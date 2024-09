La fiscal Elizabeth Peralta rompió su silencio y habló sobre el vínculo con el polémico conductor de televisión Andrés Hurtado (‘Chibolín’) y la fotografía en la que se ve acompañada con los hermanos Siucho, Iván y Roberto, que actualmente son investigados por el presunto delito de lavado de activos. Además, negó haber liberado 200 kilos de oro decomisados en 2020.

Durante la entrevista en el programa Contracorriente de Willax Televisión, la fiscal superior dijo que conoce al excómico desde el año 2015 por intermedio de una amiga, sin embargo, desde hace un año y medio, dejaron de serlos “por ciertas cosas”.

“En la época de pandemia, un grupo de amigas me dice para hacer donaciones. Quedamos en que Andrés nos oriente porque él hace donaciones. Sí, he ido a su casa porque somos amigos”, precisó al dominical.

Sobre la imagen en done se ve con los hermanos Siucho, Peralta sostiene que ‘Chibolín’ le tendió una “emboscada” pues desconocía que ambas personas estarían presentes.

“Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado”, recalcó.

Oro incautado

Hace unos días, Andrés Hurtado fue acusado por Ana Siucho de haber recibido un millón de dólares para gestionar con la fiscal Peralta Santur la devolución de 100 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei, primo de los hermanos Siucho Neira.

La abogada recalcó que “jamás recibí un sol por parte de ese señor. Y tampoco nunca me pidió un favor. “Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita (Ana Siucho) es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”, añadió.

Asimismo, Peralta manifestó que su división no le devolvió el oro a los Siucho sino que habría sido la Policía Fiscal, aunque no lo tiene aún confirmado. Exige que se diga la verdad y que se someta a la justicia.

“Me siento indignada, fui utilizada. Jamás me imaginé lo que estaba haciendo”, subrayó.