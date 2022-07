Así, Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), anotó que el mensaje no tuvo ninguna sorpresa, pero los dejó preocupados por la agresividad con la que inició su intervención en el Congreso, responsabilizando tanto a empresarios como a los medios de comunicación de los problemas del país.

“Vimos a un presidente totalmente desconectado de la realidad que presentó cifras de manera engañosa para pretender un éxito de su gestión que, en realidad, no ha ayudado a que estas cifras se mantengan”

Sobre ello coincide Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien añadió que no solo las cifras fueron engañosas, sino que contó verdades incompletas en un mensaje que más allá del intento de mostrar una visión de país, fue un conjunto de ideas sobre una visión cortoplacista.

Para Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Pedro Castillo insistió en la división, manipuló las estadísticas y no habló de los conflictos sociales ni dio medidas para la reactivación de los sectores.

Por su parte, el presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, señaló que, a diferencia de otros mensajes que siempre se han caracterizado por una cantidad importante de generalidades y algún anuncio importante, la característica en julio 2022 ha sido la manipulación de cifras para intentar contar una historia que la realidad refuta completamente.

“Para apartarse de la realidad, el mensaje ha tratado de crear una historia usando cifras parciales o desactualizadas que no corresponden a su gestión, sumado a una combinación de hechos que, al final, han tratado de señalar que todo está bien”

En consenso, los diferentes gremios esperaron que se haga un mea culpa y el presidente deslinde tajantemente de los actos de corrupción que se imputan a los poderes más altos del gobierno que incluyen las cinco investigaciones fiscales abiertas en el Ministerio Público hacia él.

Para Salazar, un gran ausente en el mensaje ha sido el tema de la política industrial, pese a que hace poco mantuvieron una reunión con el presidente donde dieron a conocer la necesidad de llegar a ser un país industrializado.

“No existe país en el mundo que se haya desarrollado de espaldas a su industria manufacturera. Se lo hemos hecho saber con cifras y ha sido un gran ausente en el discurso. Esto seguirá dañando la economía del país, no nos diversifica y no podemos crecer si no es a través de nuevos motores de la economía impulsados por esta industria”

Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias