Las exportaciones de cobre cayeron un 11,5% en valor en marzo frente al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el reciente Reporte Mensual de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). A nivel general, los despachos al exterior disminuyeron 8% en ese mes.

Como señala el reporte, los envíos cupríferos -principal producto de la canasta exportadora- en el tercer mes del año fueron por US$1.987 millones, cifra inferior a los US$2.245 millones registrados en marzo de 2023.

A nivel acumulado, los despachos de cobre registraron un crecimiento de 4,4% en el primer trimestre del año, con US$5.204 millones exportados. Además, las exportaciones mineras tuvieron una de 1,6% en ese mes, según Mincetur.

En el caso de las exportaciones totales, de acuerdo con el Mincetur, su caída se debe a menores ventas de bienes pesqueros y de combustibles. En el sector pesca, sus exportaciones disminuyeron 53,7% y en el caso de petróleo y gas natural, tuvo una contracción de 20,7%.

MIRA | Indecopi inicia investigación a Interbank tras reclamos de usuarios por disminución de saldos en sus cuentas

Solo en el bienes tradicionales, sus envíos al exterior cayeron 7,1% en marzo frente al similar periodo del 2023.

Asimismo, las exportaciones no tradicionales registraron una caída de 10,6%, con caídas en el sector textil de 16,2%, en la pesca no tradicional de 53,6%, minería no metálica de 9,5%, entre otros.

En cambio, el sector agropecuario aumentó 2%, con incrementos, principalmente, en los envíos de arándano (49,3%) y la palta (49,9%).