Jimmy Sotomayor, abogado de los familiares de los bomberos fallecidos en el aeropuerto Jorge Chávez, habló sobre las imágenes que comprobarían la responsabilidad de Corpac el día del accidente. Esto luego que se difundieran las imágenes de la cámara de seguridad de la Torre de Control.

“El video es completamente explícito y desbarata por completo el informe de la CIAA (Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación), de este órgano supuestamente especializado, no se menciona nada en lo absoluto. Señalan que los controladores al momento de haber omitido sus funciones no habrían colaborado como una de las causas del accidente, pero el video demuestra lo contrario y corrobora lo que esta defensa ha sostenido dese el primer momento”, señaló el letrado a Canal N.

“Se nota que, además del delito de homicidio culposo agravado por inobservancia a las reglas de la profesión, han incurrido en otro delito, que es encubrimiento, porque se escucha de manera clara que todos nieguen algo que todos hemos visto de manera clara y evidente. No impidieron que ingresen a la pista, no informaron, no tuvieron una comunicación adecuada”, agregó.

Ante esta situación, el representante legal anunció que el próximo lunes, 20 de noviembre, hará entrega de los videos con el fin de solicitar que se reprograme una audiencia de visualización del material.

Video comprobaría responsabilidad de Corpac

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Torre de Control Corpac revelaría lo que sucedió realmente el pasado 18 de noviembre del 2022, en el aeropuerto Jorge Chávez, en el que tres bomberos aeronáuticos fallecieron tras impactar su unidad de emergencia contra un avión.

El video, difundido por Sudaca, muestra a los controladores descansando durante su faena laboral. Este descanso lo tomaron minutos antes de que suceda el accidente que ocasionó la muerte de Ángel Torres, Nicolás Santa Gadea y del subteniente Manuel Hugo Villanueva Alarcón.

Momentos después, Wilber Ruiz, coordinador general de la Torre de Control, pide a los empleados emitir un informe sobre lo ocurrido y resaltó que todos debían “cerrarse” en que no sabían que los bomberos ingresarían a la pista.