del coronavirus?

Gracias a la IA en los países que ya tienen todo digitalizado se ha podido analizar todo sobre el COVID-19 de forma más rápida. Es cierto que aún no se conoce todo, pero el tiempo de análisis de su naturaleza, más estudios de posibles vacunas se está dando más rápido mediante simulaciones de casos e historiales. Si todo estuviera digitalizado y bien manejado a nivel global, la IA hubiera podido, por ejemplo, detectar a todos los posibles casos de coronavirus y evitar una mayor expansión.

¿Consideran que ya se está haciendo la conversión de mano de obra para funcionar en un mundo con IA y robótica?

De a pocos se está cambiando. Lamentablemente, no es inmediato porque no solo depende de la mentalidad y decisión de las personas, sino del acceso a información y liquidez. Microempresas que viven el día a día tienen más complicado el pasar por este proceso. En cambio las empresas grandes como las de productos de consumo diario (fideos, aceites, etc.), tienen casi todo automatizado, mayormente con brazos robots, y mediante un análisis predictivo pueden calcular su producción.

Los hospitales están usando robots para luchar contra la epidemia de coronavirus. (GETTY IMAGES)

¿Conoce ejemplos de otras países que podamos imitar en ese camino a la inevitable reconversión laboral?

En el Perú podríamos, y deberíamos, replicar los casos de la banca, en donde creo que estamos muy atrasados. En 2004 en Estados Unidos, todos los cajeros de los bancos más grandes ya contaban con la opción para depositar dinero efectivo a tu cuenta: equipo robotizado recibe los billetes y usan IA para reconocer el monto, y lo deposita. Y no solo billetes, también con cheques escritos a mano. Luego, desde el 2012 aproximadamente, sus Apps para celulares ya tenían la opción para cobrar un cheque escrito a mano desde tu celular. Acá estamos como 15 años atrasados, por lo menos, con cosas que ya existen y no se traen.

¿Cuál será el perfil del trabajador que debemos preparar como país de cara a las nuevas demandas laborales que genera la robótica y la IA?

Todo sistema tecnológico tendrá su base en dos aspectos principalmente: la ingeniería electrónica y la computación; y la base de todo está en las matemáticas. Según el sistema, estaremos hablando de cosas mecánicas, de diseño de software, de la base química, etc., pero siempre con base en la electrónica y la computación. De la computación tenemos la ciencia de la computación, con mucha dosis de programación y algoritmos matemáticos, el diseño de software, la informática, etc. De la electrónica sale los sistemas computacionales, las telecomunicaciones, el Internet de las cosas, la robótica, la automatización, etc.

¿Qué nuevas profesiones necesitamos para esta transformación digital?

Nuevas profesiones que veremos pronto son la de científico de datos, análisis predictivo, y similares, que al final son la nueva versión de los profesionales en estadística, con mucho de computación. En cuanto a la tecnología de los sistemas, esto viene de la mano del Internet de las cosas, en donde los equipos son basados en electrónica, con las líneas de: automatización, robótica, análisis de señales e imágenes, visión por computadora, sistemas embebidos, telecomunicaciones, etc.

¿Qué carreras tecnológicas ya están obsoletas?

Habrá diferentes carreras que pasarán a ser obsoletas, pero aparecerán muchas nuevas carreras. Básicamente, las tareas que son repetitivas y fáciles de replicar serán las primeras en ser reemplazadas. Sin embargo, aparecen muchas nuevas opciones.

¿Qué se debe hacer y qué se está haciendo en las empresas, la academia y el Estado? ¿Existe alguna gestión en conjunto sobre este tema?

Hay iniciativas que involucran al Gobierno, a la empresa y a la academia, pero siempre hay espacio para mejorar. Actualmente, el Estado tiene trabajo por hacer en esta materia, si bien cada vez hay mejores cosas, por ejemplo, el tema de impuestos por la web, aún seguimos muy atrasados. La industria debe apoyar más a la academia, pues implicará que los egresados estarán preparados para poder aportar y contribuir más en la industria. Asimismo, desde la academia estamos trabajando para formar a profesionales más relacionados con su entorno, enfocados en tener un impacto positivo en su sociedad con cada proyecto que generen.

Es importante vincular en la programación y la robótica a los niños desde el pre-escolar. En la imagen está Charlie, un robot capaz de socializar con niños diabéticos. Foto: Captura de YouTube

¿Qué nos falta hacer?

Esta coyuntura nos obliga a tomar una decisión para prepararnos. Por ejemplo, hay países en donde los conceptos básicos de programación y electrónica ya se enseñan desde la etapa preescolar. ¿Cómo toda una población podría competir con ellos si en muchos casos estos temas los verán recién, y con suerte, al finalizar el colegio?

¿Qué retos hay por superar para gozar de los beneficios de la robótica sin alto o desmedido costo social como despidos masivos?

Al igual que sucedió con el cambio del transporte por la aparición del automóvil: desaparecen empleos como los choferes de carruajes, pero aparecen muchos nuevos y mejores. Una vez que la robótica y la IA llegue a las empresas, éstas deberían evaluar a sus trabajadores para poder capacitarlos según sus habilidades. Es una gran oportunidad para las empresas para mejorar sus productos y expandir sus mercados logrando que las personas lideren a las máquinas para lograr cosas que por ahora no se hacen por tiempo, dinero, o metas actuales. La capacitación en casa será una gran ventaja en donde las empresas y los trabajadores pueden salir beneficiados. Lo peor que puede pasar es que las empresas se conformen con ‘reemplazar’ personas por robots y no hacer nada más.

¿En cuáles sectores esta transformación digital implica mayor preparación en reconversión de la mano de obra?

En Perú tenemos un gran déficit de personas capacitadas en programación y ciencia de datos. Una cosa es saber programar en algún lenguaje, y otra entender algoritmos. Luego, en una capa superior, no todos dominan el mundo de las apps en celulares. La transformación digital está ocurriendo a todo nivel. Fuera de las grandes empresas con mucho de AI, en el día a día ya tenemos personas haciendo transacciones como pagar el taxi con un QR. Las empresas deben capacitar a las personas en el uso fluido de las herramientas.

¿Se tiene medido cuál es el déficit de profesionales con esas nuevas habilidades profesionales?

En el Perú hay un alto déficit de profesionales en tecnología, a todo nivel, por el orden de las cientos de miles de profesionales. El camino para cambiar esto empieza en la etapa escolar: la programación y base de electrónica deben ser enseñadas desde la primaria. Un egresado de secundaria que ha tenido por lo menos 11 años aprendiendo con temas relacionados a tecnología, no esperará a que le enseñen lo básico en una universidad o instituto, sino que su punto inicial será un nivel más alto. Este egresado de secundaria podría estudiar directamente algo como científico de datos en vez de tener que llevar muchos cursos base en la universidad para recién llegar a esto en una maestría por ejemplo.

¿Cuántas universidades en Perú están armando carreras tecnológicas acordes a estas nuevas necesidades?

Personalmente pienso que todas las universidades intentan otorgar lo mejor posible al alumno. Muchas veces los límites ocurren por un tema de presupuesto para adquirir nuevas cosas, o, lamentablemente, por un temor al cambio, desde cómo dictar una clase, hasta cómo enseñar un laboratorio. En general, todo profesional, no solo de ingeniería, debe dominar el uso de tecnología (laptops, celulares) e incluso saber algo de programación, pues saber programación implica saber de lógica, de crear una estrategia, no solo para una computadora, sino para el día a día.

¿Que están haciendo desde UTEC? ¿Que carreras nuevas se han creado y como ha cambiado la currícula?

En UTEC buscamos estar siempre de la mano con último que ocurre en el Perú y en el mundo. Tenemos constantes reuniones con personas líderes de la industria regional y de la academia mundial, como Harvard University, quienes nos indican cómo se va orientando el mundo. Una ventaja en UTEC es que podemos adaptarnos al cambio rápidamente. Las currículas se adaptan continuamente. Por eso hablamos de ingenio exponencial. En la carrera de ingeniería electrónica la base de conocimientos de electrónica es fija y luego el alumno elige su línea mediante sus primeros electivos: ‘electrical engineering’ o ‘computer engineering’. Luego, tienen otros electivos para especializarse en temas como telecomunicaciones, sistemas embebidos, o automatización.

