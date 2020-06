La pandemia del coronavirus ha llevado al país a una crisis laboral aguda. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 2.3 millones de peruanos han perdido el empleo entre marzo y mayo. En respuesta, LinkedIn luce como una opción cada vez más atractiva.

Según un estudio de Social Listening realizado por MileniumGroup Perú, desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha los peruanos usaron la palabra LinkedIn 5.542 veces, cifra que duplica las menciones realizadas durante este mismo periodo en al 2019.

En la actualidad, más de cinco millones de peruanos utilizan la red social de empleabilidad, tanto para buscar trabajo como extender su red de contactos, impulsando su marca personal.

¿Cómo usar Linkedln?

Si decide ingresar al mundo de esta red social debe usarla de manera adecuada, bajo ciertos criterios que den confianza de la veracidad de su contenido.

No solo se trata de crear una cuenta en Linkedln, sino también de dedicarle atención porque las acciones que haga desde que ingresa a esta red es lo que le ayudará a alcanzar su objetivo.

Es fundamental que mejore constantemente su perfil, hacer publicaciones de su rubro, comentar y participar activamente, acotó la empresa.

En Facebook, Instagram y otras redes sociales muchos usuarios usan la opción de privacidad, algo que en LinkedIn no tendría razón, pues el objetivo es que se muestres y le encuentren. Recuerde que su foto de perfil debe ser profesional, y que sonreír no es símbolo de informalidad. No tema mostrar una sonrisa.

Es recomendable contar con un banner interesante relacionado a su rubro o expertise con algún mensaje concreto, para atraer a otros usuarios.

El titular que use para presentarse debe sintetizar lo que desea comunicar: ¿cuáles son sus fortalezas?, ¿en qué se especializa?. LinkedIn brinda estadísticas gratuitas sobre su comportamiento en la red. Estas métricas le permitirán mejorando su perfil.

