La recta final de una campaña es el momento para que los candidatos presidenciales empaqueten su oferta de promesas. Sin embargo, entre el discurso y lo escrito puede haber distancias.

Todos los partidos que aspiran llegar a Palacio presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus planes de gobierno para los siguientes cinco años. Algunos han sostenido que aquel se trata de un documento preliminar.

Las politólogas María Paula Távara y Kathy Zegarra señalan que, lamentablemente, en el Perú no se da la importancia necesaria a los planes de gobierno.

“Creo que los planes de gobierno en el Perú lamentablemente no se les da la importancia que tienen realmente. Los candidatos y candidatas saben que la mayoría de la ciudadanía no los va a leer y porque saben que la ley electoral no les obliga a cumplir el plan de gobierno. Puedes prometer 40 millones de vacunas y si no lo haces, no pasa nada”, dijo Távara.

Mientras que Zegarra añadió que “esto se debe a que hubo autoridades que no han cumplido con sus promesas electorales o planes. Eso ha generado que, en general, se pierda la legitimidad en ese instrumento. Hay casos en que candidatos prometen metas que no son viables o no están dentro de su plan de gobierno y, al ser tantos, es complicado hacer un chequeo a todos ellos”.

Ambas coinciden en que la vigilancia o revisión ciudadana puede ser un camino para que estas propuestas se cumplan. “Lo que hacen los electores es entregar un voto de confianza a estas promesas; entonces la garantía es, llegando al gobierno, pedir rendición de cuentas a sus autoridades. Lo cual es algo que muchas veces no se hace. La mejor garantía es que la ciudadanía tomemos una actitud de mucha más revisión”, comentó Kathy Zegarra.

Finalmente, Távara anotó que “la ciudadanía no puede tener esa certeza y entonces la única forma de presionar a que esto se cumpla de alguna forma es una ciudadanía vigilante”.

Responden los jefes

Jorge Chávez, jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional, dijo a El Comercio que “en el JNE solo se presenta el plan de gobierno, pero para gobernar un país se requiere mucho más que eso. Se requieren planes operativos”, que es el documento con el que, indica, también cuentan y consignan las propuestas detalladas.

Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, respondió que el plan es un lineamiento general. “No tenemos que estar exactamente igual a lo que dice el plan de gobierno, el plan es una forma indicativa de dar en líneas generales a dónde queremos ir para que la población sepa nuestra línea de política y eso está puesto. Las otras cosas son detalles”, dijo.

Por su parte, Hernando Guerra García, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, mencionó que aunque cifras dadas por la candidata no se mencionan en el documento compartido en el JNE, son parte de su propuesta. “Son en base a lo que hemos visto con el equipo –sobre plantas de oxígeno y colegios–, las hemos calculado y nos parece que es un número absolutamente posible, tanto en tiempo como en costos”, explicó.

Anahí Durand, de Juntos por el Perú, refirió que si bien el control temporal del oxígeno medicinal no es explícito, está incluido en “fortalecer la capacidad de gobierno”. Mientras que sobre la propuesta de tener un viceministerio de las TIC, comentó que “no llegamos a plantearlo como tal en la versión presentada al JNE, pero es una de las propuestas que levantamos como equipo de gobierno”.

Carlos Anderson, de Podemos Perú, explicó que la última propuesta de toque de queda a criminales es “una evolución reciente” de acuerdo con la evidencia actual, debido a que el plan es un “documento vivo”, que cambia según las circunstancias. Sobre la proyección de vacunación, señaló que se esbozó a partir del reciente proceso de compra de vacunas. “Un tema que nos queda claro es que, si no tienes un plan logístico, bien planificado, vamos a estar haciendo lo que hasta ahora”, añadió.

Jaime Salomón, candidato a la segunda vicepresidencia por Avanza País, dijo que para gobernar se requiere un plan “ejecutable”. “Si revisamos los planes de gobierno de los últimos 30 años, ningún gobierno ha cumplido el plan de gobierno. Siempre, en el camino, iba cambiando. ¿En qué terminaba? En un gobernar en función al sentir de la población o lo que daba más rédito. Si bien hemos presentado avances, el documento final es el que va a estar listo y vamos a ejecutar el 28 de julio”, agregó.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con Luis Oballe, jefe del plan de Acción Popular.

Yonhy Lescano (Acción Popular)

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular. (Foto: César Campos/GEC)

“Tenemos que llamar a la colaboración de las FF.AA. [...] Vamos a tener menos delincuentes”. Incluido

Propone enfrentar la delincuencia común, en los seis primeros meses de eventual gobierno, implementando “medidas diferentes” que incluyan también a las Fuerzas Armadas, rondas campesinas, juntas vecinales, entre otros.

“Tendremos nuestro propio satélite de telecomunicaciones para que el Internet llegue a todos”. No incluido

La compra o implementación de un satélite no está contemplada en el plan de gobierno. En el punto 1 de las políticas generales multisectoriales solo se menciona que se considera como derecho humano “tener a disposición el uso de Internet”.

La educación es un derecho no un negocio. #EducacionDeCalidad al alcance de todos. Se instalará un satélite de telecomunicaciones para que los estudiantes tengan internet gratuito en los colegios públicos y para que los servicios del Estado funcionen con mejor tecnología. pic.twitter.com/YLpR4sDYeX — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) February 26, 2021

“Se tiene que crear un fondo de apoyo empresarial y dar un período de gracia de dos años [a microempresarios]”. Incluido

Propone la inclusión financiera para sectores de bajos ingresos y mypes. Plantea cambios legislativos “para que los ahorros del público sean para el público, entre estos las personas de bajos ingresos y las mypes”.

“Para que haya más acercamiento entre el Perú y Chile, devuélvannos el Huáscar”. No incluido

Esta iniciativa no está contemplada en el plan. Tampoco se menciona alguna propuesta de relación bilateral con Chile.





George Forsyth (Victoria Nacional)

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional. (Foto: Lino Chipana Obregón / GEC)

“Necesitamos un capítulo especial que declare los delitos de corrupción de lesa humanidad”. Incluido

Una de las metas de Victoria Nacional es establecer como delito de lesa humanidad “la acción criminal corrupta sistemática”. Además, como delito punible, “el ofrecimiento y aceptación de un cargo “a alguien no idóneo profesional y éticamente”.

“La PNP debe tener incentivos, estar motivados. Les vamos a dar un bono por las capturas”. No incluido

El plan de gobierno no aborda explícitamente la entrega de un bono a los policías tras capturas realizadas. Desarrolla que será “primordial realizar una reforma” en la educación policial, introduciendo la segunda especialización.

“Que traigan vacunas [la empresa privada] y el Gobierno se las compra, pero con un precio regulado”. Incluido

El plan contempla la participación del sector privado para etapas del proceso de vacunación. Entre ellas, la importación. “La población que pueda pagar para poder tener la administración de la vacuna podría tener la opción de hacerlo por medio de los privados”.

“Proponemos [usar]las cámaras de reconocimiento facial [...]. Ningún delincuente se va a escapar”. No incluido

El plan de gobierno de Victoria Nacional no menciona la instalación o uso de cámaras de reconocimiento facial para capturar delincuentes.





Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. (Foto: Britanie Arroyo/GEC)

“El tren de la costa, Tumbes-Tacna, generará millones de puestos de trabajo [...]”. Incluido

Una de las metas al 2026 de Renovación Popular es la construcción “de la línea ferroviaria que una Tumbes y Tacna con la finalidad de concluirla al quinto año de gobierno”. También impulsará “el Tren Bioceánico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico”.

“Al alcalde corrupto, gobernador corrupto, cadena perpetua en El Sepa”. No incluido

El plan de gobierno de Rafael López Aliaga no aborda alguna propuesta punitiva contra autoridades subnacionales, como alcaldes o gobernadores. Tampoco se menciona la reclusión, para quienes cometan delitos de corrupción, en el hoy inexistente penal El Sepa.

“Tanques elevados en las zonas que tienen colinas y, si no hay, estructuras para tanques elevados”. Incluido

El plan se pone como meta implementar “el servicio de tanques de agua para facilitar a la ciudadanía este servicio básico y primordial para aquellas familias que viven en zonas de extrema pobreza”.

“Tenemos que dotar a la PNP de motos, ya no patrulleros, motos alquiladas [...]”. No incluido

No se menciona alguna propuesta de alquiler de motos para la Policía Nacional. Sobre seguridad ciudadana, propone implementar “videovigilancias que monitoreen a las ciudades, en trabajo conjunto con gobiernos regionales y municipales”.





Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. (Fotos: Hugo Pérez / GEC)

“Les daremos a nuestros alumnos y maestros una canasta tecnológica básica”. Incluido

El plan, en sus propuestas para reducir la brecha educativa y educación a distancia, menciona como uno de sus puntos “facilitar el acceso a una canasta tecnológica (tablet o laptop, smartphone con acceso a Internet de banda ancha)”, entre otras propuestas relacionadas a este rubro.

“Construiré y entregaré a las familias más humildes 3 mil colegios más”. No incluido

El plan de gobierno no precisa el número de colegios proyectados a construir. Respecto a la infraestructura educativa, se menciona estandarizar procesos de diseño, desarrollar una tipología de colegios y monitorear los resultados del proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario.

“Lo que planteamos es un shock anticorrupción. Vamos a fortalecer a la contraloría, dándole capacidad sancionadora”. Incluido

El plan propone restituir el rol sancionador de la contraloría “dentro de un marco que promueva y facilite la gestión pública”. Menciona también que se necesitan otras medidas, como el control concurrente.

“Construiremos plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno [...]”. No incluido

El plan de gobierno no menciona de manera explícita el número de plantas de oxígeno que se planea entregar. Menciona que se deben construir “hospitales debidamente edificados, implementados con sus plantas de oxígeno [...]”.





Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

“Campaña de vacunación universal, gratuita y poniendo por delante a quienes más lo necesitan”. Incluido

El plan de gobierno menciona que la vacunación debe ser masiva. Juntos por el Perú se plantea como objetivo que “toda la población” esté vacunada “el primer semestre del 2022”.

“De ser necesario, aplicar la Ley General de Salud para tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno”. No incluido

El plan de gobierno no menciona explícitamente tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno. Entre sus puntos, contempla la “recuperación y fortalecimiento de la capacidad regulatoria en salud, en especial de los mercados y oligopolios existentes”.

“Revisar las millonarias exoneraciones tributarias que se da a grandes bancos, casinos y universidades con fines de lucro”. Incluido

El plan de gobierno plantea “eliminar las exoneraciones tributarias de las universidades privadas con fines de lucro”. Aunque los casinos o bancos no son mencionados.

[EN VIVO] #DebateDefinitivo Verónika Mendoza: Vamos a usar responsablemente los ahorros fiscales que aún tenemos porque se trata de salvar vidas y la reforma tributaria incluye revisar millonarias exoneraciones, combatiremos la evasión tributaria https://t.co/FP1itzNQui pic.twitter.com/dVQHMFhLTK — Canal N (@canalN_) March 22, 2021

“Desde nuestro futuro viceministerio de las TIC y a partir de la red dorsal de fibra óptima garantizaremos inversión [...]”. No incluido

Se plantea como uno de los objetivos el reconocimiento de nuevos derechos, entre ellos el de Internet. Pero no se menciona la creación de un viceministerio de las TIC.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

“Cada centro asistencial tendrá su propia planta de oxígeno”. Incluido

El plan de gobierno menciona, como una de las medidas para los primeros 100 días de un eventual gobierno, el programa Oxígeno Perú para “declarar el oxígeno un servicio esencial en los hospitales y como consecuencia equipar a todos los establecimientos hasta hacerlos 100% autosuficientes”. Además, la construcción de 600 plantas de oxígeno en hospitales.

“El 28 de julio de este año decretaré el toque de queda contra los criminales”. No incluido

El plan de gobierno no desarrolla esta propuesta de toque de queda contra los criminales. Entre sus iniciativas se expone la tolerancia cero a la delincuencia.

“Necesitamos 180 mil [policías], comprarles 6.500 patrulleros y darles la logística”. Incluido

El plan de gobierno consigna que para el cierre de brechas se necesita adquirir “de inmediato —a costo del Estado— un total de 6 mil 500 patrulleros, 180 mil chalecos antibalas, 100 mil armas de fuego, balas, armas no letales y radios portátiles”.

“[...] El plan de movilización logística más grande que tiene como objetivo que en diciembre de este año esté vacunado el 100% de los peruanos”. No incluido

El plan de gobierno de Podemos Perú no menciona o tiene una fecha estimada de proceso de vacunación contra el COVID-19.





Hernando de Soto (Avanza País)

Hernando de Soto, candidato de Avanza País. (Foto: Mario Zapata Nieto / GEC )

“Sabemos que en las FF.AA. hay personas que hacen trabajo que puede ser útil para civiles”. Incluido

El plan de gobierno menciona, en su dimensión institucional, que una de sus metas es “optimizar el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, teniendo una Fuerza Armada y Policía Nacional de profesionales, eficaces, eficientes, con capacidad de accionar para la prevención y la disuasión; en condiciones de contribuir al mantenimiento del orden interno y del orden público”.

“Yo voy a hacer que Conga vaya y Tía María vaya, y 300 otros proyectos [...]”. No incluido

El plan no menciona explícitamente la viabilidad de proyectos mineros específicos, como Conga o Tía María. Presenta como uno de los objetivos estratégicos “fomentar la minería sostenible y responsable, sea pequeña, mediana o grande”.

“[...] Falta colocar gente en las fronteras. Ya hemos iniciado conversaciones con Naciones Unidas para vigilar las fronteras”. Incluido

Uno de los fines de Avanza País, según su plan de gobierno, es “fortalecer la presencia del Estado” en zonas de frontera.

“[...] Se desarrollarán campañas educativas en las escuelas, orientadas a evitar el maltrato animal”. No incluido

Esta propuesta no está incorporada en el plan de gobierno del candidato presidencial Hernando de Soto.

