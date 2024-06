El gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) afirmó que la plataforma de pagos digitales minoristas que implementarán en cooperación con la Corporación Nacional de Pagos de la India, permitirá que los proveedores ofrezcan instrumentos de pagos digitales a más de un tercio de la población peruana que actualmente no dispone de ninguna de esas innovaciones.

Asimismo, el funcionario del BCRP señaló que esta infraestructura (la plataforma) complementará las actuales y estará a disposición de todo el sector privado, de manera que podrá ser utilizada voluntariamente por las entidades financieras y billeteras que operan actualmente, así como algunas nuevas que se puedan ingresar al mercado y ofrecer sus servicios financieros.

“Las plataformas son los rieles por donde pasan los trenes y las billeteras son los trenes”, ejemplificó Castillo. Precisó que el usuario no será afectado por el tipo de plataforma que esté usando la billetera digital, ya que podrá realizar sus operaciones sin inconvenientes a cualquier otro destino; con lo que resaltó los beneficios de la interoperabilidad.

Además, la plataforma permitirá que no solo las billeteras electrónicas ofrezcan las opciones de pagos digitales, sino también otros instrumentos de pago de valor agregado, lo que posibilitará llegar a los no bancarizados. En esa misma línea, existe un 48% de la población que no tiene cuenta bancaria y más de un tercio que no tiene ningún instrumento de pago digital, segmento al que se busca llegar, proceso que viene promoviendo el Banco Central con la regulación.

“Actualmente, se puede constatar que los pagos a través de las billeteras no tienen costo, lo usan intensamente las personas y comercios. La infraestructura busca proveer una mayor capacidad para que la industria crezca”, comentó en el evento “Peru Digital Payments”.

La plataforma de pagos minoristas en tiempo real que implementará el BCRP tiene su antecedente en India (2016) y fue administrada por la Corporación Nacional de Pagos de la India (RBI). Esta plataforma permite que las personas que tienen uno o más medios de pagos (billetes digitales, cuentas bancarias u otros) puedan realizar transacciones con otros usuarios de manera fluida.