Sector turismo registraría caída de 85% en 2020, según Canatur El gremio estima que una vez se reanuden los vuelos internacionales se podrían generar US$1.000 millones por turismo receptivo, y otros US$ 1.000 millones por turismo interno. No obstante, se dejarían de percibir US$ 10.000 millones este año.