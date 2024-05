Los envíos al exterior de chompas sumaron US$ 23 millones 369 mil entre enero y marzo del 2024, llegando a 46 países cuyo ranking fue liderado por EE.UU. al concentrar el 71.7% del total, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Asimismo, detallaron que las prendas son elaboradas con una variedad de insumos, entre los que destacan el algodón y las fibras sintéticas, que de forma conjunta representaron el 89%, otros fueron pelo fino de auquénidos y lana.

Las chompas de algodón fueron las de mayor demanda, con US $15 millones 528 mil. Les siguieron las de fibras sintéticas o artificiales con US $4 millones 457 mil, las de pelo fino (US $2 millones 967 mil) y las de lana (US $415 mil 797).

La región productora más importante fue Lima (US $16 millones 563 mil) al agrupar el 71%. Otras fueron Arequipa (US $3 millones 273 mil), Ica (US $2 millones 930 mil), Callao, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Tacna, Puno, Lambayeque, Tumbes, La Libertad y Junín.

En esa misma línea, EE.UU. fue el principal mercado al demandar estos productos por US $16 millones 773 mil (participación de 71.7% del total). Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. Completando la lista están:

Canadá (US $1 millón) Chile (US $748 mil) Alemania (US $486 mil 318) Argentina (US $435 mil 276) Japón (US $433 mil 543) Brasil (US $385 mil 218) Países Bajos (US $346 mil 229) México (US $288 mil 471) Venezuela (US $259 mil 375)

Cabe precisar, que naciones como Canadá, Países Bajos, Corea del Sur y Bélgica aumentaron sus pedidos de manera considerable con variaciones positivas de 109.7%, 400.6%, 800.7% y 237.8%, respectivamente.

Agenda pendiente

Con el objetivo de potenciar los envíos de chompas peruanas y otras prendas de vestir, el presidente del Comité de Confecciones de ADEX, Juan José Córdova, consideró necesaria la reglamentación de la Ley N° 31969, promulgada por el Ejecutivo en diciembre del 2023.

“Esta iniciativa que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores, textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y fomenta la reactivación económica, incentivará las inversiones en el sector”, concluyó.