Desde el 22 de julio oficialmente los centros comerciales reiniciaron operaciones; no obstante las boutiques o ‘retail’ menor se han ido incorporando de manera gradual, casi al mismo ritmo que está teniendo el consumo.

Para María Pía Tola, gerente general de Bruno Ferrini, todavía es prematuro hacer proyecciones, pero la demanda está teniendo un lento arranque. Confiesa que las ventas de este mes en sus tiendas, que ya están abiertas, bordean solo el 20% de lo registrado en julio del 2019.

Hoy, la cadena local de calzado ‘premium’ tiene 19 de sus 24 tiendas abiertas. En Lima solo falta que reinicien su operación en Real Plaza Puruchuco. En tanto, de sus seis locales de provincias Piura y Chiclayo abrirán este fin de semana; mientras que las de Ica y Arequipa permanecerán cerradas hasta que se levante la cuarentena.

“Las tasas de contagio todavía son considerables en estas ciudades. En el norte el personal que pensaba reintegrarse dio positivo al COVID-19, esto implicó contratar a más gente e incrementar nuestra planilla y lo que hoy no tenemos es más dinero para pagar planillas. Ya hemos hecho muchos reajustes en nuestro personal y también tuvimos que recurrir a Reactiva Perú, lo cual nos ha dado un importante respiro”, asegura. Lamentablemente, esta situación ha llevado a que muchos locales de otras marcas cierren, señala.

Comenta que, hace una semana, su tienda ubicada en el centro comercial Plaza Norte, por primera vez en su historia, no vendió nada en un día. “Existe un sector de la población que está obligada a salir de sus casas porque tiene que trabajar y, otro grupo, que sigue haciendo home office y que tiene las posibilidades de quedarse en casa, este último es el público de los centros comerciales. La situación está complicada, la gente tiene miedo. Pero, tiene que comprender que la vida debe continuar y que mientras tome las medidas de seguridad todo estará bien. La rueda tiene que girar para que se vuelva a activar la economía”, enfatiza.

Para este 2020, la ejecutiva mantiene la expectativa de alcanzar el 50% de lo facturado el año pasado, en el mejor de los casos.

LARCOMAR REPUNTA

Relata que en estas primeras semanas su tienda en el centro comercial Larcomar es, curiosamente, la que ha tenido un mejor comportamiento en términos de ventas, pese a no estar entre las mejores antes de la pandemia. “El hecho de ser un ‘mall’ abierto y donde no se suele aglomerar la gente ha provocado, probablemente, que el consumidor de zonas cercanas lo prefiera”, presume.

Por ello, adelanta, firmarán una adenda para poder extender el contrato de arrendamiento (que vence este mes) con el operador del complejo comercial [Parque Arauco] para poder continuar, inicialmente, hasta diciembre. “Normalmente se necesitan cuatro años para saber si la operación funciona o no. Nunca hemos tenido problema con alguna tienda. Pero, esta es particularmente muy grande y eso era lo que nos preocupaba; además de su ubicación”, menciona.

LEJOS DE ROMPER STOCK

Esta definitivamente será una campaña de Fiestas Patrias totalmente atípica y fría como la estación. Precisamente, ante el tímido nivel de consumo, los ‘retailers’ como Bruno Ferrini están lejos de romper stock, pese a que su conversión en tienda sí ha mejorado.

La marca, por ello, ha mantenido activa sus estrategias promocionales son sus ya típicos 3x2 y 4x2 y esperan replicarlos para fines de mes, pero sin caer en agresivos descuentos. “Nuestro producto es caro porque lo valemos. No voy a vender más por hacer más descuentos, eso no hará que la aguja se dispare. A pesar de la crisis no se puede maltratar una marca”, asegura.

Debido a los altos inventarios, la fábrica de calzado de la empresa seguirá cerrada y, posiblemente, vuelvan a encender las máquinas en octubre próximo para producir la colección de invierno 2021. “No se justifica abrir tamaña operación ahora. Nuestra planta produce 10.000 pares de zapatos al mes (para proveer a nuestras tiendas, representaciones y a terceros) y su capacidad total es de 25.000 pares, no tiene nada que envidiarle nada a las plantas italianas o brasileñas”, enfatiza María Pía Tola.

Deja en claro, además, que a fin de año no producirán modelos de verano, ya que tienen mercadería y lo que les falte lo importarán. "La gente tiene que saber y hacerse a la día que la moda del 2021 será la misma que la del 2020 en Perú y el mundo", asegura.

E-COMMERCE

Bruno Ferrini tampoco ha sido ajeno a los cuellos de botella que se han generado durante y después de la cuarentena, debido a la sobre demanda de pedidos en línea y a la poca capacidad de los ‘retailers’.

La empresa espera esta semana terminar de entregar pedidos que tiene aguantados, incluso, desde marzo. "Pese a la demora, la cifra de devoluciones ha sido mínima, lo cual habla mucho del valor de la marca y de la confianza que le tienen", dice María Pía Tola.

Informa que estos inconvenientes no han hecho que el ritmo de ventas a través de su tienda virtual caiga. Al mes, la marca comercializa en línea unos 4.000 pares, en promedio, lo que representa solo el 8% de los ingresos de la compañía.

"Estoy convencida de que la venta por internet es el futuro de las empresas, pero dudo que sea el futuro de marcas especializadas en calzado de cuero como Bruno Ferrini, que maneja tickets de más de 700 soles en una bota, y menos de Latinoamérica", considera.

En el 2019, las ventas online de la firma alcanzaron el 5% y hoy representan el 8%. Para el consolidado del 2020, a lo mucho podrán llegar al 10%.

