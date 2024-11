En el marco del APEC CEO Summit 2024, El Comercio conversó con Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, acerca del sistema de pensiones, las inversiones sostenibles y las expectativas del sector empresarial sobre la jornadas del APEC 2024, en el que nuestro país es anfitrión por tercera vez desde que nos unimos al bloque económico en 1998.

Como se recuerda, hace unos meses el Congreso de la República aprobó la reforma integral de pensiones, que unifica el sistema público y privado de pensiones, y prohíbe nuevos retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, la ley establece una pensión mínima de S/600 y la afiliación obligatoria. Al respecto, Ferrini sostuvo que esta reforma es una en la que se viene trabajando desde hace muchos años. “Creo que con sus pros, contras y las críticas, ha salido algo positivo para el ciudadano, con lo que el sector público o privado vamos a poder trabajar para que los peruanos puedan tener una mejor oportunidad de obtener una mejor pensión”, afirmó.

¿Se llegará con soluciones para todos? El ejecutivo reconoce que no, dado que hay un factor importante, que es el mercado laboral informal y formal que no dependen del sector previsional y que también dependen mucho de cómo se corrigen estos desafíos laborales. “Pero sí se está trabajando y creo que las reformas se han enfocado en mejorar lo que hay y en tratar de incorporar un poco más de gente al sistema previsional. No solo para Las AFP sino al sistema en su conjunto y eso creo que es un gran cambio. Ahora, la reforma lo que hace es conectar los dos sistemas que existían para tener un sistema que conversa entre sí”, nos comentó. De ese modo, agregó que el ciudadano podrá reducir el riesgo al momento de escoger un sistema.

La reforma también involucra los aportes voluntarios de los peruanos. Con eso en mente, la SBS - por su lado-publicó ayer un proyecto para que las AFP puedan ofertar también fondos adicionales para incrementar esa oferta. Ferrini apuntó que esta propuesta de la SBS va por fuera de la reforma y aseguró de que se trata de una buena idea, una que como AFP Integra también presentaron el año pasado. “Es un proyecto que va a permitir mayor posibilidad de productos dirigidos a distintos grupos de personas, a los informales, independientes, y otros perfiles. Una vez que se publique podríamos eventualmente sacar productos que se adaptan al informal, a alguien que aporta con menos frecuencia o que tiene un mejor apetito de riesgo. Es positivo y creo que hay que empujar la iniciativa”, refirió.

Aún se encuentra en fase de comentarios, por lo que se están analizando los detalles del proyecto de la SBS.

“Este ha sido un año agridulce [para el sistema de pensiones]”, aseveró, debido a que así como considera que hubo buenas noticias con la reforma de pensiones, también se realizó un séptimo retiro de las pensiones de los peruanos, aprobado por el Congreso. “Desde el punto de vista conceptual era innecesario sacrificar o sacar los fondos previsional para suplir una recesión, careció de cualquier lógica y todos los técnicos estuvieron en contra de esas medida. Esto ha incrementado el desafío que tenemos para construir pensiones”, nos dijo.

No obstante, aseguró ser optimista con la reforma de pensiones, ya que, acotó, esta les permite mirar a más largo plazo. “Va a abrir competencia, generará pensión mínima y ahora entramos en un periodo de reglamento, que será clave. La SBS, el MEF y todos lo demás partícipes, estamos expectantes”, ha dicho el ejecutivo en entrevista con este Diario. Es por esto que, para Ferrini, viene siendo también un año positivo para el sistema y para los afiliados porque también las rentabilidades de los fondos de pensiones se están recuperando.

Expectativas APEC e inversiones sostenibles

Ferrini destacó que ser anfitriones de APEC 2024 es una gran oportunidad para exponernos y para que desde el sector público y privado se tengan reuniones bilaterales para promover la inversión privada en el Perú. En su visión, hay mucho espacio de cara a Tratados de Libre Comercio para tal vez retomar la ola de inversiones en infraestructura “que se había perdido, siendo ahora el Perú un país con un gran déficit de infraestructura. Tenemos una solidez macroeconómica envidiable pero en los últimos años hemos visto un freno de inversión”, apuntó.

De hecho, por eso también el megapuerto de Chancay es una gran noticia pero considera que el Perú tiene la capacidad de hacer muchas más cosas y que esta es la oportunidad para entablar nuevamente reuniones, conversaciones. Todo ello para poner a andar la rueda nuevamente “y no quedarnos tranquilos con un 3% de crecimiento sino a apuntar nuevamente a un 6% de crecimiento en el país”, mencionó con expectativa.

Para que todo esto se pueda realizar resulta importante que las inversiones sean sostenibles. UN ejemplo de esto es el Puerto de Chancay, remarcó el ejecutivo, con sus planes de desarrollar ecosistemas alrededor de la infraestructura, donde hay potencial de un polo económico e impulsar hacia una ciudad más próspera alrededor del puerto, en Chancay, más allá de enviar y traer carga, explicó. “Se trata de inversiones que miran al largo plazo y para ello también es importante mirar la gestión de riesgos”.

En esa línea, comentó que en el pasado, cuando se hablaba de riesgos, estos estaban enfocados en el riesgo financiero, la capacidad de generar flujo de cajas, pero resaltó que hoy los riesgos van mucho más allá del financiero, dado que están los riesgos climáticos, políticos, seguridad jurídica, entre otros. ¿La inseguridad ciudadana es un riesgo? Ferrini aseguró que sí.

“Hoy estamos en un evento, en APEC, donde vemos un montón de seguridad, tranquilidad, pero no podemos tapar el sol con un dedo, hay un nivel de inseguridad alto en el país que desincentiva la inversión, ya que la inseguridad puede multiplicar por cero todo el esfuerzo. Creo que es un tema que se ha descuidado, pero al que todavía no lo encontramos solución”, sentenció.