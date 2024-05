Opinión

Sin real competencia no hay eficiencia

Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena del Mar





La Central de Compras Públicas Perú Compras, fue creada para simplificar, agilizar y transparentar, a precios justos, los procesos de contratación pública de bienes y servicios. Teniendo en cuenta que hoy, las adquisiciones a través de dicha plataforma representan aproximadamente la tercera parte del gasto total del Estado en la compra de productos, es válido evaluar si viene cumpliendo los objetivos para los que fue concebida.





La experiencia nos lleva a responder con un rotundo no, por cuanto limita la competencia, ya que sólo pueden ser proveedores aquellos que se han registrado para dicho fin, cumpliendo con un trámite sumamente engorroso que deja fuera de la ecuación a la gran mayoría de comerciantes emprendedores del país. Esta limitación no solo los perjudica a ellos, sino también al propio Estado que se ve obligado a pagar hasta 2.8 veces más por los bienes que adquiere, además, la calidad y características de estos no siempre son los más idóneos, ya que las entidades pierden la capacidad de elegir lo que más les conviene para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, toda vez que, obligatoriamente, deben optar por los productos que se encuentran en los catálogos electrónicos de acuerdos marco.





A su vez, ha llevado a que los plazos de entrega sean más largos, debido a que son determinados por los proveedores. Por último, se debe agregar que la solución de controversias muchas veces resulta leonina con las entidades, toda vez que, ante el incumplimiento por parte del proveedor, sea por inexistencia del producto, por demora excesiva en su entrega e, inclusive, por la entrega de un bien defectuoso o no ajustado a los requerimientos, el Estado debe iniciar un engorroso procedimiento de resolución de la compra, el mismo que, en el mejor de los casos, demora treinta días hábiles.





Por todo ello, se debe replantear Perú Compras para que permita una real competencia entre la mayor cantidad de proveedores posibles, lo que beneficiaría a todos.