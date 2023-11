Pese a que su trabajo de terapeuta consistía en comprender, atender y guiar a niños diagnosticados con autismo, Evelynn Katiuska Camejo Rojas, de nacionalidad extranjera, no tuvo ningún reparo en agredir en más de una ocasión a un menor de 5 años, a quien los padres le habían confiado su cuidado en su propia casa, en Surco. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad que fueron instaladas en el domicilio luego de que los padres notaran cambios en la conducta de su hijo.

En diálogo con El Comercio, Brenda Daválos Valdez, la madre del niño, contó que todo empezó en abril, cuando el colegio donde estaba su hijo le pide que contrate a una profesora especializada o acompañante para que pueda estar con el menor en todas sus clases y guiarlo. Es ahí que Brenda decide contratar a Evelynn, por recomendación de otra terapeuta.

“Mi hijo tenía una terapeuta en ese entonces, pero ella no podía ir a diario al colegio con él. Ella me recomendó entonces a otras persona que conocía. Se trataba de Evelynn. Llegó a mi casa y la verdad no le pedí papeles, pues estaba confiada porque me la recomendaron. Fue en ese momento que ya empieza a trabajar con mi hijo, desde abril”, dijo.

Al principio, señala Brenda, no había ninguna queja. Evelynn acompañaba al menor a su colegio, siendo la hora de entrada a las 8 de la mañana, y se quedaba con él hasta el mediodía. Luego de eso no había más contacto entre ambos.

Sin embargo, el panorama aparentemente tranquilo y sin inconvenientes cambió de un momento a otro. Dos meses atrás surgió un problema con la nana del pequeño y Brenda tuvo que buscar a alguien para que se pueda quedar las primeras horas del día con su hijo, ya que ella no podía por motivos de trabajo. Es por eso que le propone a Evelynn quedarse más tiempo, con la condición de que le iba a remunerar sin problema.

“Tuve que buscar a alguien que pueda estar con mi hijo, ya que yo salgo a trabajar bien temprano, y que luego lo pueda llevar al colegio. Es decir que esté desde las 6 y 30 de la mañana hasta el mediodía con él. Entonces le pedí a Evelyn que por favor me ayude a venir más temprano a mi casa para yo poder irme a trabajar, que aliste a mi hijo y luego lo lleve al colegio. Yo le iba a pagar por esas dos horas antes que viniera. Quedamos así desde hace dos meses. Eso fue el detonante para todo lo que vino después”, señaló.

Pasaron unos días y Brenda y su esposo notaron un cambio en el comportamiento del niño. En un momento podía estar jugando o echado en la cama y de la nada empezaba a llorar. Pese a que le preguntaban qué era lo que le pasaba, la condición del autismo hacía que no pudiera transmitirlo.

“Había otros momentos en que se iba a dormir y de pronto en la madrugada se levantaba completamente lloroso. A veces nosotros decíamos que de repente era porque soñó algo malo o estuvo irritado, le dolía la barriga, la cabeza, o cualquier otra cosa. Bueno, le dábamos panadol, lo revisábamos bien y seguía con el llanto hasta que ya llegó un punto en que ya se quedaba dormido, pero era por el cansancio. En ese punto ya teníamos una sospecha”, dijo.

Pasó un breve tiempo y al inicio de esta semana, la hermana de Brenda, que vive en el mismo edificio que ella, le comentó que había visto al esposo de Evelynn afuera de la casa a las 6 y 30, y que según las cámaras que ella tenía, el hombre permanecía frente al inmueble por una y hasta dos horas. Esa actitud le pareció muy sospechosa a Brenda y, temiendo un posible intento de robo, decidió colocar sus propias cámaras al interior de su vivienda.

“No entraba a mi casa, pero se esa persona se quedaba dos horas parada afuera. Me dije que eso era totalmente raro. Pensé que quizá ambos estaban tramando algo. Decidí entonces poner una cámara, pensando que me iban a robar, pero de repente me doy con la sorpresa que en realidad esta mujer maltrataba a mi hijo”, detalló.

Brenda denunció el hecho en la comisaría del distrito de Surco. Pese a ello y a las pruebas, la terapeuta continúa libre.

En las imágenes de la cámara de seguridad que colocó Brenda en su casa se puede ver a la terapeuta golpeando en más de una ocasión al menor. Al parecer, en las dos veces Evelynn agrede al niño por una acción que no le gustó, provocando que este llore. Ante esta escena, la mujer continúa de lo más normal mirando su teléfono.

“En un primer momento yo veo que mi hijo le hace una seña de golpe hacia el mueble y ella lo golpea en las piernas. Cuando yo veo eso es donde reacciono y me he quedando viendo las imágenes en vivo y en directo por casi 50 minutos. En otro momento, veo a mi hijo estaba sentado y a ella dándole la leche toda apurada para que pueda ir al colegio. Mi niño se ha debido atorar o ahogarse y se apartó, mojándose el polo con la leche. Es ahí que ella le pega en la cabeza. Mi hijo se va hacia el mueble a llorar y ella ni se inmuta, ni siquiera fue a pedirle disculpas, absolutamente nada, solamente siguió con el teléfono en la mano”, contó.

Cuando Brenda llegó a la casa ese día y la confronta por agredir al menor, Evelynn se mostró desafiante y le pidió mostrarle los moretones como prueba de su supuesta agresión. Pero su actitud solo le duró unos segundos, ya que Brenda le dijo que la tenía registrada en video y le señala la cámara que había colocado a un rincón de la sala. La terapeuta solo atino quedarse callada, sorprendida. Ni siquiera se mostró arrepentida de lo que había hecho.

“Le dije “¿con qué derecho tú maltratas a mi hijo? ¿qué te pasa? Te tengo registrada. Te tengo grabada. Mira ahí la cámara, tú no sabías que había una. Yo he puesto la cámara el día de ayer y me doy con la sorpresa que hoy tú has maltratado a mi hijo. De repente lo vienes haciendo todo el tiempo que has estado con él”. Yo puse la cámara el día 14 en la noche y el día 15, a las 8 de la mañana, me doy con este episodio. O sea, en menos de 24 horas me doy cuenta de esta desgracia, imagínate todo lo que haya podido haberle hecho a mi hijo mientras que yo no veía nada”, dijo.

Brenda expresó que su intención es que esta mujer no vuelva a tocar a su hijo ni a ningún otro niño más. Comentó que ya interpuso la denuncia en la comisaría y que seguirá firme con el proceso, el tiempo que sea necesario.

“Yo sé que la justicia en este país tarda, va a ser un proceso largo, lamentablemente es así. Lo que sí quiero es que todo el mundo sepa quién es en realidad ella, porque no solamente llevaba terapia con mi hijo, sino que también lo hace con otros menores. Justamente una de las mamas de otro niño con autismo se comunicó conmigo a raíz de mi denuncia para pedirme que le contara que que ha pasado”, indicó.

Brenda contó, además, que la terapeuta tiene un hijo quien también tiene autismo, aunque un poco más severo. Por ello, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que tome el caso y vea el estado del menor.

Finalmente, recomendó a los padres que pretendan contrata los servicios de terapeutas investigar bien de quién se trata, pedir documentos que demuestren su profesionalismo y experiencia, y sobre todo, nunca dejarlos solos son sus hijos. “Es preferible acompañarlos siempre”, puntualizó.