Aún no hay una fecha establecida para el inicio de la Fase 4 de reactivación económica. El único anuncio lo dio hace unos días el ministro de Defensa, Jorge Chávez, al señalar que el 15 de octubre volverían los vuelos internacionales. Para esta última fase también queda pendiente la apertura de otros rubros como los gimnasios.

Miguel Vega Alvear, miembro de la Comisión Multisectorial para la Reanudación de las Actividades Económicas, indicó que este martes 22 habrá una reunión donde esperan definir estos puntos. “En agosto propusimos autorizar a los gimnasios por ser una actividad que genera defensas en la población frente al coronavirus”, sostuvo.

Cabe indicar que los gimnasios ya tienen protocolos establecidos, y solo están a la espera de la orden del Gobierno. “Pedimos la reapertura cuanto antes, esto se ha pedido desde el mes de agosto junto a una serie de medidas menores”, añadió Vega Alvear.

“Nos queda la preocupación del momento en que puedan funcionar estas actividades con enorme impacto en el empleo. Ante las circunstancias vigentes, nos vamos a reunir para analizar el tema, porque los acuerdos que se adoptaron en su momento fueron de gran consenso dentro de la comisión”, manifestó.

Lo grave, adujo Vega Alvear, es que al no haber fecha establecida se anula la demanda comercial. “De qué sirve producir si la empresa que compra luego no puede vender porque no hay movilidad del consumidor. Todos esos temas son los que tiene la comisión pendiente de solución. El daño económico es muy grave”, dijo.

Otra de las actividades pendientes por reiniciar sus labores son los gimnasios.

EN OTROS PAÍSES

Luis Lobato, gerente general de Smart Fit Perú y miembro del gremio de gimnasios, comentó que vienen esperando con ansias noticias sobre la reapertura.

Como referencia, comentó que la cadena de gimnasios para la que trabaja ya ha reabierto locales en Colombia, México, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Paraguay. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos países? Las personas se han adecuado bastante bien a los protocolos de seguridad, contó Lobato.

“Lo que sí es más lento es la frecuencia de visitas. La gente comienza a ir poco a poco. A medida que abren las primeras semanas, la frecuencia aumenta. Eso es lo que se debe entender que la asistencia va a ser gradual”, apuntó.

La diferencia es que en Perú, dentro de los protocolos se ha pedido que la asistencia se agende a través de citas previas. Lobato refirió que los gimnasios, en ese aspecto, son bastante rígidos con el aforo, por lo que no habría mayores problemas con la reapertura.

Como rubro, Lobato puntualizó que están listos para la reapertura con los más estrictos protocolos. “En los gimnasios, a diferencia de otros rubros, nuestra prioridad es la salud de los clientes, somos parte de la solución y estamos listos”, manifestó.