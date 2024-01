El Área de Estudios Económicos del BCP estimó que la posibilidad de un Fenómeno El Niño que se disipe rápidamente generaría que el rebote esperado del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú en torno al 2% tenga un riesgo al alza para este año.

Esta proyección optimista se mantendría así mientras no se registren choques económicos imprevistos.

En esa línea, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño ha informado que el Fenómeno El Niño costero experimentará una fase de debilitamiento en los próximos meses, presentando condiciones débiles a moderadas en enero, disminuyendo en febrero, y alcanzando un estado neutro en marzo del 2024.

Por otro lado, el BCP dio cuenta del crecimiento del 0,3% en la actividad económica de noviembre del 2023, tras varios meses de contracción. Ello por el impulso en los sectores primarios, especialmente en minería y agricultura.

No obstante, se observa una contracción en sectores no primarios como la manufactura no primaria y servicios.