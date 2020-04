Agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron el último martes a dos hombres que realizaban el descarte de coronavirus (COVID-19) con pruebas rápidas sin contar con autorización para ejercer la profesión médica.

De acuerdo a 90 Matinal, los sujetos identificados como Jhonatan Pineda, de nacionalidad venezolana, quien indicó ser auxiliar de enfermería, y Julio Tasayco Bellidos, quien sostuvo ser médico radiólogo, fueron intervenidos a la altura de la cuadra 42 de la Av. Túpac Amaru, en Comas.

Durante su detención se les incautó 25 pruebas rápidas de descarte de COVID-19, guantes, jeringas y otros instrumentos médicos que transportaban en un vehículo.

#Comas l Agentes de la Diviac de la @PoliciaPeru detuvieron a un ciudadano venezolano y otro peruano a quienes se les incautó 25 pruebas rápidas de descarte de COVID-19, así como accesorios médicos sin contar con autorización para ejercer la profesión médica. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/QTekevgpfO — mininterperu (@MininterPeru) April 21, 2020

“No han seguido los protocolos, no sabemos si los implementos están debidamente esterilizados o no. (Ellos) también estaban ejerciendo ilegalmente la profesión porque uno refiere ser enfermero y otro médico, pese a eso no se han seguido protocolos y no están autorizados”, detalló un agente PNP al matinal.

Por otro lado -según el referido medio- los sujetos señalaron trabajar para una empresa que ofrece realizar pruebas rápidas de coronavirus a domicilio. Además, aseguraron estar bajo la supervisión de un médico de nacionalidad venezolana.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Depincri Comas para las investigaciones correspondientes.





¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: conoce que protocoles de desinfección al momento de ingresar al hogar

Coronavirus en Perú: conoce que protocoles de desinfección al momento de ingresar al hogar