Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana se realizará la subasta de fondos del programa de apoyo empresarial (PAE-Mype), para el cual se han destinado S/2.000 millones focalizados hacia rubros como restaurantes, textil y calzado. José Luis Chicoma, titular del Ministerio de la Producción (Produce), comenta los objetivos con este programa de financiamiento y brinda detalles sobre los avances en otros sectores productivos.

—¿Qué metas específicas tienen con el PAE-Mype?

Son 150 mil microempresas y pequeñas empresas por alcanzar, que son las más vulnerables y que están en los sectores más afectados. Esta es una de las vías por las cuales nosotros enfocamos la reactivación económica. Para la segunda vía, un ejemplo claro es este programa de emergencia empresarial que saldrá en junio.

— ¿Cómo se van a distribuir estos apoyos?

Son poco más de S/64 millones para fondos concursables no reembolsables; no es financiamiento. Apoyaremos a las mypes que están enfrentando un conjunto de problemáticas y que quieren hacer algo para solucionarlas. Una de las líneas son mypes que presenten un plan de reactivación o reconversión. En este contexto, en el que tantas empresas están repensando su modelo de negocios, es muy importante que reciban apoyo del Estado para poder implementarlo.

— El año pasado desde Produce se comentó que se trabajaría en digitalizar la oferta de los conglomerados de Gamarra, Polvos Azules y Las Malvinas. ¿En qué quedó este plan?

Lo pueden hacer a través de Perú Imparable. De hecho, nosotros instalamos dos mesas técnicas, una en Gamarra y otra en Mesa Redonda, que son de los más grandes y representan problemáticas distintas. Gamarra es del productor y comerciante, mientras que Mesa Redonda es más del comerciante e importador. Ambos tienen una importancia en términos laborales y del ecosistema empresarial. En Gamarra se generan 350 mil puestos de trabajo y son 49 mil unidades productivas. Mesa Redonda son 35 mil unidades productivas y 100 mil puestos de trabajo, es muchísimo.

Mypes. (Foto: Diana Marcelo / GEC)

— De lo que se evalúa sobre la situación epidemiológica en el país, ¿ven posibilidades de ampliar los aforos de algunas industrias que están restringidas en este momento?

Recién estamos saliendo de la segunda ola, pero tenemos que ir con mucha cautela. La vacunación está avanzando rápido. Esa es la principal herramienta de reactivación de corto y mediano plazo. Sin embargo, por ahora los expertos nos recomiendan que tenemos que seguir siendo cautos.

— ¿Entonces todavía no se van a realizar modificaciones o ampliaciones?

Esperemos que Lima evolucione bien, que concentra gran parte de la actividad económica, y también muchas de las ciudades donde han subido las terribles olas, para que pasen a un nivel alto. Con eso habría un cambio en aforos y en otras medidas. La cantidad o porcentaje de aumento depende de variables epidemiológicas.

— Usted ha enfatizado que apoyarán al sector gastronómico. ¿Qué tanto han avanzado con la implementación de terrazas para el sector?

Las terrazas han pasado de 42 en abril a 179 en la segunda semana de mayo. Esperemos que lleguen a 335 a finales de mayo y a 3.700 en un escenario conservador a finales del año.

— La expectativa es que el siguiente gobierno continúe esta labor.

En definitiva. Y también que los alcaldes que se mantienen un tiempo más.

— Se critican las barreras burocráticas que hay a nivel de los municipios y gobiernos locales. En qué lugares principalmente se ha logrado concretar estas terrazas? Se han presentado muchas dificultades?

Depende mucho del interés de los alcaldes y los municipios. Cada vez que tenemos la oportunidad visitamos a un alcalde para incentivarlo. La alcaldía de Lima es muy proactiva. Pero también hemos estado con los de Magdalena, Lince, Cusco, son municipalidades muy proactivas. Y hay que recordar que Lima concentra el 36% de los restaurantes, y si se suma a Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura, concentran casi el 50%. Nosotros hemos estado trabajando con los alcaldes más proactivos en todo el país, pero también nos estamos concentrando en alcaldes en esas regiones para impulsar la reactivación con más fuerza. Potencialmente el 36% de los restaurantes podrían hacer algún tipo de uso del espacio público.

Al menos 36 restaurantes del Centro Histórica de Lima contarán con terrazas gastronómicas. (Foto: difusión).

— ¿Qué tanto se ha avanzado con los mercados de abasto?

Tenemos una estrategia de mercados sostenibles del futuro que tiene varias aristas. Una es de inversión, y estamos hablando de una cartera de S/513 millones por 30 proyectos de construcción y modernización de estos mercados en 12 regiones. Hemos aprobado, en esta gestión, 19 estudios de preinversión, que es la base para poder ejecutar [el proyecto]. Lanzamos la mesa ejecutiva de mercados de abasto con el Ministerio de Economía y Finanzas, los comerciantes y otros ministerios, y ahí estamos proponiendo soluciones de cómo atender algunas problemáticas: 40% de los mercados no tienen licencia de funcionamiento, 30% no cuenta con título de propiedad, 80% no cuenta con puntos de acopio de residuos sólidos. Además, dentro del programa de emergencia empresarial hay una línea para cofinanciar proyectos que queremos impulsar en 160 mercados en el país, modernizaciones en cadenas de frío y en protocolos de bioseguridad, así como programas para el desecho de residuos sólidos, uno de los principales problemas para ellos. Lo cuarto es que hemos firmado un convenio con PNUD para promover la digitalización en los mercados.

— Se tiene una cartera de 17 proyectos de parques industriales por US$710 millones. ¿Qué tanto se ha avanzado con impulsarlos?

Logramos que nos transfieran tres parques ubicados en Tacna, Ucayali e Ilo, para hacer el saneamiento legal y físico. Hemos avanzado con eso y completamos 12 diagnósticos técnico-legales, que son la base para impulsarlos. Con el parque industrial de Ancón esperamos tener la buena pro en los últimos días de julio, para saber a quién se le va a adjudicar. Este es el proyecto más grande: son US$750 millones y forma parte de la Ciudad Bicentenario, que es un proyecto mucho más amplio. La buena noticia es que tenemos 12 postores. Vamos a ver a finales de julio quién resulta ganador. Otro aspecto es que estamos trabajando para que toda esta cartera de parques sean ecoindustriales, que garanticen todos los procesos de economía circular sin incrementar los costos para los operadores.

— ¿Cómo va la temporada actual de pesca?

Estamos en un 44% de avance. Esto es 1′121.130 toneladas de un total de 2,5 millones de toneladas.

— ¿Cuál es el diagnóstico del ministerio sobre las posibilidades reales que existen para una mayor promoción de la industria pesquera?

Desde que entramos, priorizamos un grupo de trabajo dentro del MEF para atender la problemática de la pesca artesanal y en las mesas de pesca y acuicultura también atendemos los problemas de otros sectores, y constantemente lo que surge son las problemáticas del atún. Estamos atendiendo, escuchando y evaluando lo que se puede hacer. Por otro lado, esperamos sacar el reglamento de ordenamiento pesquero (ROP) del perico y de recursos bentónicos antes de terminar nuestra administración, y también los lineamientos para un manejo responsable.