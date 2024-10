¿Hay algún servicio de inteligencia que ayude a prevenir la delincuencia? ¿Qué estrategias de coordinación tiene con la PNP?

Pregunta de Tealdo Quinto

Cuando entramos no teníamos más de 100 serenos. Hoy tenemos más de 300 y 6 camionetas nuevas en modalidad renting. Cinco la paga la Municipalidad y 5 MegaPlaza. Esta semana nos darán 2 que las pagará Plaza Norte. Vamos a seguir incrementando según la capacidad presupuestal que tengamos, pero casi el 50% de vecinos no pagan arbitrios y eso hay que decirlo. Gracias a la coordinación con la PNP en la zona industrial llegamos al búnker del ‘Maldito Cris’. Se recuperó el edificio de 5 pisos y desde enero tenemos la presencia del grupo ‘Terna’ en el lugar para hacer labor de inteligencia. Además, hemos creado al grupo GORI que patrullan de madrugada. El estado de emergencia ha sido un saludo a la bandera. Pensábamos que íbamos a tener mayor contingente policial, que las FFAA iban a patrullar con nosotros el distrito para hacer una labor preventiva y disuasiva. No lo han hecho. La estrategia que hemos propuesto incluye la prohibición de dos personas en moto, nosotros ya lo hemos aprobado en el concejo.