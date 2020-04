Una buena noticia. Luego de que a inicios de este mes El Comercio informara sobre las difíciles condiciones en las que están funcionando los albergues de animales sin hogar -a raíz de la cuarentena por el coronavirus-, la empresa Rintisa donó poco más de media tonelada de alimentos para mascotas al refugio Amigos de Onur, en Villa María del Triunfo.

“Todo lo que ha llegado de ayuda es abundante, pero también me puse a pensar en que si ellos no me ayudaban, todo eso salía de mi trabajo, de mis actividades, de mi bolsillo, y el gasto sí que es fuerte. Así que Dios tuvo misericordia de mí. Gracias a El Comercio, gracias a Susana Ojeda, a Deysi Cruz [ambas nos orientaron para llegar al albergue de Lidia], a Rintisa y a todos los que me han venido colaborando. Muchas gracias”, expresó emocionada Lidia Sánchez, fundadora del mencionado albergue.

La donación consistió en 10 bolsas de 9 kilos de Ricocat y 25 bolsas de 18 kilos de Ricocan (540 kilos en total), marcas a las cuales Rintisa representa en el país, así como a Canbo, Supercan, Supercat y Thor.

El jefe de Marketing de la empresa, Víctor Rivera, señaló que se enteró sobre la existencia del albergue Amigos de Onur gracias a la información que difundió este Diario y que por esa razón lo incluyeron en su campaña “Yo alimento con amor”, con la cual la empresa ha distribuido en total 15 toneladas de alimentos a 40 instituciones, entre albergues y municipalidades de la capital.

“´Yo alimento con amor´ parte sobre la demanda y la preocupación de los albergues de animales en situación de abandono en esta actual coyuntura por el coronavirus, que vimos reflejada en algunas de las noticias de El Comercio. Es así que decidimos sumarnos y apoyar a algunos albergues de la lista que fue difundida por el medio, como es el caso de Amigos de Onur", señaló el ejecutivo.

En efecto, los albergues de animales se han visto también afectados por la cuarentena debido al COVID-19. Al no poder salir de sus viviendas, a las personas a cargo de estos locales les es más difícil conseguir recursos con qué financiar la alimentación y las medicinas de los animales, así como dar de comer a las mascotas abandonas en las calles.

Los animales del albergue fueron rescatados de las calles, en donde padecían hambre y enfermedades. (Foto: Hugo Curotto)

Rivera señaló que en el caso de las municipalidades se ha donado los alimentos para que el personal de serenazgo alimenten a las mascotas abandonadas que se encuentran en las calles durante sus recorridos por la ciudad.

El albergue Amigos de Onur funciona en una parte de la vivienda de Lidia, en el sector de José Gálvez. El local cuenta con 52 animales (28 perros y 24 gatos). Las mascotas llegaron allí después de que Lidia los rescatara en las calles, en donde se encontraban enfermos y de hambre.

Esta es la nota que publicamos sobre la situación de los albergues de animales sin refugio el lunes 6 de este mes.

También se realizó una transmisión en vivo por la plataforma de Facebook del Diario. Si te la perdiste, aquí la puedes ver.

Hagamos que la ayuda llegue a más albergues

Aquí les compartimos una lista con los refugios de animales que también necesitan ayuda.

Albergue Responsable Contacto Lugar Albergue Familia Perruna Carmen Larenas 985 935 528 Ventanilla Refugio temporal La Casita de Nina Ninoska Chávez 995525936 Breña Hogar Temporal de Noni Noni Medina 991709137 Callao Albergue temporal La Guarida Giannina Mendoza Baldassari 966926055 Callao Refugio temporal Huellitas Compañeros de Vida Cinthya Correa 931543856 Chorrillos Albergue Adopciones Rescate Animal Roxana Campos 983461880 San Juan de Lurigancho Albergue San Francisco Stephanie Mendoza 922266310 Puente Piedra Hogar Temporal y Albergue Minimos Can Lidia Díaz Ñañez 36071664 Barrios Altos Albergue temporal Un Campito del Cielo Karim Arellano Aguirre 91560424 La Victoria Casa hogar My Second Chance Isabel Rojas Mallqui 987757958 Santa Anita Gatitos del Hipódromo de Monterrico Hanahi Coello 87606531 Surco





