Mario Arribas, abogado de Einer Gilbert Alva León, conocido en las redes sociales como ‘Makanaky’, quien fue detenido el martes 25 de abril tras protagonizar un incidente en una pollería de San Miguel, informó que su patrocinado podría quedar en libertad en las próximas horas debido a que no existe una denuncia en su contra.

Alva León, quien desde fines de marzo es investigado por el Ministerio Público, tras confesar que participó en una violación sexual grupal contra una joven en su etapa escolar, permanece en las instalaciones de la Depincri de San Miguel, a la espera de que se defina su situación judicial.

En diálogo con Buenos Días Perú, el abogado de ‘Makanaky’ indicó lo siguiente:

“Estamos a la espera de la disposición fiscal. En mi concepto, (quedará en) libertad, porque no ha habido una denuncia, más que una queja. El dueño de la pollería no ha presentado cargos contra mi patrocinado”, indicó el abogado Mario Arribas.

Añadió que ‘Makanaky’, quien a pesar de la investigación fiscal en su contra continúa protagonizando polémicos hechos, fue “inducido” por sus compañeros a realizar el acto obsceno por el que fue intervenido por la Policía.

“En realidad, él ha sido inducido por sus compañeros. Yo lo he visto ayer desorbitado, totalmente, parece desestabilizado emocionalmente. Parece que no se determina en el delito, no tiene percepción de la realidad y pareciera que tendría una anomalía mental. Entonces, sería inimputabilidad, pero habría que ver las pericias que están en autos”, comentó el letrado.

Arribas mostró también un manuscrito hecho, supuestamente, por el tiktoker, en el que, según dice, pide perdón a las autoridades y a la colectividad en general por su mal accionar.

“Pide perdón y se arrepiente, él ha sido inducido por sus compañeros, entonces, una persona arrepentida será menos lesiva para la sociedad en su conjunto. Va a salir en libertad dentro de las 48 horas por un fiscal. Si no hay denuncia, este caso se archivará”, explicó.