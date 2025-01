Emulando a Hamlet, quiero centrarme en el “ser o no ser” de los Recursos Energéticos Renovables (RER). Afrontamos un problema climático mundial por las emisiones de carbono provenientes principalmente de la combustión de los hidrocarburos fósiles. Apostar por otras fuentes de energía parece sencillo, pero no lo es ya que el mundo aún demanda un 70% de hidrocarburos fósiles. Reemplazarlos en los próximos años no será tarea fácil.

La energía renovable tradicional es generada por la fuerza del agua, en los últimos años se le ha sumado la energía eólica y solar y recientemente la energía generada con agua y residuos. ¿Se imaginan hacer funcionar el auto con H2O?, ¿o con basura como en “Regreso al Futuro 2”? Generar energía con recursos renovables tiene retos como el costo y la intermitencia. El hidrógeno verde es aún más caro de lo que nos cuestan los combustibles fósiles, mientras que el viento y el sol no están disponibles 24x7.

La reducción de emisiones tiene que responder a la realidad de cada país. La huella de carbono que genera el Perú es baja comparada con otros países (0,3% de las emisiones mundiales), pero aún necesitamos lograr las cero emisiones. Es en este aspecto en el que creo que hemos perdido la brújula, centrando los esfuerzos y recursos en la generación eléctrica que representa solo el 7% del volumen de emisiones dado que se nutre principalmente de agua y gas natural que, aun siendo un combustible fósil, es el más bajo en emisiones.

Es positivo que el uso de nuevas tecnologías renovables como la solar y eólica se incremente, pero lo que no resulta tan positivo es que este aumento haya costado US$1.700 millones de dólares y que esa inversión (asumida por los usuarios en la tarifa) solo represente una disminución de emisiones del 8% respecto del 7%. ¿No deberíamos enforcarnos en aquellas actividades que generan más emisiones para que la inversión tenga un mayor impacto ambiental? El transporte, por ejemplo. Y no me refiero a los carros eléctricos porque si bien a ellos aspiramos, seamos honestos, ¿qué tan viable es que en el corto plazo podamos hacer un cambio así cuando ni siquiera hemos logrado sacar de circulación esos carros viejos que se caen a pedazos? Me refiero a descarbonizar el transporte utilizando gas natural. Este esfuerzo no solo generaría una reducción mayor de emisiones en el mediano plazo, sino que aliviaría el costo del transporte para la población; ello en lugar de seguir incrementando el costo de la electricidad subsidiando nuevas tecnologías.

Creo que aún estamos a tiempo para calibrar la brújula y enfocar nuestros esfuerzos y recursos para obtener mayores beneficios ambientales, en lugar de obsesionarnos con subsidiar costosas tecnologías aplicables a otras realidades.