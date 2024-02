Pamela Franco se presentará este lunes 12 de febrero en el programa “Mande Quien Mande” para hablar sobre la infidelidad de Christian Domínguez y el supuesto amorío que habría tenido ella con el futbolista Christian Cueva.

Horas antes de su descargo, el cantante de cumbia Christian Domínguez fue consultado sobre qué opina de que su expareja se presente en un programa de TV a hablar sobre su vida personal.

Domínguez enfatizó que Pamela Franco tiene derecho a contar su verdad . “Está bien, está bien, es lo que corresponde también. Es algo que lo tiene que manejar ella, yo te puedo hablar de mí, pero de lo demás no sé. No sé cómo está sintiendo por dentro”, resaltó ante las cámaras de América Hoy.

El programa 'Mande Quien Mande' estrena a lo grande su nueva temporada y tendrá como primer invitada en exclusiva a Pamela Franco, cantante que está envuelta en una gran polémica luego del "ampay" de su expareja Christian Domínguez. (Video: América TV)

Al ser consultado sobre si siente un temor o miedo por las respuestas de Pamela Franco en su entrevista en Mande quien mande, Christian Domínguez respondió que no.

“Temor no tengo porque ya boté todo lo que tenía, y como dije hace poco, podré ser un mal marido, un mal esposo, como quieran decirlo y eso es algo por lo que me he golpeado para que me duela. Como tiene que ser, no se puede estar diciendo que no se puede” , puntualizó.

El líder de Gran Orquesta Interncional prefirió no opinar respecto a las especulaciones que señalan que Franco tuvo un vínculo cercano con Christian Cueva.

“Yo no puedo explicarte nada de eso, no es el momento para dar una opinión. Tienen que escuchar a las personas involucradas, es algo que Pamela y yo lo hemos hablado, y justamente me dijo que la deje que maneje sus temas. Me parece valido y dije perfecto. A mí me deja mucho más tranquilo”, acotó.