La alcaldesa de Huarochirí, Eveling Feliciano, informó que este miércoles se confirmó un caso positivo de coronavirus (COVID-19) entre las cerca de 700 personas que intentaron llegar desde Lima a sus lugares de origen en la sierra y selva central del país.

En entrevista para América Noticias, la burgomaestre explicó que se han realizado 200 pruebas serológicas, pero aún hacen falta realizar otras de descarte de COVID-19. “Ayer, las pruebas han arrojado una persona positiva. Inmediatamente lq han aislado y le harán la prueba molecular para recibir el resultado en corto tiempo”, indicó.

Feliciano Ordóñez detalló que personal de la red de salud ha llegado hasta el estadio de Matucana donde ahora permanece el grupo de personas. Indicó que ahora espera coordinar con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, qué medidas se aplicarán para evitar contagios.

La alcaldesa opinó que el estadio de Matucana no era el lugar idóneo para trasladar al grupo de ciudadanos, el cual incluye adultos mayores y niños.

“Aquí los ciudadanos necesitan saber si están o no infectados. El virus ya llegó a Matucana. Hasta ayer no había ningún contagio y ahora la situación ha cambiado. Entendemos la necesidad, pero coincidimos en que el estadio no era el lugar adecuado”, añadió.

En otro momento, Eveling Feliciano informó que ya salieron los primeros vehículos con destino a Junín. “Ellos ya pasaron la prueba rápida. La persona que salió positivo está en aislamiento, pero aún tenemos cerca de 550 personas que deben dirigirse a la región Huancavelica y 80 a Huánuco. Es necesario que lleguen ya las pruebas rápidas a Matucana”, refirió.

El último martes, el grupo, que en un principio fue retenido en la garita de control policial de Corcona, en Huarochirí, continuó con su marcha tras no llegar a un acuerdo y romper el cinturón de seguridad. Ellos tomaron esta medida debido a las restricciones de tránsito que se han dispuesto para enfrentar el coronavirus.

Coronavirus en Perú: cientos de personas permanecen en el estadio de Matucana

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

