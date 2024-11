Una emprendedora peruana está a punto de quebrar por culpa de la delincuencia. En solo unos días, una mujer llevó a cabo un plan que le permitió apoderarse de mercadería valorizada en 100 mil soles en el Cercado de Lima.

La empresaria agraviada, que responde al nombre de Sandra Collantes, cuenta que la fémina se acercó a su negocio pidiendo empleo. La mujer se presentó como una madre soltera que necesitaba con urgencia el trabajo para mantener a sus dos hijos.

La emprendedora se conmovió con el relato y aceptó a Paola Giovanna Cruz Irigoin en su stand que está ubicado dentro del centro comercial Pimentel Siglo XXI. A los tres días de haber iniciado, la fémina se llevó pantalones de hombre valorizados en 100 mil soles.

Tras el robo, la empresaria descubrió que la mujer tiene varias denuncias y que los documentos que presentó son falsos.

Sandra Collantes se encuentra sumamente preocupada, ya que las prendas eran para su campaña navideña. Ella también culpa al personal de seguridad del centro comercial por dejar salir a Cruz Irigoin con grandes sacos de rafia sintética.