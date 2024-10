Un tiroteo se desató este mediodía en el cruce del óvalo de Canta Callao con prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres, durante el estado de emergencia en el distrito. El incidente dejó un delincuente abatido y un ciudadano herido de gravedad.

Según informó Canal N, un ciudadano venezolano fue perseguido por un hombre armado de la misma nacionalidad, lo que desencadenó un violento incidente. En su intento de escapar, el sujeto pidió ayuda a un patrullero que se encontraba en el lugar, lo que provocó que el agresor abriera fuego.

Un oficial de policía reaccionó de inmediato para proteger su integridad y la de los presentes, logrando neutralizar al atacante. Durante el intercambio de disparos, el presunto delincuente habría sido alcanzado por una bala. En la zona se hallaron más de nueve casquillos de bala.

Por otro lado, Latina Noticias reveló que el agraviado, de 21 años, tiene antecedentes penales, ya que fue intervenido en enero de 2024 por el delito contra el patrimonio. En esa ocasión, se le encontró en posesión de un arma de fuego con 15 municiones.

Las autoridades, encabezadas por efectivos de la comisaría Laura Caller, han iniciado una investigación sobre el ataque, que se presume podría tratarse de un ajuste de cuentas. Ambos heridos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia, donde reciben atención médica.

Cabe señalar, que este atentado ocurre en el octavo día del estado de emergencia, que también se aplica en el distrito de San Martín de Porres.

Se salvó de milagro

Una mujer se salvó de milagro mientras se encontraba en su camioneta y observó la situación entre los dos sujetos involucrados en el tiroteo. En declaraciones a Latina Noticias, comentó: “El primer hombre salió corriendo y luego vino el otro con un revólver en la mano. Yo me agaché y fue ahí donde empezaron los disparos. Pensé que la bala había caído en el techo. Un metro más allá, bajé y revisé mi carro, y me llevé la sorpresa de que había caído en la puerta del copiloto, donde yo estaba”. Afortunadamente, la bala no penetró y no impactó a la ciudadana.