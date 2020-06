La ministra de Economía, María Antonieta Alva, remarcó en la conferencia de ayer que los créditos otorgados mediante el programa Reactiva Perú buscan aliviar la situación de las empresas en el país ante la pandemia.

“Hemos recibido los primeros reportes del INEI. Ante una crisis económica por el freno en el aparato productivo, lo que queríamos era desplegar una serie de instrumentos para darle oxígeno a las empresas y preservar el empleo”, explicó.

Junto al programa de créditos, Alva enumeró otras medidas del Ejecutivo orientadas a tal fin, como la prórroga de impuestos, los subsidios a las planillas y la suspensión perfecta de labores. Las mismas que alcanzan a todo tipo de empresa en el país.

“La crisis afecta a todas las empresas sin diferenciar su tamaño. Cada empresa peruana es importante para generar empleo. Era importante que todas se mantengan oxigenadas para preservar el empleo”, remarcó.

Según datos del Ministerio de Economía, son 71.553 las empresas que hasta el 29 de mayo han accedido al programa de créditos con garantía estatal. Hasta dicha fecha, se han entregado préstamos por más de S/24.747 millones.

Asimismo, las microempresas y pequeñas empresas del país han recibido créditos promedio por S/15.000, a una tasa de interés de 2,6%. “Reactiva Perú es un préstamo, no un regalo”, acotó la ministra.

Préstamo y producción

El miembro del directorio de Cofide, Carlos Oliva, consideró necesario recordar que aquellas empresas que se acogen a este préstamo lo hacen porque tienen la intención de seguir funcionando. Y, para ello, requerirá personal en el futuro.

“Puede darse el caso de una empresa que pide el préstamo y, a raíz del mismo, reinicia y vuelve a contratar trabajadores. En la transición que sufrirán las empresas a raíz de la crisis, puede ser que necesiten más gente”, acotó.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, explicó que el propósito de Reactiva Perú es mantener a flote a las empresas.

“Vivimos en una coyuntura donde las empresas no van a volver al ritmo que tenían anteriormente, por lo tanto habrá disminución del empleo. Lo que buscamos ahora es minimizar el impacto”, afirmó.

Durante la conferencia, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, se pronunció respecto del programa de créditos. “Sobre Reactiva Perú y su vinculación con mantener o no trabajadores, debe quedar en claro que los requisitos para acceder al programa han quedado definidos”, aseveró.

Asimismo, Cáceres dijo que la suspensión perfecta de labores es una medida “excepcional, que está en evaluación constante del ministerio” y sobre la cual “existirá un pronunciamiento posterior”.

Verificación de los beneficiarios

Carlos Oliva explicó que el crédito otorgado por el programa es constantemente monitoreado. “En cualquier momento, Cofide puede ver la información [relacionada con las condiciones del crédito]. Lo que ha hecho ahora Cofide es verificar los montos y las condiciones previas a la entrega del préstamo. Pero hay cosas que se deben verificar después; es una labor continua”, aseveró en diálogo con este Diario.

De comprobarse una irregularidad, se retira la garantía estatal del préstamo y pasa a ser asumida por la entidad crediticia que evaluó al beneficiario y otorgó el crédito.

No obstante, explicó que Cofide “no puede ir más allá de lo que sostiene el decreto de urgencia”. Es por ello que, por ejemplo, la entidad no puede verificar los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como para fijar esta condición a la entrega del crédito.

“La información de la UIF no es pública y, me imagino, esa es la razón para no incluirlo como criterio en el programa. Pero sí se señala, por ejemplo, la Ley 30737 sobre las empresas vinculadas a casos de corrupción”, agregó.

Vale precisar que el presidente Martín Vizcarra indicó al final de la conferencia de ayer en Palacio de Gobierno que se evaluará un filtro de este tipo para elegir a los beneficiarios.

“Ese filtro lo hacen los bancos, pero nosotros también veremos cómo hacerlo”, dijo el mandatario.

