Martín Hidalgo (MH): Sobre la reforma de pensiones, la comisión de Economía del Congreso ya adelantó que será observada. ¿Va a participar en la elaboración del nuevo dictamen? Usted tiene un proyecto en el que plantea el desembolso de fondos para pacientes con cáncer.

Una vez que llegue [la observación], vamos a solicitarla para poder estudiarla mejor en la comisión y poder dar nuestra opinión. Son proyectos que ayudan a la población; sin embargo, hay que tener las opiniones favorables del Ministerio de Economía.

MH: ¿Y su postura es a favor de la insistencia o de elaborar un nuevo texto?

Me inclinaría por conocer más a fondo [la observación]. Pedir algunas opiniones, consensuar un texto.

Israel Lozano (IL): ¿Existen temas que, desde la Comisión de Defensa del Consumidor, quieran plantear respecto a la reforma previsional?

Como recién tenemos 15 días de instalados, estoy empapándome de los temas. Hemos recibido aquí a varias asociaciones que piden que algunos proyectos de ley regresen a la comisión para que sean mejor evaluados y mejor estudiados.

MH: ¿Cuáles?

El proyecto que plantea la eliminación de la comisión interbancaria.

IL: Hoy el dictamen está pendiente de segunda votación. ¿Se pedirá su retorno?

Estuvimos conversando con el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, que nos expresó la preocupación por el perjuicio que ocasionará a las pequeñas financieras.

IL: Entonces, ¿va a pedir que regrese a comisión?

Sí, vamos a solicitar que retorne a comisión el dictamen.

IL: ¿Para desistir de la iniciativa?

Diría que habría que regularla mejor. No desistir, sino habría que regularla. Tenemos una opinión negativa del Ministerio de Economía y Finanzas. También de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas y de la SBS.

MH: Pero si existen informes negativos de entidades técnicas, ¿por qué insistir en esa medida y no buscar otro tipo de alternativas con mayor viabilidad?

La idea es realizar una mesa de trabajo con todas las entidades que han dado las respuestas negativas para poder consensuar el texto. Eso es lo que vamos a hacer.

MH: ¿Y usted garantiza que se va a tomar en cuenta estas opiniones técnicas? Lo que ha venido pasando es que las entidades técnicas emiten opiniones negativas, pero no se toman en cuenta.

Claro. El problema es que, como usted sabe, es una comisión. Entonces acá cuentan los votos. Pero siempre tienes que dejar tu posición sentada.

IL: A su comisión también han llegado proyectos de ley que plantean poner un alto a la ley de topes de tasas de interés. El presidente de la Comisión de Economía ya dijo que buscará su eliminación. ¿Piensa usted lo mismo?

No he visto la ley. Voy a darle una mirada para ver cuál sería la postura.

MH: ¿Y su postura personal? Se ha dicho que esta ley ha promovido al crédito informal.

Me parece que no sería factible, porque para que las entidades financieras puedan permanecer en el tiempo requieren de ingresos. Si no van a tener ningún ingreso, ¿cómo lo harían? Habría que estudiarla.

MH: En el tema de agua y saneamiento, ¿qué es lo que va a revisar la comisión? Vi que usted mencionó que va a ser prioridad en su gestión. Su colega de bancada, María Acuña, ha presentado un proyecto para suspender la facultad de la Sunass de imponer multas económicas a empresas prestadoras de servicios por tres años. ¿Se va a impulsar esa iniciativa desde su gestión?

Estuvimos con el presidente de la Sunass. Ha hecho un aporte que me parece que hay que recogerlo. No le podemos quitar las facultades que tiene, sino ya no sería un regulador. Entonces, vamos a coordinarlo con la congresista Acuña para ver de qué manera se puede mejorar el proyecto.

Manuel García Correa, presidente de la comisión de Defensa del Consumidor. (Foto: Hugo Pérez)

MH: Entonces, usted no está de acuerdo con que se quite esa facultad de imponer multas hacia las empresas prestadoras de servicio.

Pienso que, como usuario, si a una empresa no se le pone una sanción por un mal servicio que brinde, va a continuar haciéndolo. Entonces también las empresas, así como ahora se les da la facultad para poner tarifas, ¿quién las regula?

MH: Es lo que causa extrañeza el proyecto de la congresista Acuña.

Hay que verlo y eso va a ser una prioridad.

MH: También hay una iniciativa que no se ha presentado formalmente, pero se han dado mesas de trabajo por parte de la congresista Kira Alcarraz, en la que se propone una reestructuración de Sunass y crear un ente superior a cargo del PCM. ¿Ve viable esta iniciativa?

Nosotros vamos a desarrollar mesas de trabajo para ver también si la Sunass está cumpliendo con el rol que se le ha otorgado. Porque también hay queja de los usuarios de que la Sunass no hace cumplir el rol que tiene.

MH: Para usted, ¿cuál es el principal problema en el sector de agua y saneamiento?

De acuerdo a las cifras, Piura tiene problemas de agua. Entonces ahí el problema es que te cobran el servicio, pero no te dan el servicio. Cuando vas a hacer un reclamo a la EPS, el funcionario te manda a otra instancia. No se ve la voluntad por parte de la entidad. Eso sí tenemos que verlo. Por eso mi primera sesión va a ser descentralizada.

MH: Para ver el tema de agua.

Para ver el tema del agua, exclusivamente.

IL: En la agenda de la comisión, habló sobre la importancia de revisar el sector telefonía. ¿Qué es lo que, concretamente, se va a evaluar?

En el tema de telefonía es que, por ejemplo, ahora casi muy poco ya se utiliza el teléfono de casa. Donde vaya, así sea en el hogar más humilde, utilizan un celular. Entonces los teléfonos de casa han quedado de lado. Habría que ver qué hacer para mejorar el servicio.

IL: ¿Promoviéndolo?

No, promoviendo no, porque nadie va a utilizar el teléfono en casa.

IL: ¿Entonces a qué se refiere con mejorar?

A los paquetes. De repente, ver de que ya no te puedan incluir las líneas fijas como una condición.

IL:¿Lo va a proponer como parte de la bancada o de la Comisión?

Vamos a hacer un proyecto de ley para ver de qué manera lo encajamos, porque las empresas te lo amarran. A veces, porque no tienes otra oferta.

MH: Existe un proyecto que presentó la congresista Adriana Tudela sobre la autonomía del Indecopi. ¿Se va a evaluar esto dentro de la comisión? ¿Es una prioridad?

Ahí tenemos que ver de qué trata el proyecto de ley.

MH: Plantea crear un organismo constitucional autónomo.

Sí tienen autonomía ahorita.

IL: Es una entidad adscrita a Presidencia del Consejo de Ministros. La idea es tener un organismo que no dependa del Gobierno de turno. Que sea imparcial. ¿Usted lo ve viable?

Honestamente no veo que pueda tener una perspectiva buena para los demás colegas congresistas.

MH: ¿Por qué cree que no hay buena perspectiva de parte de sus colegas?

La verdad, no sabría responderle. Cada uno tiene su forma de pensar.

La comisión de defensa del consumidor tiene un dictamen que modifica la naturaleza del Indecopi

MH: También se tiene pendiente un dictamen de insistencia sobre la eliminación de las llamadas spam. ¿Va a insistir con la norma que aprobó el Congreso? ¿Van a recoger alguna de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo?

Vamos a evaluar qué es lo que ha observado el Ejecutivo y ver cómo se mejora.

MH: ¿Eso quiere decir que va a volver a la Comisión? Porque ya había un dictamen.

Hay un un dictamen que por insistencia quieren aprobar. Pero, de todas maneras vamos a conversar con el presidente del Congreso. Mire, estuve conversando con la asociación de los ‘call centers’. Ellos señalaban que, por un lado puede ser bueno, pero por otro malo se va a afectar a miles de puestos de trabajo. He recogido esas inquietudes y hay que trasladarlas a los demás colegas para ver de qué manera se pueden implementar mejor.

MH: El problema es que se reguló para que te pidan autorización de recibir la llamada, pero finalmente el usuario sigue recibiendo llamadas ilimitadas.

Sí, claro, pero si las eliminamos ya no van a poder tampoco ofrecerte un paquete.

IL:Entonces, ¿cuál va a ser el camino a seguir? ¿Un texto sustitutorio?

Vamos a pedir un cuarto intermedio para consensuar mejor la norma.

IL: ¿Es prioridad dentro de la agenda de la Comisión?

Lo que pasa es que, como entenderán, tenemos varios proyectos de ley.

IL: ¿Pero cuáles son prioridad para usted?

Los servicios de agua, de luz. El tema de las tarjetas…

MH: En el tema de electricidad, ¿qué es lo que va a impulsar o cuáles va a ser la prioridad a usted como presidente de la Comisión?

Es el mismo tema de el agua, ¿no? Que a veces te dan el servicio, te facturan y a veces no tienes el servicio. Hay muchos casos de esos que hemos recibido.

IL: Congresista, en su comisión se ha presentado un proyecto de ley que busca regular la venta de productos en eventos masivos. ¿Qué se pretende normar?

Por lo que escuché ayer en la sustentación del proyecto es que, por ejemplo, el que organiza el evento te vende cerveza, te vende tragos, pero de repente tú, por tu salud no vas a poder consumir esos productos. Entonces, el proyecto de ley tiene el objetivo de permitir al usuario que pueda llevar sus propios productos.

IL: Lo que pasó con los cines en su momento.

Así es.

IL: ¿Y usted está de acuerdo con esta medida?

Todavía no lo hemos evaluado. Como ayer recién lo ha sustentado, se ha pedido opiniones al resto de organismos.

MH: ¿Va a revisar el trabajo de fiscalización de las municipalidades? Hay muchas quejas respecto a denuncias sobre extorsiones o excesos que se puedan dar desde ciertos municipios hacia los negocios.

Vamos a revisar esa normatividad también, porque si tú quieres una licencia o tienes tu negocio y no renovaste, se te sanciona. Y como que se vuelve también un problema de extorsión. Son temas que a la población le interesa y también a nosotros.

IL: En su comisión también tiene proyectos que buscan regular la industria alimentaria. Por ejemplo, existe un proyecto de ley para proteger la salud de los consumidores de bebidas promocionadas con la imagen de una fruta. ¿Son prioridad?

Sí, sería prioridad porque es alimentación, ¿no? Lo que no queremos es que se haga publicidad engañosa.

MH: ¿No considera que existe una sobrerregulación sobre el tema?

Exactamente. Por eso le digo que aquí tenemos que invitar a los actores para tener un texto bien consensuado. No puedes hacerlo unilateralmente.

IL: En la segunda mitad del año se espera también la puesta en marcha del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y, desde su comisión, se ha puesto en agenda anteriormente normas para regular al sector aerocomercial. ¿Usted lo tiene en agenda?

Sí, hay aquí un proyecto también presentado. Por ejemplo, tú como usuario vas con una maleta. Se excedió medio kilo de peso. ¿Cuánto tienes que pagar? US$48. (Pero cuando pierdes un vuelo), te hacen perder un día de trabajo.

MH: ¿Usted ha perdido vuelos de trabajo por retrasos de aerolíneas?

Claro, sí. Muchas reuniones. ¿Y qué te hacen? Te hacen firmar. ¿Y al final qué te mandan? Que vayas a reclamar un sándwich con un refresco. La ley tiene que regularse para aplicar también al usuario.

IL: El punto central es, entonces, regular el cobro de las aerolíneas.

Claro. Que también las aerolíneas, así como afectan al usuario, también el usuario tiene el derecho de que la empresa retribuya el daño hecho.

IL: ¿Y cómo piensa hacer ello sin ir en contra de que, constitucionalmente, las leyes no pueden modificar términos contractuales?

La idea es evitarlo. De qué manera ellos pueden también acceder a la petición de muchos usuarios.

IL: Van a invitar a las aerolíneas para hablar del tema.

Sí, la idea es ver una solución conjunta.

MH: Concretamente, ¿cuál es el primer dictamen que usted quisiera aprobar en el Pleno?

El problema es que están todos para una revisión, ¿no? Yo no querría ir con uno. Hay proyectos que ya están ahí, que yo voy a sustentar nada más. Entonces eso ya está en agenda. Ahora, lo que a mí sí me gustaría, es ver el tema de los servicios de agua y luz, pero hay que trabajar ese proyecto.