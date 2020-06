Como parte de CADE Digital 2020, conversamos con Luis Alfonso Carrera, líder de la aplicación de pagos digitales Yape -parte del Grupo Crédito-, sobre la incorporación del dinero digital en el país y el crecimiento que ha registrado el aplicativo.

—¿Cómo le ha ido al app en términos de cantidad de operaciones o usuarios en lo que va de la cuarentena?

Yape ya venía de un crecimiento exponencial durante todo el 2019, en donde cada mes teníamos entre 100 mil y 150 mil nuevos afiliados. Empezamos también a ese mismo ritmo de afiliación en enero y febrero, y lo que vimos las últimas dos semanas de marzo -al inicio de la cuarentena- hasta la primera semana de abril es que hubo una caída en este ritmo. A partir de la segunda semana de abril, el crecimiento exponencial que teníamos no solo se ha restablecido, sino que se ha incrementado. En número de usuarios, el mes de mayo ha sido el más alto en la historia de Yape: 200 mil nuevos afiliados. Estimamos que junio va a ser aún mejor. Nuestras expectativas son pasar de los dos millones de usuarios que teníamos a inicios del año a terminar el 2020 con cinco millones de afiliados.

—¿Prevén que el ritmo de crecimiento se mantenga incluso después de la cuarentena?

El ritmo de crecimiento que teníamos más o menos nos hacía pensar que podíamos llegar a cinco millones. Lo que está haciendo esto es acelerarlo. Vemos que incluso se ha duplicado el uso de Yape en las transacciones y el monto de yapeadas mensuales: en mayo ha sido casi el doble del monto de yapeadas de abril.

—¿Esto se debe a que se están haciendo más pagos de servicios que transferencias pequeñas entre amigos y familiares, por ejemplo?

Sí, y son servicios de distinta naturaleza. Siempre hemos querido crear un ecosistema en el que puedas usar Yape en todas tus ocasiones de pago del día. Si vas a una bodega, que acepte Yape; si vas a comprar un blue jean en una galería comercial, que lo acepte; si vas a comprar verduras, que la verdulera acepte Yape. Este es el ecosistema que queremos. Ya hay más de 200 mil negocios que lo aceptan, y así ha estado funcionando muy bien. Nuestro ticket promedio era alrededor de 50 soles y ha pasado a 75 soles. Lo que ha sucedido con la pandemia es que los casos de uso han cambiado. Ha subido muchísimo el pago de la bodega que vende las cosas por WhatsApp y las lleva a tu casa.

Se han realizado 13.3 millones de transacciones vía Yape, por un monto de S/ 682 millones. (Foto: GEC)

—¿Prevén que la situación de distanciamiento les sume más negocios dentro del ecosistema de pagos que manejan?

Absolutamente. Queremos terminar el año con 500 mil negocios pero, sobre todo, con los que necesitan de una alternativa de pago digital para evitar los contagios. Por ejemplo, los mercados itinerantes y los taxis que empiezan a funcionar. En todos estos negocios eventualmente se hace difícil mantener la distancia social o a través del pago se rompe ese distanciamiento que se necesita. ¿De qué te sirve estar detrás en un taxi si tienes que estirar la mano y entregar el pago? Y lo que es peor, el taxista recibe el pago, se voltea y te da el vuelto. Lo mismo con el mercado, ¿de qué te sirve mantener una distancia mientras escoges tus frutas si después tienes que romperla para entregar el billete? Lo que queremos es profundizar el uso de Yape en todos estos sitios donde la gente se puede aglomerar para facilitar el mantenimiento de la distancia social.

—¿Su estrategia irá mucho más hacia la inclusión de negocios que las operaciones del día a día entre usuarios naturales?

Son las dos cosas. Si hoy en tu WhatsApp la mitad de tus contactos tiene Yape, lo que queremos es que el 80% o 90% lo tenga a fin de año. Para el mundo de las personas es muy potente esto también porque funciona como una red. Mientras más gente lo tenga, más lo usarás. Puedes mandar avisos de cobranza, usarlo para ‘chanchitas’ o juntar para una colecta; todo eso se podrá hacer si casi todos en tu libreta de contactos tienen el app. Esa es una primera estrategia, crecer de dos millones a cinco millones de usuarios. La segunda estrategia es que además de las transferencias entre personas y familiares, también puedes hacer pagos a gente que no conoces porque requieres comprarles insumos o servicios. Es una doble estrategia.

—¿Las metas que manejan ahora respecto al crecimiento de usuarios y cantidad de negocios que desean sumar han cambiado a raíz de la pandemia?

Lo que está acelerando esta pandemia es el cambio de hábitos de peruanos. El peruano tenía un hábito muy fuerte de trabajar todo en efectivo y aún continúa. Es un hábito muy arraigado. Lo que está pasando ahora es que un hábito que quizás nos podía tomar hasta cinco años en modificar, se está acelerando muchísimo hacia el cambio. [La pandemia del COVID-19] está haciendo que muchos negocios que no hubieran querido vender por delivery lo estén haciendo; que muchas personas tengan más cuidado y empiecen a usar cualquier otro medio de pago digital como opción para pagarle a una persona; que los clientes le exijan a los negocios tener un medio digital de paga porque no quieren pagar en efectivo. Esa misma persona, hace dos meses, todo lo pagaba con efectivo. Ha ayudado mucho a acelerar el cambio de hábito de las personas.

“Si hoy en tu WhatsApp la mitad de tus contactos tiene Yape, lo que queremos es que el 80% o 90% lo tenga a fin de año”.



En segundo lugar, está acelerando la preferencia de muchos negocios que antes todo lo cobraban en efectivo. Gran parte están interesados en tener una alternativa digital porque sus clientes se lo están pidiendo. Además, surgen nuevos casos de uso que no existían para nosotros como las donaciones. Muchísimas personas se han organizado con el app para ayudar a los más necesitados.

—La necesidad de que haya inclusión financiera se ha incrementado con la transferencia de bonos a población vulnerable que, lamentablemente, no está tan bancarizada. ¿Han evaluado si Yape puede contribuir en esta meta?

Nuestro propósito es llevar la inclusión financiera a los dos tercios de peruanos que hoy no tienen acceso a servicios financieros. Queremos llevarlo con productos 100% digitales porque casi todos tienen un celular, pero no una cuenta bancaria. El aplicativo es 100% gratuito para la persona natural que lo use. [...] Si se quiere lograr la inclusión financiera, tiene que ser en el celular, gratis y con un servicio absolutamente simple. Para que las personas lo acojan y le encuentren valor, [el producto] tiene que generar algún beneficio para el que lo usa o solucionar algún dolor de un problema que pueda tener. Sí creemos fervientemente que los servicios que ofrecemos logran eso. La bodega, por ejemplo, puede cobrar mejor; y con la pandemia además se genera el valor de ser más seguro.

De acuerdo con Luis Alfonso Carrera, líder de Yape, este podría convertirse en el aplicativo más utilizado localmente, sobrepasando a Spotify, Waze o Glovo.

Sin la pandemia, ya queríamos hacer esta inclusión logrando que un mundo gigantesco de familias que están entre el ámbito rural y urbano por distintos temas pueda conectarse. El caso usual es el de los pequeños agricultores que envían al hijo a estudiar o a trabajar a ciudades de la costa. Hasta hoy, el sistema financiero ha sido incapaz de resolver cómo el flujo de dinero entre el mundo rural y el urbano, ya sea de los papás hacia el hijo o del hijo que trabaja en una ciudad grande hacia sus padres, se haga de una manera indolora, sin costo, porque muchas veces no llega hasta donde está esta población o al mundo informal. Yape soluciona eso, sobre todo ahora con la ‘Yape card’ que no requiere tener una cuenta bancaria.

—¿Cuál es el objetivo en este punto?

La maravilla del ecosistema de pagos digitales es que no se necesita retirar el efectivo. A eso queremos llegar. No es bancarización. No se debe ir a un banco ni a abrir una cuenta bancaria. Los bancos ya tuvieron 130 años para eso y no pudieron avanzar mucho más. Ahora toca utilizar la tecnología y utilizar servicios financieros mucho más ad hoc y de valor para estos dos tercios de la población que hoy no acceden a servicios financieros. Ese es nuestro propósito. Varios me preguntan cuándo Yape va a trabajar con otros bancos. Ese no es nuestro objetivo. Los otros bancos, el cliente de otro banco, ya está incluido financieramente, ya tiene acceso a servicios financieros. A nosotros nos interesan los dos tercios que no tienen cuentas bancarias. Queremos llegar con algo a ellos.

—La ministra de Economía mencionó que se han canalizado los bonos a un 69% del total, con lo que no se ha alcanzado la meta que se tenía a la fecha. A más de 80 días de la cuarentena, aún hay personas que no reciben el subsidio que les corresponde. ¿Han explorado alguna oportunidad de aportar en la transferencia de bonos?

Sí lo hemos estado viendo, estuvimos muy cerca al Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) conversando esta situación. Tanto el Midis como la SBS han tenido la mayor predisposición y disponibilidad e interés en que no solo Yape, sino las billeteras electrónicas y cualquier otro medio digital pueda integrarse al pago de los bonos. Sin embargo sí hay una responsabilidad bien grande en un tema que no es menor: evitar los fraudes cibernéticos. En ese sentido nuestra primera y gran prioridad es que el app sea segura para todos sus usuarios y que no tenga ningún tipo de riesgo en términos de ciberseguridad. En eso queríamos trabajar con el Midis, en un esquema de afiliación que sea seguro y que es el que tenemos. Pero este no necesariamente conversaba con la necesidad de pago de los bonos. Querían algo más simple y en ese sentido estamos viendo todavía cómo solucionamos algunos temas operativos.

—¿Lo que buscan es otorgar la seguridad de su sistema en la repartición de bonos, si es que acceden?

Lo que queremos es que se cumplan con todos los estándares que tiene Yape para el tema de repartición de bonos. No necesariamente de seguridad, sino operativos o de identificación; una serie de aspectos. En eso estamos trabajando.

Entrega del bono rural.

—¿Hace cuánto lo están trabajando?

Ya han pasado un par de semanas y continuamos avanzando. Estamos muy interesados.

—¿Ven la posibilidad de que se pueda llegar a buen puerto?

Lo que pasa es que en donde se entrega el bono rural como el universal, el ecosistema de Yape aún no es tan robusto como en el mundo urbano. La cantidad de bodegas donde las personas beneficiarias del bono podrían hacer sus consumos no es tanta como en el mundo urbano. En el futuro lo van a ser, pero Yape es como una ola que va avanzando. Ha avanzado primero en las zonas urbanas, luego va a las periferias y de ahí hacia el mundo rural. Es una tarea que tenemos pendiente y que queremos terminar de hacer durante este año. Si hoy le pagas el bono rural a una persona a través de Yape, probablemente lo que va a pasar es que se va a ir a una agencia bancaria a retirar el dinero. Estaríamos exactamente igual que con el pago que están haciendo ahora en agencias bancarias, pero añadiéndole a la persona un paso más. Solo hay valor de la billeteras digitales en el pago de los bonos en la medida en que haya un ecosistema en el que pueda gastar el dinero digitalmente. Si no lo hay y van a retirar todo en la agencia bancaria, no has logrado nada. El ecosistema es lo clave.

“Varios me preguntan cuándo Yape va a trabajar con otros bancos. Ese no es nuestro objetivo. A nosotros nos interesan los dos tercios que no tienen cuentas bancarias”.



—¿Qué avance registran en la construcción de este ecosistema?

Si la pandemia nos hubiera agarrado no ahora sino de aquí a seis meses o un año, ya este ecosistema existiría y todo lo pagaríamos por Yape y de forma digital. Pero llegó mientras estamos en pleno crecimiento. La primera condición para que ese ecosistema pueda funcionar en el mundo rural es que puedas tener el app sin una cuenta bancaria. Sin eso era imposible. Eso lo acabamos de sacar hace seis días. Si la Yape card que no requiere una cuenta bancaria hubiera salido hace seis meses, todos los bonos se estarían pagando a través nuestro. Ese es el dolor y la frustración que tengo, porque los bonos no pueden esperar a que creemos el ecosistema. Estamos corriendo para ver cómo hacemos. El boom de Yape recién va a empezar. A partir de este mes, todo lo que haremos es trabajar en la inclusión financiera.

—¿Tendrán alianzas estratégicas con restaurantes a raíz de esta coyuntura para que se use principalmente a Yape como herramienta de pago?

Sí, con muchísimos [establecimientos].Tenemos una alianza con la cadena de fast food más grande del Perú. Si quieres pagar tu delivery de Kentucky, Pizza Hut o Burger King, en varios distritos lo pueden hacer con Yape. Tenemos alianzas también con más de 200 pollerías en Lima a través de las cuales un pollo a la brasa por delivery se puede pagar con el app.

(Foto: Difusión)

—¿La meta que tienen de llegar a 10 millones de usuarios en el 2021 se mantiene?

Sí, se mantiene. Es una meta recontra agresiva. Cuando hablas de 10 millones, se excluye de los 33 millones de peruanos a toda la población que es menor de 18 años. A todos los mayores de 60 años parcialmente también, por ser poco amigables con la tecnología. Te quedan como un poco más de 20 millones, y de ellos queremos que la mitad tenga Yape.

—¿Más adelante se puede pensar en incluir a menores de 18 años? ¿Ha habido conversaciones con la SBS sobre la regulación actual?

Nosotros lo que queremos es que en toda ocasión diaria de pago de montos pequeños puedan utilizar Yape en lugar de efectivo. Millones de chicos menores de 18 años utilizan efectivo todos los días para subirse al transporte público, comprar algo, entre otros. Lamentablemente la regulación es lo que no lo permite por ahora [darles acceso a Yape]. Teniendo en cuenta que queremos llevar la inclusión financiera a todos los peruanos, sí nos interesa [este universo de personas]. Pero vamos poco a poco. Todavía hay tanto que avanzar con los mayores de 18 años no incluidos financieramente, que diría que cuando estemos a mitad de camino por este lado empezaremos a pensar en este otro público.

