El BCP y otras entidades del sistema financiero anunciaron ayer la reprogramación de deudas sin intereses, una medida saludada por el presidente Martín Vizcarra y calificada como una noticia “que estábamos esperando”.

Conversamos con Gianfranco Ferrari, CEO del banco del grupo Credicorp, sobre esta iniciativa.

El Banco de Crédito congeló pagos a personas naturales y pymes por dos meses sin intereses ¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

El banco desde el inicio de la crisis ha venido apoyando a toda su clientela. Inicialmente lanzamos un paquete que funcionó muy bien hace un par de años para el Fenómeno de El Niño costero y, de hecho, más de 70.000 clientes se han acogido por un monto superior a los S/7.000 millones. En el mismo plazo más de 650.000 clientes han venido pagando puntualmente sus cuotas y la verdad es que les agradecemos muchísimo a todos. Esto nos indica que no hay una solución perfecta para cada cliente, sino que hay que ir encontrando la mejor manera de resolver las necesidades de los clientes.

Dada las nuevas medidas que dio el presidente Vizcarra de extender la cuarentena, que consideramos que es lo mejor para reducir la probabilidad de una pandemia en el Perú, dentro de las alternativas que teníamos, teníamos esta que es que hay un grupo de clientes que necesitan incluso mayor apoyo en línea con el compromiso que tenemos como banco de apoyarlos. Tomamos la decisión de dar la facilidad de no pagar el capital ni intereses por los dos meses siguientes.

Esto aplica a personas naturales y a todos los productos, como tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos vehiculares, crédito hipotecario, donde teníamos mucha preocupación del lado de nuestros clientes, ya que, como comprenderás, proteger nuestras viviendas es algo súper importante para todos. Y a todos los clientes de micro y pequeña empresa que están muy afectados, dado que se ha paralizado el país. Los otros clientes, que son los empresariales, desde el comienzo tienen todo tipo de facilidades. Eso se ve uno a uno y eso se trata a través de nuestros funcionarios.

¿La reprogramación es automática? ¿Se les ha comunicado a los clientes si es que deben contactar al banco para acceder a la medida?

Como hemos comunicado, los clientes tienen que contactarnos. La idea es tratar de hacerlo a la medida de los clientes, teniendo en cuenta que cada cliente tiene necesidades diferentes.

¿Será sujeto a evaluación para cada cliente?

No. Lo haremos para el cliente que lo pida. Lo que pasa es que de repente tú necesitas no 12 meses, sino 8, y yo necesito 14, 24 o 48. No es que vamos a tener que calificar. El cliente que lo pida se lo vamos a dar, pero queremos mantener el contacto con el cliente para entender sus necesidades.

¿Cómo se definió que este periodo de gracia sea por dos meses?

La verdad es que basado en las experiencias de crisis anteriores, creemos que la recuperación de la actividad va a tomar 60 días y con eso es suficiente para que la mayoría de nuestros clientes puedan salir adelante.

Como te decía hace un rato, desde que empezó la cuarentena, el 90% de nuestros clientes han pagado puntualmente. Entonces, otra vez la idea es tratar de hacer paquetes que se adecuen a las necesidades de los diferentes grupos de clientes en función a su situación en particular.

Hasta antes de la medida de hoy, ¿cuál era el balance de las reprogramaciones?

Hasta ayer ya se habían acercado 90.000 clientes por un valor de S/8.000 millones. Solamente del portafolio de pequeña y mediana empresa, eso es el 37%. Ya habíamos reestructurado el 37% del portafolio de pequeña y mediana empresa, que es importante.

Las mypes presentaban morosidad alta, incluso antes de todo esto. ¿Desde el banco qué tanto estiman que podría empeorar esta situación con el aplazamiento a las medidas de aislamiento que se dieron ayer?

La verdad es que es bien pronto para dar un estimado. Seguramente va a haber un deterioro por obvias razones. Sin embargo, por otro lado, también el gobierno del presidente Vizcarra está dando una serie de medidas para ayudar en general pero a las mypes en particular, que considero que va a ayudar a que salgan más rápido.

Nosotros también estamos utilizando el Fondo Crecer de Cofide, dando financiamiento nuevo a las pymes, y hay un fondo nuevo, que es el Fondo de Ayuda Empresarial, que debiera de empezar a operar la próxima semana, con lo cual acá no solamente se trata de refinanciar o resucitar la deuda que ya tienen, sino cómo ayudarlos con capital de trabajo nuevo para que los negocios se reactiven.

¿Considera que además de las medidas que ya ha llevado a cabo el Ejecutivo, hay otras que deberían seguir para apoyar a las empresas?

Hay que ir tomándole la temperatura a la enfermedad. Creo que el gobierno hasta ahora está tomando unas medidas adecuadas. Dada la coyuntura, yo creo que, y esto es una opinión bien personal, la medida que se tomó de iniciar la cuarentena cuando ocurrió ha sido una medida costosísima desde el punto de vista económico, pero valiosísima desde el punto de vista de proteger la salud y la vida humana, que creo que es lo más importante.

Esto sobre todo en un país como el nuestro donde el nivel de informalidad es tan alto y la cantidad de personas que trabajan y viven en el día a día, yo creo que era súper importante. Entonces, las medidas que ha dado el gobierno, como este bono de S/380, la liberalización de los fondos de la CTS y otras medidas, creo que van en el camino correcto.

Dar una opinión ahora es muy difícil porque todavía no vemos la magnitud de la crisis. Si bien estamos viendo la crisis de salud, todavía no estamos viendo la magnitud de la crisis económica.

Algo que es bien importante es que creo que el Perú, producto de un manejo macroeconómico prudencial, responsable y técnico de los últimos 20 o 25 años tiene un nivel de reservas, déficit fiscal, capacidad de endeudamiento, etcétera, que nos debiera dejar tranquilos. El Perú tiene la capacidad de ayudar a sus ciudadanos con importantes medidas macroeconómicas y de impulso de la economía. Creo que es el momento de utilizar [esas herramientas] y creo que es súper importante que hacia adelante también esa disciplina y profesionalismo en el manejo de la economía se mantenga.

Por parte del banco estas medidas abarcan a personas naturales y mypes. ¿Se está contemplando algo hacia empresas más grandes, hacia los principales contribuyentes, por ejemplo?

Como te decía, la solución es uno a uno. Y acá sí tenemos un diálogo constante con las empresas y, dependiendo del sector, rubro, etcétera, estamos implementando planes. Ahí sí es caso por caso. no hay una medida que se aplique como paquete.

Dada la coyuntura, ¿cuáles son las expectativas respecto a colocaciones que se tienen hacia el 2020?

La verdad es que hoy día no te podría dar una respuesta porque creo que el crecimiento de las colocaciones está muy vinculado al crecimiento del PBI. Yo creo que si bien hay algunos estudios de proyección del crecimiento del PBI, [aún] es muy pronto [para] dar un número porque, en mi opinión, va a depender de, uno, cuánto dura la cuarentena en el Perú, que ahora ya tenemos mayor claridad. Dos, cuántos dura y qué medidas con respecto a la cuarentena tienen nuestros principales socios comerciales. Tres, qué medidas de impulso macroeconómicas y fiscales toma el gobierno. Y cuatro, qué medidas macroeconómicas, fiscales, etcétera, toman el resto de países del mundo.

Todavía es muy pronto para dar un estimado del crecimiento de colocaciones. Nosotros la verdad es que estamos súper enfocados en cautelar tres cosas. Primero, la salud de nuestros colaboradores. Como sabes, los bancos seguimos operando y además en un esfuerzo solidario, estamos cumpliendo con entregar el bono de S/380. Lo segundo, es la salud de nuestros clientes y lo tercero, es la salud financiera de nuestros clientes. En esa línea es que estamos sacando estas medidas.

El 19 de marzo el BCR redujo su tasa de referencia a 1,25%. ¿Esto se verá reflejado en las tasas promedio de créditos minoristas en soles del banco (consumo, pequeña empresa y microempresa)?

No es que cambie de un día para otro, pero sí va a tener un impacto. De hecho la idea de la baja de las tasas de interés del banco central, justamente es reactivar la economía. La economía se reactiva en la medida que los bancos traslademos esa reducción de tasas a nuestros clientes. Pero otra vez ahora la actividad de créditos nuevos debe haberse reducido, por lo menos, en 50%.

Un indicador que no es el crédito, pero es un indicador de actividad, son las transacciones y canales general. Estas se han reducido 60%. Es un indicador líder. Ese es el nivel de impacto que estamos teniendo, e incluso, los canales digitales o virtuales también se han reducido, menos, pero en esos niveles de magnitud.

¿El banco recibe algún beneficio económico por la entrega de los bonos del gobierno?

No, ninguno. El banco está dando este servicio absolutamente gratis. Obviamente no le estamos cobrando nada a las personas que lo reciben y ni el Midis ni ninguna entidad del Estado nos está pagando nada. La verdad que es un acto de solidaridad con las casi tres millones de familias de peruanos que viven en pobreza extrema. Y hemos puesto a disposición de ellos nuestra red de agencias.

El BCP lanzó la campaña ‘yo me sumo’ con una donación por 100 millones de soles. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento?

Ya vamos más de 121 millones de soles. Pero hay más de 22 mil personas que se han sumado a la campaña. He visto en Instagram challenges, gente taggeando, la campaña se está volviendo viral y la verdad creo que es un excelente indicador de la solidaridad de los peruanos. El origen de la campaña en realidad surge cuando nos enteramos de que se puso la cuarentena. Lo primero que pensamos fue: ‘como van a hacer las personas que viven en pobreza, pobreza extrema, que literalmente para comer tienen que trabajar ese día, y que con cuarentena no pueden salir de su casa’. Y empezamos a pensar la manera de llegar a estas personas. No hemos hecho un cálculo, pero la gran mayoría, por no decirte todos, no son clientes del banco. Y justo surgió esto del Midis -el bono de S/380- y ahí se nos ocurrió: ‘ya existe una base de datos’ que entiendo es la mejor que hay en el Perú con respecto a la gente que vive en pobreza y pobreza extrema, por qué no hacemos una campaña de recaudación para que, un poco pensando en los peruanos que sí podemos, apoyemos a los peruanos que no pueden. Y poner nuestra capacidad de recaudación, de convocatoria, y empezar esta campaña poniendo el banco 100 millones de soles.

¿Tienen una meta que les gustaría alcanzar?

La verdad que no hay una meta. Ya hoy día es la campaña de recaudación creo que más grande de la historia del Perú con lo que estamos. La meta es el infinito, de verdad. Pero como dije en el video, la verdad que todo suma.

¿Cuándo se haría la entrega de la donación? ¿Se usaría el mismo sistema utilizado para la entrega del bono?

Esa es la idea. Hay un número de personas que tienen que recibir. No podemos empezar a donar y seguir recaudando. La recaudación la vamos a hacer hasta el 15 de abril y de ahí ese monto recaudado lo vamos a distribuir a estas personas. Eventualmente, porque podría darse el caso y lo estoy viendo en lo que está haciendo el Midis, no el 100% de las personas está recogiendo el bono, está como en el 90%. Eventualmente habrá algún sobrante que eso lo vamos a utilizar o donar, y otra vez con el Midis y con el Minsa para lo que sea necesario para la gente en pobreza extrema afectada por el coronavirus .

Yape ha alcanzado los dos millones de usuarios y ha concretado una primera alianza estratégica con Caja Cusco. ¿Qué sigue para este aplicativo en un periodo en el que probablemente el uso de canales electrónicos se incremente?

Sin duda. Claramente esto no es una conversación a tener en estas circunstancias, pero yo creo que esta situación nos debe hacer pensar como país que algo tenemos que hacer para que todos estemos bancarizados. Te imaginas que si hoy día estas 3 millones de familias tuvieran una cuenta, sería tan fácil como hacer una transferencia y no estén haciendo colas, etc.

Ya hemos firmado alianzas súper importantes con MiBanco, el Banco de la Nación y Caja Cuzco que nos va a aumentar la escala de manera relevante. La misión de yape es llegar a 5 millones de yaperos para fin de año.

Esta crisis seguramente también nos va a cambiar los números pero la ambición está ahí. Como siempre digo, la competencia del Yape no son los bancos sino el efectivo. Creo que en esta situación queda clarísimo las eficiencias que le genera a la economía de un país que seamos tan intensivos en el uso [de canales digitales].

¿Es posible ganarle al afectivo con un ecosistema cerrado? Independientemente del ecosistema, ¿en algún momento podremos llegar a tener una billetera como Bizum en España?,

Sin duda yo creo que ahí vamos a terminar. Esa es la misión. Y de repente son tres billeteras pero que se interconectan entre sí por temas comerciales. Esa es la teoría de las redes sociales, tú y yo ya estamos en WhatsApp y por más que salga otra red social ya no nos cambiamos por un tema de tamaño de red. En la medida que tengamos una red más grande, más efectivos vamos a ser contra este competidor que es el efectivo.

Vamos en ese camino por x razones salimos antes con Yape. PLIM salió dos años después, etc. Pero Plim está más hoy en el tema de transferencias, nosotros estamos ya en transferencias y pagos. Entonces, pero al final creo que vamos a converger. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario.

¿Contemplan ampliar el límite de S/500?

La respuesta es sí. En los próximos meses lo vamos a subir.

Solamente para complementar lo que es súper interesante con Yape es que el tamaño de la transacción promedio en Yape es S/50. El promedio de la transacción promedio de nuestros clientes en banca móvil es más o menos S/500. Entonces te das cuenta que en el medio del uso de pago no es que la persona usa un medio de pago, usa diferentes medios de pago dependiendo de qué está pagando o del momento. La visión es que tengas Yape, Banca Móvil, tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, etcétera. Esa es un poco la visión.

En noviembre se hizo público que Credicorp realizó varios aportes a Fuerza Popular que totalizaron US$3,65 millones. ¿Estaba usted al tanto de esta donación? ¿Cuál es su lectura de la misma?

No, yo no estaba al tanto. Yo de hecho no era gerente financiero de Credicorp en esa época. Esa donación se hizo me parece en el 2010, 2011. Desde esa fecha hasta antes de noviembre ya se habían tomado una serie de medidas de mejora de Gobierno Corporativo en Credicorp y sus subsidiarias, tanto así que las donaciones del 2016 se hicieron totalmente bancarizadas. De noviembre a la fecha hemos tomado más medidas en reducción de comités, el presidente del directorio no preside los comités. Están entrando tres directores nuevos e independientes. Hemos fortalecido aún más el gobierno corporativo de Credicorp.

Sobre eso último, en diciembre se anunció que Dionisio Romero ya no sería parte el Comité de Gobierno Corporativo de Credicorp y que su reemplazo sería elegido en la siguiente sesión. ¿Cómo va este proceso?

La junta se ha pospuesto por temas de coronavirus pero ese plan sigue en marcha. [No obstante, ya] hemos reducido el número de comités de acuerdo a las mejores prácticas. Ahora hay cuatro comités. El presidente del directorio no preside ninguno de los comités y eso ya está funcionando. Además, el directorio ha propuesto a la junta tres nuevos e independientes. De hecho, ninguno es peruano. Esto no es que sea mejor o peor, va por el lado de independencia.

¿Desde el banco se volvería a avalar un acto así si ocurriesen nuevas “circunstancias excepcionales”, como las denominó el señor Romero?

Las actuales pautas y normas del gobierno corporativo y transparencia prohíben absolutamente cualquier aporte a campañas políticas.

