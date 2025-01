Una familia está sumamente preocupada y desesperada desde hace cuatro días porque no tiene noticias de Rocío del Pilar Ramírez, una adolescente de solo 14 años que desapareció tras salir de su vivienda en Carabayllo.

El reloj marcaba las 9:30 de la noche y la adolescente salió de su casa con la excusa de que iba a comprar en la tienda; sin embargo, nunca llegó al establecimiento. Según las cámaras de seguridad, la víctima se acercó a un paradero de mototaxis y se subió a una de las unidades donde viajaba un hombre.

“A las 10:00 p. m. bajé a buscarla, pero ya no estaba. Busqué toda la noche, me levanté a las 4:00 a. m. a buscarla de nuevo sola, pero no la encontré”, relató su madre a Buenos Días Perú.

La progenitora llamó reiteradas veces al celular de su hija, pero presume que la bloqueó. “ Recién anoche volvió a decirme que está bien, pero yo sé que no es ella . Su voz se escucha rara, como si alguien le dijera qué decir”, declaró la mujer.

Buscan pistas en redes sociales

Los familiares intentaron buscar pistas en las redes sociales de la adolescente, pero se dieron con la sorpresa de que su perfil en Facebook y otras plataformas fue bloqueado. Asimismo, borraron todas sus fotografías, lo que ha levantado más sospechas sobre su paradero.

Los parientes presumen que conoció a un hombre mayor en Internet, pero no tienen más datos que respalden su versión.