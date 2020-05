El último martes el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la reactivación económica celebró una reunión en la que se dieron adelantos sobre la reapertura de nuevas actividades, a partir de propuestas que el sector privado llevó a la mesa y sujetó a debate. En esta entrevista Miguel Vega Alvear, representante de las empresas en este comité, detalla a El Comercio qué logró aprobarse a partir de lo discutido.

— El próximo lunes se están reactivando algunas actividades de comercio electrónico, peluquerías, carpinterías, lavanderías, entre otras. ¿Era lo que se esperaba?

La ministra de la Producción el martes en la tarde nos anunció a todos los gremios de la empresa privada del Perú que harían algunas modificaciones [en la operatividad de actividades económicas durante la cuarentena]. Parte de lo que ella anunció se ha manifestado ahora. Los aspectos álgidos como el comercio electrónico o el delivery por aplicativos de plataformas, que estaban restringidas, ahora los han permitido. Nuestra propuesta fue que esta actividad se extienda a toda la nación. Lo mismo para los servicios como ferreterías o peluquerías, donde los empresarios y trabajadores estaban soportando una serie de limitaciones graves.

— ¿Qué otras propuestas entregaron al grupo este último martes?

Reiteramos que tiene que haber delivery abierto con los servicios de estos aplicativos internacionales. La ministra dijo que ya habían aceptado mejoras la póliza de seguro que tenían estas empresas con los terceros que prestan servicios, y ya se anunció que la próxima semana operarán. También en temas de construcción, porque si las minas no están en zonas de alto contagio o urbanas pueden trabajar de manera integral.

— Teniendo en cuenta que en el caso de minas se han dado varios contagios en distintas empresas, ¿sería posible una mayor reapertura de estas actividades?

Sé que hubo un problema en Antamina muy serio, cuyo origen fue anterior al 16 de marzo. Sin embargo es una organización muy eficiente y está corrigiendo los problemas que sucedieron internamente. Ninguna empresa está en una situación viable, necesitan trabajar y sobrevivir. No van a incurrir en un riesgo en que le pueden cerrar su negocio por incumplimiento. El requisito sanitario es imperativo y obligatorio. Formal, informal, micro, mediano, pequeño, grande; no hay distinción para las empresas. Hay un protocolo básico que tenemos que cumplir todos. Si se quiere producir y vender, tienen que hacerlo. Si alguien incumple, tienen que sancionarlos. A eso estamos dispuestos.

También hemos manifestado que acá hay tres partes: el Gobierno, el Congreso y el sector privado que mueve la economía del país. Hay problemas que deben conciliar las tres partes. ¿Por qué el Gobierno no las convoca? Veamos la solución.

“Si bien entendemos que se abrirá todo lo que se pueda en términos sanitarios, no dejemos de considerar que el empleo y la actividad económica son parte inherente al cuerpo humano que es la vida del país”.



— ¿Hubo alguna intención del Ejecutivo de hacer esta reunión en algún momento?

No. Hasta este momento no ha existido esta iniciativa. Pero debería. Estamos en una situación dramática, se han perdido 1,2 millones de empleos solo en Lima [entre febrero y abril]. La economía cayó en el mes de marzo 16,7%, en abril el resultado sería -40%. Estamos en una situación delicada en lo social y político. Este es un momento de unidad nacional, todos nos tenemos que ayudar mutuamente para salir de esta situación.

— Otras actividades que hasta el momento no son abordadas como Entretenimiento y Turismo aún tendrían que esperar, incluso hasta la fase 4 que es en agosto. ¿Las empresas de estos sectores podrán lograrlo?

Cuando nos hemos reunido [el grupo] a inicios de mayo, ya el país registraba una situación complicada. Cualquier actividad que uno dijera que se reactivaría recién en agosto era una crónica de una muerte anunciada. ¿Quién puede estar sin ventas cuatro o cinco meses? ¿Cómo sostiene a su personal si no tiene ingresos? Si bien entendemos que se abrirá todo lo que se pueda en términos sanitarios, no dejemos de considerar que el empleo y la actividad económica son parte inherente al cuerpo humano que es la vida del país.

¿Podrá Cusco y el sector turismo sobrevivir a la pandemia del COVID-19?

— ¿Considera que en el ámbito económico debería haber una cuarentena focalizada, para que en algunas regiones la economía opere de manera regular?

He venido sosteniendo eso desde el inicio. Si más del 80% de la infección del Perú está concentrada en Lima, El Callao, Loreto, Lambayeque y Piura, ¿por qué no somos más tolerantes con las otras regiones? Dentro de las debidas reglas, protocolos sanitarios y supervisión de las instituciones. En eso nos estamos demorando.

Lo mismo ocurre en Lima. Si hay cinco distritos que tienen la mayor concentración de la infección, tienes 37 donde hay un espacio para que la economía circule de manera integral. Debe procurarse también que los automóviles vuelvan a circular, eso disminuye la presión sobre los servicios públicos, que son un foco de alto contagio.

— ¿Cómo calificaría hasta el momento el avance con la fase 1?

No se avanzó como se debió. La ministra de Economía calcula que un 44% de la actividad productiva del país ya está en marcha, y con ampliación se puede cumplir la expectativa que había sobre la primera fase, que era que 65% del PBI del país funcionando este mes. Pero han ido saliendo autorizaciones estas últimas tres semanas con restricciones en el comercio electrónico, delivery y la capacidad instalada de las empresas. La pesca en el Perú se autorizó, pero solo al 60% de su capacidad instalada. ¿Por qué? ¿Saben más en el Gobierno que en la pesca industrial? Se habló también de 56 proyectos de infraestructura para esta primera fase y aún no están todos autorizados. Necesitamos que la sangre se movilice, porque sino nos vamos a morir económicamente. Nos va a matar más la economía que el propio virus.

“Si hay distritos donde se tiene menos exposición de riesgo de contagios, facilitemos que la actividad económica se movilice ahí”.



—¿No se ha avanzado un poco mejor con la reactivación de restaurantes, aunque es una cantidad limitada?

En muchos casos están funcionando informalmente. Pero una empresa formal tiene más dificultades, porque le cae la prohibición.Tuve directorio este jueves con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el comercio en el país, el sector formal, se está ahogando.

— ¿Hay descontento por el lado de los resultados?

Había una insatisfacción y una ansiedad a la que se ha respondido ahora con la confirmación del presidente sobre que se abrirán más actividades.

— ¿Qué debería mejorar con las siguientes fases para que se dé esta situación?

Para la fase 2 hay que procurar los mismos elementos correctivos que vemos en esta oportunidad: si hay capacidad para movernos en un espacio territorial en el país, donde hay riesgos de menor contagio, operemos ahí. Si hay distritos donde se tiene menos exposición de riesgo de contagios, facilitemos que la actividad económica se movilice ahí. Si hay sectores que no forman parte de esta fase inicial y significativa, tratemos de conciliar la restricción sanitaria con que el empleo funcione. Mientras más empresas trabajen, más remuneraciones se pagarán, menos empleos se perderán; y si la economía funciona como un todo y [está] en movimiento, vamos robusteciendo el cuerpo humano del Perú en un esfuerzo compartido.

MTC reiniciará 11 obras en siete regiones del país en el marco de la primera fase de reactivación económica. (Foto MTC)

—¿Se ha discutido en el Comité al que pertenece sobre la fase 2?

No se ha acordado nada aún. Nos van a convocar al Comité para el lunes o martes, y esos serán los temas que tendrán que ser tratados. Es evidente que se deben retomar cuanto antes las construcciones autorizadas, como las obras del aeropuerto Jorge Chávez, del aeropuerto de Chinchero; todo lo que pueda representar la movilidad interna del país para salir de esta situación estática sería muy valioso. Yo considero que el restablecimiento de los buses y vuelos provinciales son actividades que en lo posible deben estar operativos.

— Mincetur adelantó que dependiendo del avance de la pandemia, se podrían reabrir los viajes interprovinciales en junio. Pero todavía no se discute en el grupo sobre esto puntualmente.

No. Nos han referido que habrá una convocatoria inmediata y debe ser lunes o martes.

“El empleo y la actividad económica son parte inherente al cuerpo humano que es la vida del país”.



— ¿Se ha abordado alguna otra actividad que funcionará desde la fase 2, como centros comerciales?

Junto al comercio electrónico y la ampliación del delivery estaba implícito el restablecimiento de los centros comerciales. Es una actividad que en el Perú incorporará a 180 mil personas. Tiene un impacto muy fuerte en lo social, económico y comercial. Igual ocurre con estos 200 mil restaurantes, porque al autorizarse el delivery con plataformas de Uber Eats, Glovo y Rappi, ya van a poder operar ordenadamente y con el protocolo sanitario. Todos estos son requerimientos que cada quien va a cumplir porque necesitan sobrevivir.

EXPECTATIVAS

— Desde la experiencia que ya tiene como parte del grupo sectorial de reactivación, ¿qué esperaría para la segunda fase de reactivación en junio? ¿Cómo ha sido el trabajo hasta la fecha?

Cuando se instaló la comisión había una propuesta trabajada por el Gobierno, sobre todo por el Ministerio de Economía, en coordinación con los sectores respectivos, de un escenario de reactivación de mayo, junio, julio, agosto. Había un diseño de fases para esos cuatro meses, calculadas según su incidencia en la inversión [de las actividades], el impacto social del empleo, la focalización de las labores y en la productividad. Ante ese escenario, en nombre de las actividades del sector privado, manifesté que este era un calendario imposible de aceptar. La situación del país cuando estábamos sesionando ya era crítica. Era comprensible que el 16 de marzo se tuvieran que tomar medidas preventivas con muy poca información disponible y era entendible que pudiera haber un confinamiento medieval. Fue una medida radical, pero comprensible ante un virus de esta naturaleza. Pero a fines de abril ya teníamos criterios que podíamos utilizar.

FOTOS DE LA ENTREVISTA CON MIGUEL VEGA ALVEAR EN EL CLUB EMPRESARIAL.

—¿Cuáles fueron sus principales observaciones?

Manifesté que la economía no se puede analizar segmentariamente. Somos un cuerpo integrado como es el cuerpo humano, es un engranaje. Hay un problema médico, un virus que ha ingresado, pero también hay que ver el corazón, que es el trabajo. El trabajo es la remuneración, lo que la gente percibe de ingresos. No se puede tomar una decisión y decir que nada se mueve, y menos si la sangre no circula. Hay que combinar tanto el tema de la parte médica y sanitaria y conciliarla con la necesidad de que haya empleo e ingresos como una economía que funcione.

En esta situación hemos vivido tres semanas, en las que uno ha cumplido una tarea antipática. Le he pedido disculpas a la ministra de la Producción por ser antipático, pero necesito transmitir la verdad del país. El martes se nos dijo que se harán cambios desde la próxima semana. Hubo Consejo de Ministros el miércoles y se nos dijo hacia la noche que habrían adoptado algunos cambios. Esperamos el jueves a conocerlos, no se dio esta oportunidad. Finalmente fue este viernes.

—¿Ha sido fructífero el debate con el Ejecutivo para avanzar en la reactivación económica?

En la comisión los gremios mantienen relación con los ministerios. Han tenido constante acercamiento con el Ministerio de Economía, Producción y Salud por los mismos trámites. Creo que en eso hubo bastante fluidez. Los gremios a los que yo represento no me manifiestan quejas sobre el particular, sienten que están atendidos y que es necesario que se mantenga esta comunicación.

—¿Cree que se deberán extender las facilidades económicas como el acceso a créditos a las empresas?

Ahí el Gobierno tiene que considerarlo. Si las empresas están con locales alquilados, tantos servicios que tienen el impacto del empleo, han pasado meses sin vender o sin pagar su alquiler, le prorrogan la actividad en la que solo van a atender por delivery o comercio electrónico o a un grupo limitado de clientes, ¿cómo van a hacer para pagar sus deberes? Estos son temas que debe considerar el Ejecutivo. Las empresas también requieren soportes para sobrevivir en esta cuarentena rígida.

__________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

TE PUEDE INTERESAR

VÍDEO RECOMENDADO

Conoce los servicios que reiniciarán sus operaciones desde el 25 de mayo 22/05/2020