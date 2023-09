En mayo de 2023, el World Economic Forum (WEF) presentó el informe “The Future of Jobs”, una valiosa visión del panorama laboral actual y las habilidades cruciales para el futuro cercano. Representando a más de 800 empresas que emplean a más de 11.3 millones de personas en todo el mundo, este informe destaca la creciente importancia del aprendizaje asincrónico gestionado por uno mismo, como clave para adaptarse al mundo laboral en constante cambio.

El informe resalta cómo las empresas y los individuos necesitan gestionar su aprendizaje para mantenerse relevantes. Y como suele hacer, presenta un ranking de cuáles son los skills (habilidades y actitudes) más importantes y valoradas para el mismo contexto que presenta. En esta ocasión encontramos al Pensamiento Creativo y al Pensamiento Analítico en los dos primeros lugares; sin embargo, encontramos dentro del Top 5 a dos skills que se han posicionado rápidamente como necesarias y estas son, por un lado, la Curiosidad y Aprendizaje Continuo y por otro la Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Estos skills (y actitudes) se han vuelto esenciales porque con ellas las personas pueden explorar nuevos temas y adquirir habilidades relevantes para sus carreras.

En el contexto laboral actual, donde las tecnologías emergentes y las tendencias de la industria están en constante evolución, la curiosidad nos impulsa a cuestionar, investigar y aprender constantemente, y en línea con esto, el aprendizaje continuo, es necesario en la medida que ya no es suficiente tener una educación formal al comienzo de la carrera. Estas habilidades y actitudes podrán ser potenciadas siempre y cuando desarrollemos la resiliencia, flexibilidad y la agilidad para poder avanzar a nuevos retos y así salir de nuestro campo conocido, y así adaptarnos rápidamente a los cambios y desafíos inesperados.

El desarrollo de estas habilidades y actitudes debe convertirse en el norte de las estrategias de aprendizaje tanto de las organizaciones, instituciones gubernamentales y en última instancia de nosotros mismos. En esa línea el aprendizaje asincrónico gestionado por uno mismo se va posicionando como una forma más viable y efectiva para ir reduciendo los gaps dentro de estrategias de upskilling y reskilling. Sin embargo, hay una serie de otro tipo de estrategias que van a seguir vigentes frente a la necesidad de ir reduciendo de manera oportunidad las brechas necesarias.

En este contexto, las instituciones educativas, especialmente las escuelas de negocios desempeñan un papel vital en la promoción de estas habilidades del futuro. Como especialistas en temas de aprendizaje, estas instituciones tienen la responsabilidad de desarrollar programas de estudio que fomenten la curiosidad y el aprendizaje continuo, y que promuevan un enfoque de aprendizaje personalizado y flexible.

El informe del WEF sobre The Future of Jobs 2023 nos muestra un camino claro hacia un futuro laboral próspero y prometedor. Aprovechar el poder del aprendizaje asincrónico para el mejoramiento de nuestras habilidades nos permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo en constante cambio, y así estar listos para aportar valor no solo a las organizaciones, sino a nuestras vidas, a una humanidad mejor y a un planeta mejor.