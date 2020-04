En medio del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno para evitar la expansión del coronavirus, que incluye la inmovilización social obligatoria, el sistema de pensiones actual tomó relevancia.

Esto debido a una propuesta del Congreso de retirar el 25% de los fondos de pensiones hasta por S/12.900 (tres UIT) y al anuncio para reformar el sistema vigente.

“Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema”, remarcó el presidente Martín Vizcarra a inicios del mes.

En este contexto, el 79% de los peruanos aprueba el proyecto de ley que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 25% de sus fondos, según la encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos de abril.

La mayor incidencia se registra en los niveles socioeconómicos (NSE) D/E con un 82% de aprobación, seguido por el segmento C (79%). En tanto, la desaprobación a escala nacional asciende a 18%, pero se incrementa en los niveles de mayores ingresos.

Para David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, este resultado no es una sorpresa porque responde a la debilidad de las personas por contar con recursos para consumo en el momento, lo cual revela que no hay conciencia sobre el futuro.

“Lo sorprendente es que la aprobación no sea de 100%. La preferencia por el consumo presente tiende a ser mayor que el de la compra futura. Si el retiro fuera de 40%, también hubiera tenido esta aprobación. Es muy popular sí, pero es irresponsable porque no tiene ningún sustento. No se puede disponer de ese dinero, que tiene fines previsionales, de esa manera”, indicó.

Tuesta señaló que este escenario somete a una presión importante al Ejecutivo, que se encuentra entre decidir con responsabilidad o inclinarse por lo que pide la gente.

“Le tocará al Gobierno transmitir y tratar de convencer a la población, pero será difícil”, agregó el exfuncionario.

ANSIADA REFORMA

La encuesta también reveló que el 72% de peruanos opina que es necesaria una reforma integral del sistema actual de pensiones.

Un 42% está de acuerdo con que esta tarea la realicen en consenso el Gobierno y el Congreso; mientras que un 24% refiere que esta solo la debe efectuar el Gobierno y un 6% solo el Congreso.

En tanto, un 20% opinó que “es mejor que se quede como está”.

María Amparo Cruz Saco, economista e investigadora asociada en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que existe una importante convicción por la reforma del sistema de pensiones, una “industria que poco a poco está sucumbiendo”.

Una muestra de ello son las distintas leyes que se han venido promulgando, como el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), precisó.

Otro aspecto que resaltó se refiere a que si bien hay una inclinación para un trabajo en consenso, el Gobierno adquiere mayor confianza que el Congreso para concretar esta reforma.

“Se prefiere cuatro veces más que el Gobierno lleve esta reforma que el Legislativo. Esto por el paquete económico y otros liderazgos”, dijo Cruz Saco.

A su turno, Tuesta destacó la contradicción de la población al aprobar la propuesta del Congreso del retiro del 25% de los fondos de pensión, pero rechazar que sea solo el Parlamento el que se encargue de la reforma integral del sistema.

