En el asentamiento humano María Parado de Bellido, distrito de Ate, vecinos denuncian que dos perros los atemorizan pues han sido visto caminando por las calles sin la presencia de su dueño. Incluso, una joven resultó herida tras ser mordida.

Buenos Días Perú indicó que la agraviada fue atacada y sufrió lesiones en la pierna derecha, por lo que está limitada para realizar sus actividades diarias.

En las imágenes mostradas por el matinal, se ve a la mujer siendo auxiliada por algunas personas. “Se escapa y me agarra la mano y luego la pierna y ya no soltó. Hasta ahora no cicatriza bien”, sostuvo.

Asimismo, otra persona de la zona afirmó que no es la primera vez que atacan. Ellos exigen a las autoridades municipales de Ate tomen cartas en el asunto y eviten una desgracia mayor pues también hay niños jugando en los alrededores.

Los dueños de los animales resaltaron que fue un “error humano” el no darse cuenta que estos habían escapado. Además, dijeron que asistieron a la joven agraviada.