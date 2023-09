Gran despliegue policial Más de 700 policías participaron del megaoperativo en Huáscar. Foto: PNP 1 / 3 Monitoreo Distintos efectivos de unidades de inteligencia supervisaron la intervención. Foto: PNP 2 / 3 Intervención en la casa de un clan familiar Objetos incautados en la casa de "Los Estrada de Huáscar", que distribuía droga en el distrito. Foto: PNP 3 / 3

El ministro del Interior, Vicente Romero, y el comandante general de la PNP, Jorge Angulo, presentaron los resultados del operativo a las 6:30 de la mañana en una losa deportiva.

“La Policía ha intensificado los operativos en San Juan de Lurigancho y los resultados son alentadores. Se ha intervenido 35 puntos críticos en la zona de Huáscar con apoyo de las Fuerzas Armadas. Hemos detenido a varios consumidores de drogas que ocupaban espacios públicos y causaban zozobra a los vecinos”, sostuvo Romero.

Presentación de delincuentes y objetos incautados en el megaoperativo. Foto: Joel Alonzo

Las autoridades decomisaron dos balanzas electrónicas y cinco cámaras de video vigilancia que utilizaba el clan ‘Los Estrada de Huáscar’ para monitorear las áreas alrededor de su centro de operaciones. También se incautó una granada de guerra, un chaleco antibalas, tres laptops, doce celulares, marihuana y pasta básica de cocaína (PBC). Asimismo, se detuvo a cinco personas y un requisitoriado por acto de insinuación sexual.

Miembros de ‘Los Estrada de Huáscar’ capturados. Foto: Joel Alonzo

En comunicación con El Comercio, el coronel Klever Zegarra, jefe de la División Policial Este 1-San Juan de Lurigancho detalló que, además de los agentes de las comisarías de SJL, en el megaoperativo participaron agentes de diferentes áreas de la PNP, tales como la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), el Escuadrón de Emergencias y la Dirección de Aviación Policial.

“Desplegamos unidades de radiopatrulla, unidades motorizados del Grupo Cobra y efectivos motorizados del escuadrón de Halcones. Un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial también sobrevoló la zona como parte de las intervenciones”, detalló Zegarra. El coronel indicó que esta semana la policía ha realizado operativos en las zonas de Huáscar, Bayóvar, 10 de octubre, Canto Rey, Huayrona y Zárate.

Así también, Zegarra indicó a este Diario que, en el marco del estado de emergencia, 500 policías activos por turno se desplazan por las calles de San Juan de Lurigancho durante todo el día. Indicó que la atención se mantiene en las 9 comisarías del distrito.

¿Cuáles son los siguientes pasos de la estrategia contra la inseguridad en SJL y cuántos militares patrullan el distrito?

Respecto de los siguientes pasos de la estrategia de seguridad en SJL, Zegarra señaló que se intensificarán los operativos y controles de identidad con apoyo de las FF.AA. en las 9 zonas de mayor incidencia delictiva del distrito: Huáscar, Bayóvar, Mariscal Cáceres, Mariátegui, 10 de octubre, Canto Rey, Caja de Agua, Tres Compuertas y el jirón Zafiros.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó a El Comercio que 60 militares por turno apoyan la labor de la PNP en SJL.

Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú

“Establecemos un rol de patrullaje con los miembros de las FF.AA. Ellos participan de las labores de patrullaje en nuestras unidades o con sus camiones MAN en las principales arterias de cada jurisdicción de las comisarías del distrito”, refirió el coronel Zegarra.

Cabe recordar que, en entrevista con este Diario, el alcalde del distrito, Jesús Maldonado, declaró que en su jurisdicción trabajan 700 serenos.

¿Qué dijo el ministro sobre declarar a más distritos en emergencia?

El ministro del Interior indicó que evalúa las solicitud de ampliar la medida de estado de emergencia en otros distritos del país. Romero explicó que esta decisión se determina tras la evaluación, en función a varios índices, de especialistas en temas de inseguridad ciudadana de la PNP.

“Algunos alcaldes han expresado que no consideran necesario implementar un estado de emergencia en sus distritos, mientras que, en otros, como San Juan de Lurigancho, se considera fundamental para controlar la violencia y proteger a los ciudadanos”, declaró a la prensa.

Por otro lado, el titular del Interior se refirió a la inclusión del delincuente venezolano Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, en el Programa de Recompensas del Mininter

El programa de recompensas Los Más Buscados del @MininterPeru ofrece S/500 000 para quien brinde alguna información del paradero del alias Niño Guerrero.

La #PNP trabaja incansablemente para desarticular organizaciones criminales extranjeras. #PorUnPaísMasSeguro pic.twitter.com/66bYofQ4ju — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 26, 2023

“Nos hemos adelantado con esta recompensa. No podemos permitir que este persona ingrese al país. Se ha alertado a la frontera. Se está trabajando a nivel de todo el país para que no ingrese no solamente a él, sino otras personas más que escaparon de la cárcel de Venezuela. El Programa de Recompensas es una herramienta muy potente en el país y que nos ha dado muy buenos resultados”, aseguró.