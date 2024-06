Estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico. Yo sería más contundente. Casi el 100% de las EPS no son sostenibles .

¿Son 50 EPS en todo el país?

Incluyendo a Sedapal, sí. Si quitamos Sedapal son 49. De las 49, ninguna es sostenible porque todas requieren del subsidio de parte del gobierno nacional. Se espera que una empresa, con lo que recauda en la tarifa, cubra su gasto corriente y su gasto de capital. En el Perú eso no pasa porque el modelo de EPS es un modelo que está colapsado y no permite que la gestión de estas empresas pueda acumular recursos para invertir y mantener los sistemas de agua y saneamiento operativos. En realidad ninguna empresa de agua y saneamiento en el Perú es sostenible en el tiempo.

¿Ni siquiera Sedapal?

Sedapal financieramente es sostenible, pero si le quitas el subsidio del Ministerio de Vivienda -que le ha llegado a transferir hasta S/ 500 millones por año- y lo contabilizas como deuda, por ejemplo, no sería sostenible.

¿Y ese dinero sirve para subsidiar tarifas o es para sostener la operación?

Antes el subsidio público se centraba básicamente en la inversión. Cuando tú ves a los alcaldes y gobernadores viniendo a Lima con sus expedientes para que el Ministerio de Vivienda les financie sus obras es porque sus EPS no pueden, no tienen plata para hacer obras. Casi toda la infraestructura que se hace en el país es subsidiada en el sentido de que es el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local el que financia esa estructura y no viene de algún fondo. Cualquier empresa de infraestructura debería, con lo que recauda de los usuarios, tener un fondo para invertir en infraestructura.

"En el Perú las EPS grandes, salvo Sedapal, pierden el 45% del agua que producen. Es decir, casi la mitad del agua que se produce no se contabiliza".

Con lo que recaudan las EPS, empresas públicas, están habilitadas para hacer inversiones. Pero, no les alcanza. ¿Es esto así?

Así es. No pasa por una restricción legal, pasa porque no tienen la capacidad financiera para hacer inversiones. Hay una que otra excepción como Sedapal o la EPS de Arequipa, que algo hace.

¿Hay muy poca recaudación? ¿Pagamos muy poco por el servicio de agua?

Es cierto que las tarifas de agua en el Perú comparadas con Latinoamérica son bajas, pero también es cierto que la eficiencia en el manejo del agua potable es muy baja. En el Perú las EPS grandes, salvo Sedapal, pierden el 45% del agua que producen. Es decir, casi la mitad del agua que se produce no se contabiliza. Si bajáramos ese porcentaje del 45%, por ejemplo, a la mitad, tendríamos los ingresos necesarios sin necesidad de mover las tarifas de la EPS .

¿No se contabiliza por falta de medidores?

Por varias razones no se contabiliza. En primer lugar, por pérdidas técnicas, es decir, entre la producción y la distribución se pierde agua por malas conexiones, por fugas de agua, por robo de agua. Hay municipios que riegan sus parques rompiendo la tubería de la EPS. Hay una serie de razones por pérdidas técnicas, pero también por pérdidas comerciales, por el tema de las tarifas. La expansión de las redes ha llegado a ciertas zonas donde no hay micromedición y la facturación no es completa. Hay zonas en el país, sectores completos, en los que se recibe agua, pero al final esta no entra en la contabilidad de la EPS. Y, también hay pérdidas domiciliarias, ahí donde donde yo recibo agua y pago una tarifa plana, una tarifa fija. Entonces, no me importa que el water o el caño esté malogrado, dejo que corra el agua porque igual voy a pagar solamente S/12 al mes y punto. Las pérdidas de agua vienen de la gestión técnica, de la gestión financiera y de la gestión operativa en general.

"El incremento tarifario puede tener alguna corrección, pero no deberían haber cambios sustantivos en la tarifa si es que no cambiamos dramáticamente los resultados de las EPS".

Estamos en un círculo vicioso porque no hay suficiente dinero en las EPS, pero tampoco hay una correcta gestión. ¿Qué cambio debería pensarse de manera estructural? ¿Es viable la privatización o hay otro mecanismo que pueda usarse en lugar del actual?

Estoy convencido de que el modelo de EPS municipal no sirve y, de hecho, han ido empeorando todos los indicadores a lo largo de los años. Ya no solamente se les subsidia la inversión, sino también hay algunos programas para subsidiar operación y mantenimiento de las EPS, lo cual es gravísimo. Además, la transformación del modelo pasa por incorporar al sector privado a la gestión del agua y saneamiento . Estoy absolutamente convencido de ello. Y cuando digo incorporar al sector privado, lo que quiero decir es que hay distintas formas de incorporarlo. Una de ellas es la privatización, que es un modelo que lamentablemente -digo lamentablemente porque estoy seguro de que si fuera privado todo funcionaría mejor-, tiene muchas resistencias políticas y sociales. Otra forma de incorporar al privado es el modelo de concesión , donde la propiedad se mantiene en el Estado, pero administra la empresa privada -gestión técnica, financiera, económica y operativa-. Otra modalidad que se ve en el mundo es la de los contratos de gestión. La empresa municipal puede contratar a un privado para que gestione. Ese privado cobra un monto fijo mensual, pero además un monto variable por el éxito de la operación. Esto pasa en Cuba, por ejemplo. Aguas de La Habana tiene un convenio con Aguas de Barcelona. Esta última le administra la empresa de agua a la ciudad de La Habana ante el fracaso del modelo puro estatal que había años atrás.

¿Es oportuno el incremento de la tarifa de agua? Ya vemos, de hecho, un incremento en lo que va del año.

El incremento tarifario puede tener alguna corrección, pero no deberían haber cambios sustantivos en la tarifa si es que no cambiamos dramáticamente los resultados de las EPS . Estoy dispuesto a reconocerte una mayor tarifa, siempre y cuando tú no pierdas la mitad del agua que produces. Si tú sigues perdiendo el agua y hay un incremento en las tarifas, se atenta contra la eficiencia y contra los bolsillos de la gente, porque se estaría pagando la ineficiencia de las empresas públicas municipales. No se pueden dar incentivos para que se siga trabajando mal.

¿Qué institución debería liderar este cambio de modelo?

En el 2013 se cambió la Ley de Agua y Saneamiento y se creó una entidad, la Otass (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento), a la que se le dieron dos encargos. El primero fue que busque la consolidación de las EPS en el sentido de que hay 50 y están demasiado dispersas. Había que aglutinar dos o tres EPS en una para que el sector sea mucho más manejable. El segundo encargo que se le dio es que ayudara a las EPS a mejorar su gestión. Esto último permitía, básicamente, que a aquellas empresas que registraban una gestión deficiente, que eran todas, se les interviniera y se convoque a un operador privado profesional para que se haga cargo de la empresa. En el 2016, la nueva administración del país decidió que la incorporación del sector privado a la gestión del agua y saneamiento no era una prioridad y truncaron ese proceso, con lo cual la Otass, que fue creada para revolucionar el sector y cambiar el modelo de gestión, se ha vuelto un administrador de fondos públicos que subsidia la operación y mantenimiento de todas las EPS .

De las 50 EPS, ¿más de 40 reciben asistencia de la Otass?

Así es. Solo una se salva, Sedapal.

¿Se trata de un subsidio económico?

Sí. hemos llegado a cosas tan absurdas como “necesitamos hacerle mantenimiento a esta tubería y no tenemos plata para comprar [lo que se necesita]”, “no tenemos el robot que se mete dentro de los tubos” o “necesitamos comprar micromedidores”. En estos casos, Otass hace la transferencia.





¿Otass es el organismo que debería liderar un cambio estructural?

La Otass era la herramienta. Quien debería haber liderado es el propio Ministerio de Vivienda. Se trata de una política nacional.

¿Hay algún proyecto pendiente o que haya quedado en el tintero?

No que yo conozca.

Según lo comentado, ¿una mayor tarifa implica necesariamente una mayor rentabilidad?

No necesariamente. En las EPS no solamente tienes que ver la gestión de ingresos, sino también la gestión de costos, y la gestión de costos también se maneja muy ineficientemente. Es como lo que acaba de pasar en el aeropuerto con Corpac. En vez de contratar una empresa profesional que te solucione el problema y te vea todo el tendido de cables, contratas empresitas chiquitas porque son del amigo del amigo, o del técnico que antes trabajó para mí en la EPS y que ahora tiene su empresa proveedora. Me cobran un montón de plata y me hacen un mal trabajo. Los costos finalmente terminan siendo más altos de lo que deberían ser por la mala gestión integral de la empresa. Este es un debate que debería estar en todos los partidos políticos. Veo que hay como cierto complejo por parte de los políticos de salir a defender que la participación del sector privado en agua y saneamiento va a mejorar la eficiencia en el servicio. Nadie está jugando ese partido y lo único que es claro es que en los últimos 40 años el modelo de la EPS no ha funcionado. Es un modelo caduco y no va a funcionar por más reformas que se hagan . Los alcaldes en la gestión de estas EPS tienen otras motivaciones que no son dar un mejor servicio al ciudadano.