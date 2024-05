Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentará los resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú, 2023, datos que muy probablemente muestren un incremento de este indicador -que se ubicó en 27,5% el año pasado-, e incluso alcance o supere el 30,1% registrado en el 2020, durante la pandemia, estimó Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.

Según Velandia, el incremento de la cifra de pobreza es esperado, pues el país enfrentó el año pasado su primera recesión económica en 25 años, excluyendo el año de pandemia. Además, se sumaron factores como eventos climáticos que tuvieron un impacto importante en el país, principalmente en las regiones del norte, y las protestas sociales de comienzos del 2023 que empezaron a fines del 2022.

En general, se dio una actividad económica bastante lenta que justamente condujo a una recesión que podría haber generado un impacto en la pobreza, agregó Velandia y, a esto, se le suma el hecho de que la inflación estuvo alta en el promedio del año.

“Esa combinación de factores, principalmente la contracción económica, lleva a pensar que la tasa de desempleo superó el 30%, en algunas estimaciones en un rango de entre 30% y 32% y es bastante probable que por ahí haya estado ese dato [de pobreza]”, dijo.

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, afirmó que el indicador de pobreza seguramente registra un aumento y el porcentaje debería oscilar entre los 28,5% o 29% y los 30% o 30,5%. Con ello, hubo un millón de pobres adicionales en el país en el 2023, agregó.

En tanto, César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, anotó que es probable que la cifra se haya mantenido estable, pero no decrecido, debido al crecimiento negativo que tuvo la economía en el 2023 (-0,05%).

Fuentes explicó cómo desde el 2002 hasta el 2013 hubo una gran reducción de la pobreza para estabilizarse al rededor del 20% hasta el 2019. “Claramente, las políticas macroeconómicas tienen un impacto en la mejora del ingreso, además de las políticas sectoriales, que también han funcionado, pero, fundamentalmente, ha sido por un tema de gestión, a través de programas de ayuda”, ahondó.

Pobreza extrema

Velandia explicó que la pobreza y la pobreza extrema, usualmente van atadas y es muy probable que los resultados del 2023 muestren eso, un incremento en la pobreza extrema.

“Cuando hablamos de los hechos que llevaron al menor crecimiento económico del Perú el año pasado, aquellos que terminan siendo más afectados por esos fenómenos son las personas de menos ingresos. Estos datos están vinculados, no necesariamente en la misma proporción, pero es previsible un aumento de la pobreza extrema”, dijo.

En tanto, Castilla estimó que la pobreza extrema no iría en línea con el incremento de la pobreza, pues está situada en la zona rural y allí la pobreza se ha mantenido relativamente estable, en torno a un 40%; sin embargo, lo que se habría incrementado es la pobreza urbana, anotó.

“La pobreza extrema está mucho más focalizada en las zonas rurales. Tendería a pensar que los dos van a aumentar, pero, probablemente, sea más la pobreza monetaria y no la pobreza extrema la que haya aumentado más, pero por un tema de intuición, de por dónde están los focos de pobreza, que son las zonas urbanas, principalmente, mucho más fuerte que las zonas rurales”, explicó.

Esos puntos adicionales de pobreza del 2023 ya no serían por el efecto inflacionario, dijo Castilla, sino por la menor generación de empleo y el empleo precarizado en algunos sectores que son intensivos en mano de obra como Construcción y Agricultura, así como los vinculados al consumo como Comercio y Servicios, que abarcan mucha población.

Proyección 2024

La principal variable explicativa de la pobreza es el crecimiento económico y, desde Credicorp Capital esperan que este año el país crezca un 3%, lo que podría contribuir con una reducción, al menos marginal según Velandia, de la pobreza. “Obviamente habrá que esperar el dato del 2023 para poder proyectar el 2024. Pero el mayor crecimiento y mejores condiciones en general para la población, como una menor inflación, debería permitir una reducción al menos marginal″, agregó.

Cuando Velandia se refiere a una reducción marginal, es porque si la pobreza del 2023 supera el 30%, será muy difícil que la del 2024 retorne a los niveles del 2022 (27,5%). “Está demostrado que, en el Perú, con un crecimiento por debajo del 3,5% o 4% resulta muy difícil cerrar brechas sociales”, anotó.

Pero ¿cuánto podría tomarnos reducir la pobreza, al menos, a los niveles prepandemia? Recordemos que, en el 2019, el nivel de pobreza rondaba el 20%.

Según Velandia, en los mejores años de crecimiento económico del Perú, con crecimientos de 5% y 6%, el ritmo de reducción de la pobreza estaba en 3% al año; sin embargo, es un crecimiento que hoy no se está viendo. En ese sentido, para volver a ese 20% del 2019, podríamos tardar entre ocho o nueve años, afirmó.

Castilla coincidió en que en el 2022 y en el 2023 los factores que explican el incremento de la pobreza fueron la inflación y el menor crecimiento o recesión, y ambos se están revirtiendo. Así, es probable que ambos factores ayuden a una recuperación.

“Si este año crecemos en torno al 2,5% o 3% y con una inflación dentro del rango meta, probablemente tengamos una recuperación y una reducción de pobreza. Pero no a los niveles que teníamos en el 2019, falta muchísimo tiempo para ello. Va a tomar al menos una década retomar los niveles de 20%. Se viene una reducción lenta de la pobreza porque el crecimiento que se prevé es lento”, detalló.

Retos del gobierno

El representante de Credicorp Capital reconoció que la estabilidad política es clave para reducir el indicador de pobreza en el país. Asimismo, advirtió sobre la importancia que, desde el punto de vista gubernamental, haya reglas claras y pro inversión que genere empleo.

“En la medida de que la inversión privada no crece y la confianza empresarial no es alta, difícilmente se va a generar empleo y sin empleo no hay posibilidad de una reducción de la pobreza. La inestabilidad en los últimos cinco o seis años es lo que ha llevado a que la economía peruana sea la que menos crecimiento acumulado desde el 2021 hasta el 2023 ha tenido en la región, excluyendo Argentina”, agregó.

Para Castilla, el reto central es recuperar el crecimiento económico y crecer a 4% o 5% y, para ello, se debe estimular la inversión privada, pues está encadenada a varios sectores de la economía.

Sobre la política social, señaló que es más efectiva cuando la pobreza es rural, pues cuando es urbana, es más difícil de focalizar y es menos trazable.

Fuentes, por su lado, señaló que el desafío se encuentra en las políticas sectoriales que deben mantenerse, así como la mejora de competencias. “Es un proceso largo y significa también disminuir poco a poco la informalidad. Lo que harán las políticas sectoriales es mantener los niveles, pero no reduce la pobreza, esta se reduce con crecimiento y con políticas de más largo aliento, como mejora en la educación, en infraestructura, especialmente a nivel rural”, dijo.