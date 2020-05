El presidente Martín Vizcarra planteó que los sectores público y privado adopten horarios laborales diferenciados para reducir la probabilidad de contagio de COVID-19 en el transporte público.

El objetivo es evitar aglomeraciones y mitigar la ‘hora punta’, pues se ha identificado al transporte masivo como uno de los principales focos de propagación del coronavirus.

“En el sector público, como en el sector privado, tenemos que hacer horarios diferenciados de ingreso, para los que tengan que ir y no puedan hacer trabajo remoto”, señaló el presidente en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El mandatario indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordinará con las diferentes ciudades del Perú para evitar altas concentraciones de personas cuando se incremente la fuerza laboral.

“No todos pueden entrar a las ocho de la mañana al trabajo. Si ponemos que esa es la hora de ingreso, vamos a tener aglomeraciones en los paraderos, que es donde hemos visto que hay personas con COVID-19 para contagiar”, anotó.

La solución que plantea Vizcarra es un ingreso escalonado al centro de labores, también con un horario de salida progresivo.

“Unos ingresan a las 7 a.m., otros a las 9 a.m., otros ingresan a las 11 a.m., y la salida es secuencial; entonces, no hay aglomeraciones temprano en los paraderos”, puntualizó.

