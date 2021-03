Conforme a los criterios de Saber más

El abogado Alejandro Cavero, quien postula al Congreso por Avanza País, afirma que juzgó “con inexactitud” el trabajo de Hernando de Soto, candidato presidencial de su partido, en una columna que escribió hace cinco años, en la que lo cuestiona por haber asesorado a “dictadores” en el extranjero. También justifica que el economista se haya vacunado contra el COVID-19 en Estados Unidos. “Ahora es un peruano menos que tiene que vacunar el Estado fallido que tenemos”, añadió.

— En el 2016, en una columna de opinión señalaste que Hernando De Soto “se la ha pasado asesorando a dictadores en el extranjero” y lo cuestionas por reunirse con sentenciados por terrorismo que cumplieron su pena. ¿No es una contradicción que lo respaldes ahora?

Ese artículo fue escrito hace cinco años en un contexto de enorme polarización política, en la segunda vuelta de 2016, yo en esa época no conocía al señor Hernando de Soto, lo que te puedo decir es que juzgué con inexactitud varios aspectos de su trabajo. Evidentemente, estaba equivocado, hoy que conozco a Hernando te puedo decir que sería de lejos el mejor presidente que podemos escoger no solo por sus propuestas y visión del país, sino porque he llegado a conocer a un extraordinario ser humano. Entonces, eso es lo que te podría decir del artículo .

— ¿Antes de inscribirte en Avanza País, le comentaste a De Soto sobre esta columna? ¿O recién se ha enterado sobre lo que pensabas de él?

No, Hernando sí sabía de la columna. Y la verdad que no le dio mayor importancia, él y yo sabemos perfectamente que todo lo que dije era inexacto.

— Por ejemplo, tú te reunirías con los integrantes de lo que De Soto denominó “Sendero verde”…

Con la única persona que he conversado en la campaña es con Jorge Paredes, quien dirige en este momento el pacto social que sirve como enlace con diversas organizaciones sociales. No he tratado a profundidad con él, pero es una persona con la que he podido entablar una suerte de diálogo…

— De Soto, en una entrevista con El Comercio en el 2016, dijo que existen diferentes tipos de exterroristas. ¿Tú te sentarías en la misma mesa con “Sendero verde”?

Siempre y cuando ellos hayan desistido de su pretensión de lucha armada, creo que tenemos que conversar con todos para construir el Perú de paz y futuro, que hasta hoy no hemos logrado construir…

— ¿Qué tienes en común con Jorge Paredes Terry, quien es parte de Avanza País? ¿Te sientes cómodo con él dentro del proyecto?

Mira, yo siempre he dicho que con la izquierda podemos querer las mismas cosas en el fondo, lo que ocurre es que nosotros tenemos maneras distintas de abordar y resolver el problema. Hernando de Soto ha planteado una propuesta de titulación y de capitalismo popular, de volver al Perú un país de propietarios. Un sector de la izquierda ha coincidido con él y a buena hora, no importa de dónde venimos, si finalmente tenemos claro hacia dónde queremos ir.

— ¿Te arrepientes de haber escrito esa columna?

Más que arrepentirme, creo que juzgué inexactamente el trabajo de una persona sin conocerla, y eso fue un error. Hoy que conozco, personalmente a De Soto, que sé de su trabajo y de su calidad humana, te puedo decir que estaba equivocado.

— Tú fuiste parte de Peruanos por el Kambio, y por la columna es obvio que respaldaste a Kuczynski en la segunda vuelta de 2016. ¿No crees que De Soto puede tener los mismos pasivos que PPK, en un eventual gobierno de Avanza País?

A veces se nos crítica, porque nos dicen erróneamente fujimoristas, para quienes nos dicen fujimoristas, ahí hay una prueba de que yo, por ejemplo, no estuve con Keiko Fujimori en el 2016. Conozco al expresidente Kuczynski y, evidentemente, hoy día a Hernando de Soto y te puedo decir que son personas muy diferentes en cuanto a su visión de país, ideas y propuestas. No son comparables más allá de que sean personas de la misma edad.

— ¿Y no crees que la edad puede ser un factor en contra de De Soto?

Creo que los problemas del expresidente Kuczynski no residieron en la edad, sino en otros factores estructurales de su gobierno y de la oposición que tuvo que enfrentar, que hicieron que el gobierno terminara siendo no lo que la gente esperaba. Pero la edad no es un factor para haberle atribuido éxito o fracaso a Kuczynski, y tampoco lo será para De Soto.

— En febrero, De Soto dijo que le parecería “una desigualdad” vacunarse antes de su turno, pero a los pocos días viajó a EE.UU. a inocularse con la primera dosis. ¿Por qué no decirlo de manera transparente? ¿Ves un problema ético?

No, mira, él dijo, en su momento, que lo estaba evaluando que para él era un dilema. ¿El problema es vacunarse o el problema es utilizar el poder político para beneficio personal, como sí lo hizo Martín Vizcarra? Hernando De Soto se ha vacunado con su dinero y no le ha quitado una sola vacuna a los peruanos. Al contrario, ahora es un peruano menos que tiene que vacunar el Estado fallido que tenemos . Y esto hay que sumarle evidentemente que De Soto tiene 79 años, es una persona de riesgo.

— De Soto dijo que no aceptó las propuestas que le hicieron por la misma razón que no ha aceptado tener pasaportes extranjeros: “no me gustan los privilegios”. No es exacto lo que mencionas…

Cuando él dijo que no había aceptado la oferta se refería a la oferta que se le hizo a nivel nacional y que sí aceptaron los ministros y amigos de Vizcarra. Y esa declaración fue anterior a la primera dosis. De Soto dijo después que lo estaba evaluando. Él decidió priorizar su salud, no le ha quitado una sola vacuna a ningún compatriota, lo ha hecho son su dinero, le ha quitado un peso de encima al Estado, que ya no tiene que vacunar a De Soto.

— Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas. ¿A quién le pagó De Soto, entonces?

De eso yo no podría darte alcances, la verdad es que no conozco el detalle…

— Si De Soto creía que estaba haciendo lo correcto, ¿por qué no lo dijo abiertamente? Si la prensa no hacía público su reporte migratorio y no le preguntaba, él hubiera guardado silencio…

Bueno, fue una decisión estrictamente personal de él, es una decisión muy íntima, que tiene que ver con su salud y vida…

— ¿Tú te hubieses vacunado en el extranjero, como lo hizo De Soto?

Sí, si yo hubiese tenido la oportunidad creo que hubiera hecho lo mismo , lo que ocurre es que lamentablemente no se ha dado la oportunidad. No me parece equivocado, y quizás hay que tomar en cuenta el hecho de que Hernando de Soto sea una persona mayor, vulnerable, tiene 79 años, eso tiene que tomarse mucho en cuenta. Yo, evidentemente, no soy una persona de riesgo como De Soto.

— ¿No crees que le pasará factura a De Soto su vacunación en los EE.UU.? ¿Su candidatura está sepultada?

No, en absoluto, la gente sabe cuál es la diferencia entre vacunarse para salvar tu vida, con tu dinero y sin afectar a nadie que utilizar el poder político para beneficio personal, que fue lo que hizo Vizcarra e, incluso, Sagasti, que por su propio privilegio de ser presidente se vacunó mucho antes de muchísimos adultos mayores.

— De Soto se ha vacunado en EE.UU., donde las vacunas las administra el sector público. ¿No es una contradicción que continúe a favor de que los privados en el Perú puedan comprar dosis?

Hernando de Soto ha mencionado que él se ha vacunado a través del sector privado [en Estados Unidos], por lo tanto, en buena hora, porque lo que está probando es que el mercado privado de vacunas funciona y es lo que deberíamos abrir en el Perú para continuar salvando más vidas.

— El señor De Soto debería presentar los documentos de su vacunación, decir dónde. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. ha señalado que las vacunas son gratuitas, que nadie tiene por qué cobrar…

Esa pregunta se la tienes que hacer a Hernando.

"El gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra, [si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia", subrayó Cavero. (Foto: Hugo Curotto | El Comercio)

— El primer plan que presentó Avanza País solo tenía un par de páginas y el segundo tiene 16. La Universidad del Pacífico concluyó que era uno de los peores...

Si tú ves la gran mayoría de planes de gobierno tampoco son muy extensos en cuanto al tamaño, y lo que el plan de gobierno de Hernando de Soto tiene es que va al fondo de los problemas. Hernando lo que quiere es resolver los problemas de raíz que tiene el Perú, que son la economía y la informalidad. Si no resolvemos eso, el Perú nunca podrá ser un país moderno. La informalidad es una enorme fractura social, si el 70% de peruano no puede participar en igualdad de condiciones en la economía de mercado, no vamos a poder construir un capitalismo popular.

— En el 2006, Avanza País postuló a Ulises y Antauro Humala a la Presidencia y Parlamento, respectivamente; en el 2018, a Julio Gagó a la alcaldía de Lima, y en el 2020, a Beatriz Mejía, activista de “Con mis hijos no te metas” al Congreso. Y ahora a Hernando de Soto. ¿No es un vientre de alquiler?

Hernando de Soto es hoy en día el líder de Avanza País, es la persona que dirige la política del partido y del futuro gobierno. Independientemente, de dónde venimos, tenemos un norte muy claro que son las ideas y los principios que defiende De Soto. No me parece relevante de dónde vienen las personas, si es que todos queremos sumar por el mismo objetivo.

— De Soto pelea el voto conservador con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. ¿En qué se diferencia su propuesta?

Nosotros estamos en la búsqueda de construir un verdadero capitalismo popular, donde la economía de mercado funcione para todos. Los otros tipos de derecha que están compitiendo en esta elección, son derechas que han defendido sistemas mercantilistas y el uso del poder público para poder otorgar privilegios a las grandes empresas, lo que De Soto condena en todo sentido. Nosotros estamos a favor de la competencia y del libre mercado, de empoderar a los ciudadanos y resolver los problemas estructurales, como la informalidad, que es el gran elefante blanco.

— En un eventual gobierno de Avanza País, ¿se respetará el enfoque de género en la educación?

Sí, yo siempre he dicho que el enfoque de género lo que significa es igualdad entre hombres y mujeres, creo que necesitamos educación para acabar con una serie de prejuicios que existen en la sociedad.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario?

Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra, [si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia . Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional, fue una irresponsabilidad vacar a Vizcarra en medio de una pandemia y de una crisis económica, creo que debió acabar su mandato y ser juzgado después, le dieron la oportunidad de postular al Parlamento, cosa que no hubiera podido hacer si es que hubiera continuado siendo presidente.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electo?

Una de las cosas que se derivaron precisamente de las marchas de noviembre es que los jóvenes estamos cansados de que los políticos nos fallen, y que los mecanismos de la política y de la representación política no funcionen. Por eso, yo tengo tres proyectos para que la política funcione mejor. El primero, es la creación de distritos uninominales. Esto es importantísimo para que la gente sepa bien quién es su congresista y el congresista sepa quiénes son sus electores. Así se refuerza el vínculo de representación.

El segundo proyecto es el del retorno a la bicameralidad. Esto nos permitirá tener mejores leyes. El Parlamento se ha llenado de leyes populistas y demagógicas, y eso deslegitima el trabajo del Congreso frente a la ciudadanía. Necesitamos dos cámaras para pensar mejor las cosas. Y el último es el voto voluntario, creo que es importante que los partidos se esfuercen en convencernos a los ciudadanos de votar por ellos, de organizarse y comunicar mejor, y no sentir que tienen una porción de la torta ganada, porque el voto es obligatorio.

— ¿Estuviste a favor del indulto que Kuczynski le dio al expresidente Alberto Fujimori en 2017?

Sí, el Poder Judicial tuvo otra lectura del tema, pero yo estuve a favor del indulto humanitario, yo creo que nadie que esté enfermo debe morir en la cárcel. A mí, me pareció correcto de parte del expresidente Kuczynski, fue una decisión muy difícil, muy polémica, estrictamente de la consciencia del expresidente Kuczynski.

— Entonces, ¿sí estarías a favor de que De Soto, si llega ser gobierno, indulte a Fujimori?

Esa será una decisión estrictamente de Hernando de Soto, yo no voy a tomarla, yo no sugerirle nunca nada. Es una decisión muy íntima del presidente y debemos respetarla como tal.

— Keiko Fujimori ha adelantado que si ella llega a ser presidenta, le dará el indulto a su padre. ¿Tú no te opondrías?

Si llega a Palacio y tiene la oportunidad, a los ciudadanos nos tocará respetar las prerrogativas que puede ejercer constitucionalmente el presidente.

Nota de redacción: Alejandro Cavero fue redactor de Política de El Comercio entre el 2016 y 2017.